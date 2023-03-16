Restablert l’accés a les aules de la UOC afectat per un incident de seguretat del proveïdor Canvas
Instructure, el proveïdor de l’aula virtual Canvas en la qual es realitza la docència a la UOC, ha patit un incident de ciberseguretat que ha afectat a l’accés a la plataforma d’aprenentatge.
A partir de les 12h d’avui, s’ha restablert progressivament l’accès a les aules de la UOC, i tant el professorat com l’estudiantat ja poden accedir-hi. Els equips de la Universitat continuen monitoritzant l’activitat de la plataforma per assegurar-ne el correcte funcionament, en contacte estret amb el proveïdor.
L’accès havia quedat interromput durant 14h, des de les 22h de dijous a la nit fins les 12 del divendres. Durant aquest període, s’ha publicat un avís informatiu a la pàgina d’inici del campus virtual per a tots els perfils de la comunitat i s’han articulat correus electrònics informatius per a tots els col·lectius.
Tot i l’evolució favorable de la incidència, es mantenen les mesures de flexibilitat acordades per minimitzar l’impacte en la docència i l’avaluació. Així, tots els lliuraments d’activitats acadèmiques previstos entre ahir dijous i dimarts vinent, tenen nova data de lliurament.
Aquesta situació s’emmarca en la incidència que afecta les gairebé 9.000 institucions educatives de tot el món que utilitzen la plataforma Canvas per impartir docència en línia, i que també ha fet que hagin quedat exposades algunes dades de la comunitat.
L’equip de ciberseguretat de la UOC manté un estret monitoratge de les possibles afectacions d’aquest incident, de manera coordinada amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Agència Catalana de Protecció de dades.
La UOC treballa constantment per protegir les dades de la comunitat. En aquest moment no té constància que se n’estigui fent cap ús fraudulent, però ha extremat les mesures de seguretat i protecció i ha traslladat recomanacions de seguretat als diferents col·lectius de la universitat.
Una plataforma educativa d’abast global
L’empresa Instructure és un referent global en tecnologia educativa, i la seva plataforma és utilitzada per milers d’institucions arreu del món, entre les quals hi ha universitats americanes com Princeton, Harvard, Georgetown o Columbia, i també destacades institucions europees. Instructure ha habilitat una web de seguiment de l’incident que va fer públic l’1 de maig. El proveïdor ha informat que ha contractat una empresa forense externa perquè els doni suport en la investigació i ho ha notificat a les autoritats pertinents, incloent-hi l’FBI i l’Agència de Ciberseguretat dels EUA.
La Universitat mantindrà informada la seva comunitat si es produeix cap novetat rellevant, al mateix temps que lamenta les molèsties que aquesta incidència de la plataforma externa Canvas hagi pogut ocasionar.