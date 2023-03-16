El número de personas que se casan entre los cuarenta y los cincuenta años ha aumentado más de un 300 % en nuestros días, en comparación con las décadas de los años noventa o de principios de los 2000, según datos del Instituto Nacional de Estadística . Cataluña es el territorio donde la edad de las parejas que se casan es más elevada, seguido de las Islas Canarias y de las Islas Baleares. La media de edad para casarse en España ahora es de 36,8 años en el caso de los hombres y 34,7 en el caso de las mujeres.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, la mayoría de las parejas que contraen matrimonio a estas edades o en la cuarentena —segunda franja con más bodas— no lo hacen en segundas nupcias, sino que es su primer enlace. Suelen ser bodas de personas que hace años que conviven, que a veces tienen hijos en común y que deciden sellar su relación con el matrimonio por las ventajas económicas y legales que esto comporta para ambos miembros de la pareja.

Estos enlaces suelen tener celebraciones pequeñas con pocos invitados o solo con el círculo más íntimo, según el portal Bodas.net , a diferencia de las bodas de parejas más jóvenes, en las que se hacen fiestas con un dispendio económico más grande. En algunos de estos enlaces ni siquiera se organiza una celebración. Según datos del Observatorio Notarial de Cataluña, entre 2020 y 2024 el número de bodas hechas ante notario creció un 328 %.