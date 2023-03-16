¿Se puede heredar un trauma?

La experta de la UOC añade que, en España, muchas formas actuales de funcionamiento social y político siguen vinculadas a la Guerra Civil y al franquismo. Cuando estos procesos se enquistan, pueden acabar formando parte de la identidad de un país. Por eso cuesta tanto revertirlos.

Álvarez cita también Alemania y Chile como ejemplos de países en los que determinados acontecimientos históricos siguen marcando las dinámicas políticas, sociales e identitarias.

Epigenética, amígdala y aprendizaje vicario

Uno de los campos que más ha renovado el debate es la epigenética. "No es que el trauma cambie la genética, sino que cambia la epigenética", resume Álvarez. El trauma no reescribe el ADN, pero puede influir en mecanismos que regulan la expresión de los genes (epigenética), especialmente en sistemas vinculados al estrés y la alerta. Un artículo de 2024 sobre mecanismos epigenéticos en TEPT resume el estado de la cuestión de este campo emergente.

La experta recuerda que algunos estudios han demostrado la transmisión de efectos durante hasta tres generaciones de ratones. Aunque en humanos el terreno es más complejo, una investigación realizada en Estados Unidos demuestra que se han hallado indicios en víctimas del Holocausto. No obstante, una revisión crítica de 2024 realizada en Taiwán sobre la herencia epigenética transgeneracional advierte que sigue siendo un campo controvertido, especialmente cuando se extrapolan a las personas los mecanismos observados en animales.

Un ejemplo divulgativo es la amígdala, una estructura cerebral clave en la detección de amenazas. Álvarez la compara con una "alarma contra incendios". Si su tamaño o funcionamiento está alterado, una persona puede ser más sensible a estímulos amenazantes, detectar peligro donde otros perciben neutralidad o reaccionar con mayor facilidad ante situaciones ambiguas. Un estudio de 2025 sobre el maltrato infantil materno, el desarrollo de la amígdala y la ansiedad en la descendencia explora la posible relación entre las experiencias adversas de una generación y el desarrollo cerebral de la siguiente.

La transmisión, sin embargo, no siempre es biológica. Álvarez introduce una distinción temporal clave: si el trauma se produce antes de la reproducción y no se trata, puede haber una mayor probabilidad de efectos biológicos o epigenéticos en la descendencia. Si se produce después, lo transmitido será más probablemente conductual: miedo, evitación, alerta o respuestas aprendidas por los hijos.

Es el aprendizaje vicario: si una madre desarrolla una fobia o una conducta de evitación tras una experiencia traumática, sus hijos pueden aprender esa forma de funcionar. En ese caso, no heredan el trauma en sentido biológico, sino una respuesta basada en el trauma del adulto. La diferencia es fundamental para no convertir el trauma transgeneracional en una etiqueta que lo explique todo.

La vulnerabilidad no equivale a destino. Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y no desarrollar el mismo daño psicológico. Influyen la historia previa, el entorno, las estrategias de afrontamiento, el apoyo social y el acceso a atención especializada. Saber que existe una susceptibilidad puede servir para prevenir: cuidarse más, reforzar las redes de apoyo y pedir ayuda antes de que la respuesta traumática se cronifique.

Cuando lo adaptativo se vuelve disfuncional

El trauma no empieza como una reacción absurda. Muchas respuestas traumáticas surgen como mecanismos de supervivencia ( hiperalerta, evitación, vigilancia constante o reacciones intensas ante determinados estímulos), y pueden ser adaptativas ante una amenaza real. El problema aparece cuando permanecen en el tiempo, aunque el peligro ya haya desaparecido.

"El punto del trastorno de estrés postraumático es que las respuestas que en su momento fueron adaptativas —es decir, los esfuerzos de tu cerebro para integrar aquello tan anormal que acabas de vivir—, si duran en el tiempo, se vuelven desadaptativas y tú acabas siendo disfuncional", explica Álvarez. Esa es una de las claves para entender por qué el TEPT puede cronificarse.

La buena noticia es que el trauma individual puede tratarse. "En general, todo es tratable", sostiene la experta. Si existe trauma y la persona accede a terapia con un psicólogo especialista, puede elaborarse y reducirse su impacto. En el plano colectivo, la reversión es más compleja: las sociedades no se abordan en consulta y los traumas históricos se entrelazan con la memoria, la política, la justicia, la identidad y el relato público.

La era digital añade otro frente. Álvarez se muestra clara: la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías pueden generar revictimización. Que produzcan trauma dependerá de la exposición, la intensidad, la repetición y la vulnerabilidad de cada persona. Recuerda su experiencia en la atención psicológica tras los atentados de las Ramblas de Barcelona (2017): no solo necesitaron ayuda las personas que estuvieron allí, sino también otras expuestas a lo ocurrido a través de los medios y las pantallas. La repetición de imágenes puede desencadenar respuestas de estrés agudo y, en algunos casos, evolucionar a síntomas postraumáticos.

Con la inteligencia artificial, el problema se amplía. Imágenes falsas pero verosímiles, ultrafalsificaciones (deepfakes), recreaciones violentas, suplantación de víctimas o contenidos humillantes pueden convertirse en nuevas formas de daño psicológico. A ello se suma la situación de los moderadores de contenido, expuestos reiteradamente a asesinatos, abusos, suicidios o violencia extrema. Un estudio de 2025 sobre la salud mental de moderadores analizó el malestar psicológico y el trauma secundario en estos trabajadores.

Álvarez lo sitúa dentro de un concepto ya conocido: la traumatización secundaria. No hace falta haber sufrido directamente un hecho violento para desarrollar síntomas: también pueden aparecer en profesiones expuestas de forma constante al sufrimiento ajeno, como sanitarios, equipos de emergencia, periodistas, psicólogos, trabajadores humanitarios o moderadores de internet.



En conclusión, el trauma no se hereda como una maldición familiar, ni puede explicarlo todo, pero ciertas experiencias extremas pueden dejar huellas en el cuerpo, en la conducta y en la memoria colectiva. Reconocer esas marcas permite tratarlas y evitar que sigan organizando la vida de quienes no vivieron directamente el daño original.