Bajo el lema "Abierta al futuro", la Universitat Oberta de Catalunya lanza una nueva campaña de marca con el objetivo de mostrar una UOC más cercana que siempre mira hacia delante. La iniciativa, que se pondrá en marcha este mes de abril, se vehiculará principalmente en el entorno digital.

"El lanzamiento del lema 'Abierta al futuro' nace de la necesidad de hacer tangible el propósito de la universidad", explica Ester Medico, directora de Comunicación de la UOC. "Y esta campaña refuerza el compromiso de la UOC con una formación flexible de calidad que se adapta al ritmo, aspiraciones y necesidades de cada estudiante", añade.

Por su parte, Eva Castillo, especialista en branding de la universidad, destaca que "la campaña no solo busca diferenciar a la UOC en el entorno educativo, sino que quiere hacerlo de una manera atractiva e inspiradora".