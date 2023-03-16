La iniciativa interuniversitaria UNIACT! (Universidades en Acción por una Cooperación Transformadora), liderada por la Universidad de Girona (UdG), ha publicado el recurso de autoaprendizaje Comunicación transformadora para la justicia global, una herramienta formativa que ya se puede consultar y descargar en acceso abierto en la web del proyecto. El material, elaborado por la profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sonia Herrera , nace con el objetivo de ofrecer formación específica en comunicación transformadora, derechos humanos y cooperación para el desarrollo, y ha sido diseñado con criterios de accesibilidad para garantizar su uso universal.

El material profundiza en el papel que tienen los medios y los discursos públicos en la construcción de imaginarios sobre derechos humanos, conflictos y emergencias humanitarias. Combina un marco teórico, ejemplos prácticos y propuestas de reflexión para identificar sesgos y evitar visiones simplificadas del sur global. Además, incluye una infografía en formato de lista de chequeo con preguntas clave para valorar si una comunicación cumple criterios de justicia global, disponible también en PDF y pensada para facilitar el uso en entornos diversos, incluso sin conectividad.

Según explica Sonia Herrera, investigadora también en el Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME) , "este recurso nace con la voluntad de ofrecer una herramienta práctica y accesible para que tanto profesionales como estudiantes revisen sus contenidos comunicativos desde una perspectiva ética, crítica y alineada con la justicia global. En un contexto de sobreproducción de contenidos, a menudo se comunica con prisas y sin suficiente reflexión. Esta guía propone pararse un momento y hacerse las preguntas clave antes de publicar". Herrera recuerda que "la comunicación no es neutra ni objetiva y, por eso mismo, puede perpetuar desigualdades o contribuir a transformarlas".

El recurso se enmarca en el resultado 3 del proyecto UNIACT!, centrado en la formación en derechos humanos, cooperación al desarrollo y acción humanitaria para estudiantes y profesionales del sector de la comunicación. En un contexto de sobreproducción de contenidos y de automatización creciente —en que a menudo las narrativas se construyen con prisas y sin suficiente reflexión—, la guía invita a pararse y revisar críticamente los marcos narrativos antes de publicar.

La publicación de este recurso de la UOC refuerza el compromiso de UNIACT! con la educación para la transformación social y la transversalización de los marcos de derechos humanos en todos los ámbitos profesionales. En el ámbito universitario, el recurso aporta valor tanto a estudiantes como a profesionales y en las áreas responsables de la comunicación institucional, ya que ofrece criterios aplicables para garantizar la coherencia de los relatos públicos con los valores de equidad, responsabilidad social y justicia global.