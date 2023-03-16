Instructure, el proveedor del aula virtual Canvas en la que se imparte la docencia en la UOC, ha sufrido un incidente de ciberseguridad que ha afectado al acceso a la plataforma de aprendizaje.

A partir de las 12 h de hoy, se ha restablecido progresivamente el acceso a las aulas de la UOC, y tanto el profesorado como el estudiantado ya pueden acceder. Los equipos de la universidad continúan monitorizando la actividad de la plataforma para asegurar su correcto funcionamiento, en contacto estrecho con el proveedor.

El acceso había quedado interrumpido durante 14 horas, desde las 22 h del jueves por la noche hasta las 12 h del viernes. Durante este intervalo, se ha publicado un aviso informativo en la página de inicio del campus virtual para todos los perfiles de la comunidad y se han articulado correos electrónicos informativos para todos los colectivos.

Pese a la evolución favorable de la incidencia, se mantienen las medidas de flexibilidad acordadas para minimizar el impacto en la docencia y la evaluación. Así, todas las entregas de actividades académicas previstas entre ayer jueves y el próximo martes tienen nueva fecha de entrega.

Esta situación se enmarca en la incidencia que afecta a cerca de 9.000 instituciones educativas de todo el mundo que utilizan la plataforma Canvas para impartir docencia en línea, y que también ha hecho que hayan quedado expuestos algunos datos de la comunidad.

El equipo de ciberseguridad de la UOC mantiene un estrecho seguimiento de las posibles afectaciones de este incidente, de forma coordinada con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y la Agencia Catalana de Protección de Datos.

La UOC trabaja constantemente para proteger los datos de la comunidad. En este momento no tiene constancia de que se esté haciendo un uso fraudulento de los mismos, pero ha extremado las medidas de seguridad y protección y ha trasladado recomendaciones de seguridad a los diferentes colectivos de la universidad.

Una plataforma educativa de alcance global

La empresa Instructure es un referente global en tecnología educativa, y su plataforma es utilizada por miles de instituciones en todo el mundo, entre ellas universidades estadounidenses como Princeton, Harvard, Georgetown o Columbia, así como destacadas instituciones europeas. Instructure ha habilitado una web de seguimiento del incidente que hizo público el 1 de mayo. El proveedor ha informado de que ha contratado una empresa forense externa para apoyar la investigación y lo ha notificado a las autoridades pertinentes, incluidas el FBI y la Agencia de Ciberseguridad de EE. UU.

La universidad mantendrá informada a su comunidad si se produce alguna novedad relevante, al mismo tiempo que lamenta las molestias que esta incidencia de la plataforma externa Canvas haya podido ocasionar.