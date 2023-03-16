4/3/26 · Institucional

Les universitats catalanes publiquen un recurs d'autoaprenentatge de la UOC en comunicació transformadora

El projecte UNIACT! posa a disposició pública una guia oberta i accessible per integrar la justícia global en els discursos comunicatius

El material, elaborat per la professora Sonia Herrera, s'adreça a estudiants i professionals de la comunicació
Noia

(Foto: Hanna Zhyhar / Unsplash)

Redacció

La iniciativa interuniversitària UNIACT! (Universitats en Acció per una Cooperació Transformadora), liderada per la Universitat de Girona (UdG), ha publicat el recurs d'autoaprenentatge Comunicació transformadora per a la justícia global, una eina formativa que ja es pot consultar i descarregar en accés obert a la web del projecte. El material, elaborat per la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sonia Herrera, neix amb l'objectiu d'oferir formació específica en comunicació transformadora, drets humans i cooperació per al desenvolupament, i ha estat dissenyat amb criteris d'accessibilitat per garantir-ne l'ús universal.

El material aprofundeix en el paper que tenen els mitjans i els discursos públics en la construcció d'imaginaris sobre drets humans, conflictes i emergències humanitàries. Combina un marc teòric, exemples pràctics i propostes de reflexió per identificar biaixos i evitar visions simplificades del Sud global. A més, inclou una infografia en format de llista de control amb preguntes clau per valorar si una comunicació compleix criteris de justícia global, disponible també en PDF i pensada per facilitar-ne l'ús en entorns diversos, fins i tot sense connectivitat.

Segons explica Sonia Herrera, investigadora també al Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME), "aquest recurs neix amb la voluntat d'oferir una eina pràctica i accessible perquè tant professionals com estudiants revisin els seus continguts comunicatius des d'una perspectiva ètica, crítica i alineada amb la justícia global. En un context de sobreproducció de continguts, sovint es comunica amb presses i sense prou reflexió. Aquesta guia proposa aturar-se un moment i fer-se les preguntes clau abans de publicar". Herrera recorda que "la comunicació no és neutra ni objectiva i, per això mateix, pot perpetuar desigualtats o contribuir a transformar-les".

El recurs s'emmarca en el resultat 3 del projecte UNIACT!, centrat en la formació en drets humans, cooperació al desenvolupament i acció humanitària per a estudiants i professionals del sector de la comunicació. En un context de sobreproducció de continguts i d'automatització creixent —en què sovint les narratives es construeixen amb presses i sense prou reflexió—, la guia convida a aturar-se i revisar críticament els marcs narratius abans de publicar.

La publicació d'aquest recurs de la UOC reforça el compromís d'UNIACT! amb l'educació per a la transformació social i la transversalització dels marcs de drets humans en tots els àmbits professionals. En l'àmbit universitari, el recurs aporta valor tant a estudiants com a professionals i a les àrees responsables de la comunicació institucional, ja que ofereix criteris aplicables per garantir la coherència dels relats públics amb els valors d'equitat, responsabilitat social i justícia global.

recurs d'aprenentatge sobre comunicació transformadora
recurs d'aprenentatge sobre comunicació transformadora
recurs d'aprenentatge sobre comunicació transformadora
recurs d'aprenentatge sobre comunicació transformadora
recurs d'aprenentatge sobre comunicació transformadora
recurs d'aprenentatge sobre comunicació transformadora
recurs d'aprenentatge sobre comunicació transformadora

Nou curs de justícia global

A partir d'aquest mes de març, les dotze universitats públiques i privades de Catalunya oferiran conjuntament un curs transversal sobre justícia global, cooperació i educació global, obert a tot l'estudiantat i amb reconeixement acadèmic.

El curs es desenvoluparà de l'1 de març al 30 d'abril de 2026 i està impulsat per la Xarxa tècnica de cooperació, voluntariat i refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya. El projecte compta amb el lideratge de la UdG i de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), en coordinació amb el Departament de Recerca i Universitats.

 

Sobre UNIACT!

UNIACT!, liderat per la UdG en el marc de la Xarxa tècnica de cooperació, voluntariat i refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya, compta amb el suport de l'ACCD i del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Impulsat el 2024 i vigent fins al juny de 2026, el projecte articula set accions coordinades per enfortir el vincle entre la Universitat i la cooperació, promoure la recerca aplicada i consolidar una universitat crítica i compromesa amb els drets humans.

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