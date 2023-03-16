Comprar una ensalada, una paella o una bandeja de comida preparada en el supermercado, calentarla en el microondas del propio establecimiento y sentarse a comer allí mismo ya no es una rareza. Cada vez más cadenas de gran distribución alimentaria incorporan espacios con mesas, cubiertos o zonas de consumo inmediato. La hostelería lo observa con inquietud: denuncia que algunos supermercados actúan en la práctica como restaurantes, pero con licencias, convenios laborales y obligaciones distintas. De hecho, la patronal Hostelería de España ya ha expresado su malestar y reclama igualdad de condiciones ante estos espacios.

Según los expertos de la UOC, el auge de estos llamados "mercaurantes" —una hibridación entre supermercado y restaurante— responde tanto a un cambio en los hábitos de consumo como a una nueva estrategia de negocio. Ana Isabel Jiménez-Zarco, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, experta en marketing e investigadora del grupo i2TIC, subraya que el fenómeno "va más allá del precio" y refleja una transformación de la vida urbana. Anna Ruiz, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experta en derecho mercantil y competencia, advierte de que la frontera legal depende de si esa zona de consumo sigue siendo una actividad "complementaria" o empieza a operar como restauración.

El debate afecta al modelo de negocio de los supermercados, al futuro del menú del día y a la vida comercial de los barrios. Según el Informe del consumo alimentario en España 2024 del Ministerio de Agricultura, el supermercado representa el 67,2 % de los lugares de compra de alimentación y el gasto alimentario fuera del hogar alcanzó los 35.872 millones de euros en 2024.

Comida preparada y consumo urbano

Para Ana Isabel Jiménez-Zarco, el fenómeno no puede explicarse solo por el precio. Los platos preparados de supermercado son más económicos que un menú de restaurante, pero la clave está en una transformación más amplia de la vida urbana. "Todo va más allá del precio", señala. "Se trata de una transformación del consumo en la vida urbana". La AECOC señala que el 95 % de consumidores y consumidoras incluye platos preparados en sus compras.

Tradicionalmente, los supermercados vendían alimentos para llevar a casa y muchas empresas contaban con comedores propios. Hoy el esquema es más flexible: personas trabajadoras que llevan táper, oficinas con espacios para comer o consumidores y consumidoras que comen directamente en el supermercado. "Más allá de ofrecer el producto, también te ofrecen el servicio de dónde calentarlo y comértelo", explica Jiménez-Zarco. La idea no es nueva: IKEA lleva décadas integrando restaurantes en sus establecimientos como parte de la experiencia de compra.

En términos de marketing y experiencia del cliente, no se trata solo de vender comida, sino de adaptar el punto de venta a las necesidades del público consumidor. El supermercado ya no compite únicamente por llenar la despensa: compite por captar momentos concretos de consumo. La experta vincula este formato al aumento de hogares unipersonales, a las jornadas largas fuera de casa y a la falta de tiempo para cocinar. "Ha cambiado el modelo de familia. Hay mucha gente que vive en un hogar formado por una única persona, que compra a diario o que está directamente todo el día fuera de casa y no tiene tiempo de cocinar", sostiene la experta.

Desde el punto de vista empresarial, la lógica es clara: ofrecer valor adicional. No todas las cadenas tienen comida preparada ni habilitan espacios para comer. Incluso dentro de una misma empresa, como ocurre con Mercadona, la presencia de estas zonas depende de los metros cuadrados, la ubicación y el diseño de cada tienda. Es una capa más de servicio en el supermercado cotidiano, mucho más presente en el tejido comercial de barrio.

¿Es una amenaza directa para los restaurantes de barrio?

Jiménez-Zarco matiza. "En teoría, no", afirma, siempre que se mantenga como un autoservicio vinculado al producto adquirido. Para la experta, el competidor más próximo no sería tanto el restaurante tradicional como el táper llevado de casa, el bocadillo comprado deprisa o la ensalada preparada para comer en la oficina. "Es un poco la idea de: o te vas con el táper y te lo traes de casa, o compras el bocata o la ensalada preparada en el súper y te la comes en el trabajo o allí mismo", resume.

La diferencia está en la propuesta de valor. Un restaurante de barrio ofrece cocina, servicio, especialización, relación con la clientela y experiencia. Un supermercado con zona de consumo ofrece rapidez, precio y autoservicio. "No es un modelo de negocio que vaya a sustituir al restaurante de barrio", sostiene Jiménez-Zarco. "Aquí es simplemente: compro el producto, lo pago, voy al microondas y lo caliento". Eso no impide que pueda erosionar parte del negocio hostelero, sobre todo el menú del día en entornos de oficinas y zonas de paso.