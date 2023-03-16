Les universitats catalanes publiquen un recurs d'autoaprenentatge de la UOC en comunicació transformadoraEl projecte UNIACT! posa a disposició pública una guia oberta i accessible per integrar la justícia global en els discursos comunicatius
El material, elaborat per la professora Sonia Herrera, s'adreça a estudiants i professionals de la comunicació
La iniciativa interuniversitària UNIACT! (Universitats en Acció per una Cooperació Transformadora), liderada per la Universitat de Girona (UdG), ha publicat el recurs d'autoaprenentatge Comunicació transformadora per a la justícia global, una eina formativa que ja es pot consultar i descarregar en accés obert a la web del projecte. El material, elaborat per la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sonia Herrera, neix amb l'objectiu d'oferir formació específica en comunicació transformadora, drets humans i cooperació per al desenvolupament, i ha estat dissenyat amb criteris d'accessibilitat per garantir-ne l'ús universal.
El material aprofundeix en el paper que tenen els mitjans i els discursos públics en la construcció d'imaginaris sobre drets humans, conflictes i emergències humanitàries. Combina un marc teòric, exemples pràctics i propostes de reflexió per identificar biaixos i evitar visions simplificades del Sud global. A més, inclou una infografia en format de llista de control amb preguntes clau per valorar si una comunicació compleix criteris de justícia global, disponible també en PDF i pensada per facilitar-ne l'ús en entorns diversos, fins i tot sense connectivitat.
Segons explica Sonia Herrera, investigadora també al Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME), "aquest recurs neix amb la voluntat d'oferir una eina pràctica i accessible perquè tant professionals com estudiants revisin els seus continguts comunicatius des d'una perspectiva ètica, crítica i alineada amb la justícia global. En un context de sobreproducció de continguts, sovint es comunica amb presses i sense prou reflexió. Aquesta guia proposa aturar-se un moment i fer-se les preguntes clau abans de publicar". Herrera recorda que "la comunicació no és neutra ni objectiva i, per això mateix, pot perpetuar desigualtats o contribuir a transformar-les".
El recurs s'emmarca en el resultat 3 del projecte UNIACT!, centrat en la formació en drets humans, cooperació al desenvolupament i acció humanitària per a estudiants i professionals del sector de la comunicació. En un context de sobreproducció de continguts i d'automatització creixent —en què sovint les narratives es construeixen amb presses i sense prou reflexió—, la guia convida a aturar-se i revisar críticament els marcs narratius abans de publicar.
La publicació d'aquest recurs de la UOC reforça el compromís d'UNIACT! amb l'educació per a la transformació social i la transversalització dels marcs de drets humans en tots els àmbits professionals. En l'àmbit universitari, el recurs aporta valor tant a estudiants com a professionals i a les àrees responsables de la comunicació institucional, ja que ofereix criteris aplicables per garantir la coherència dels relats públics amb els valors d'equitat, responsabilitat social i justícia global.
Nou curs de justícia global
A partir d'aquest mes de març, les dotze universitats públiques i privades de Catalunya oferiran conjuntament un curs transversal sobre justícia global, cooperació i educació global, obert a tot l'estudiantat i amb reconeixement acadèmic.
El curs es desenvoluparà de l'1 de març al 30 d'abril de 2026 i està impulsat per la Xarxa tècnica de cooperació, voluntariat i refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya. El projecte compta amb el lideratge de la UdG i de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), en coordinació amb el Departament de Recerca i Universitats.
Sobre UNIACT!
UNIACT!, liderat per la UdG en el marc de la Xarxa tècnica de cooperació, voluntariat i refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya, compta amb el suport de l'ACCD i del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Impulsat el 2024 i vigent fins al juny de 2026, el projecte articula set accions coordinades per enfortir el vincle entre la Universitat i la cooperació, promoure la recerca aplicada i consolidar una universitat crítica i compromesa amb els drets humans.