La UOC estrena una campaña con el lema "Abierta al futuro"La universidad pretende reflejar que el aprendizaje a lo largo de la vida y un modelo educativo de calidad son clave para el crecimiento personal y profesional en un mundo en cambio constante
Bajo el lema "Abierta al futuro", la Universitat Oberta de Catalunya lanza una nueva campaña de marca con el objetivo de mostrar una UOC más cercana que siempre mira hacia delante. La iniciativa, que se pondrá en marcha este mes de abril, se vehiculará principalmente en el entorno digital.
"El lanzamiento del lema 'Abierta al futuro' nace de la necesidad de hacer tangible el propósito de la universidad", explica Ester Medico, directora de Comunicación de la UOC. "Y esta campaña refuerza el compromiso de la UOC con una formación flexible de calidad que se adapta al ritmo, aspiraciones y necesidades de cada estudiante", añade.
Por su parte, Eva Castillo, especialista en branding de la universidad, destaca que "la campaña no solo busca diferenciar a la UOC en el entorno educativo, sino que quiere hacerlo de una manera atractiva e inspiradora".
Una universidad que transforma vidas
La UOC, gracias a su modelo flexible que facilita el acceso a una educación superior en línea y de calidad, se ha convertido en una universidad que abre oportunidades de crecimiento durante toda la vida, y esta campaña así lo quiere reflejar.
Para poner nombres y apellidos a casos concretos, encontramos, por ejemplo, a Eduard Vega, que trabajaba como mozo de almacén y no encontraba ninguna salida profesional, pero gracias al grado de Comunicación es hoy community manager. La vida de Guillermo Sanz también dio un giro de 180 grados gracias a los estudios que cursó en la UOC. Había empezado a trabajar en el mundo de la hostelería, pero soñaba con dedicarse a algo que le gustara, y gracias al grado de Derecho es actualmente asesor legal.
Los dos forman parte de los más de 97.500 estudiantes que la universidad tiene en todo el mundo, a quien la institución acompaña a la vez que se adapta a cada etapa de su vida personal y laboral.