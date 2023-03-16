La UOC estrena una campanya amb el lema "Oberta al futur"La Universitat pretén reflectir com l'aprenentatge al llarg de la vida i un model educatiu de qualitat són clau per al creixement personal i professional en un món en canvi constant
Sota el lema "Oberta al futur", la Universitat Oberta de Catalunya llança una nova campanya de marca amb l'objectiu de mostrar una UOC més propera que sempre mira endavant. La iniciativa, que engega aquest mes d'abril, es vehicularà principalment en l'entorn digital.
"El llançament del lema 'Oberta al futur' neix de la necessitat de fer tangible el propòsit de la Universitat", explica Ester Medico, directora de Comunicació de la UOC. "I aquesta campanya referma el compromís de la UOC amb una formació flexible de qualitat que s'adapta al ritme, aspiracions i necessitats de cada estudiant", afegeix.
Per la seva banda, Eva Castillo, especialista en branding de la Universitat, destaca que "la campanya no només busca diferenciar la UOC en l'entorn educatiu, sinó que vol fer-ho d'una manera atractiva i inspiradora".
Una universitat que transforma vides
La UOC, gràcies al seu model flexible que facilita l'accés a una educació superior en línia i de qualitat, s'ha convertit en una universitat que obre oportunitats de creixement durant tota la vida, i aquesta campanya així ho vol reflectir.
Per posar noms i cognoms a casos concrets, trobem, per exemple, l'Eduard Vega, que treballava com a mosso de magatzem i no trobava cap sortida professional, però gràcies al grau de Comunicació avui és community manager. La vida d'en Guillermo Sanz també va fer un gir de 180 graus gràcies als estudis que va cursar a la UOC. Havia començat a treballar en el món de l'hostaleria, però somiava a dedicar-se a alguna cosa que li agradés, i gràcies al grau de Dret actualment és assessor legal.
Tots dos formen part dels més de 97.500 estudiants que la Universitat té arreu del món, a qui la institució acompanya alhora que s'adapta a cada etapa de la seva vida personal i laboral.