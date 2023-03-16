AQU Catalunya liderará el proyecto EQuAL-DOC, concedido en el marco de la convocatoria Erasmus+ European Degree Pathway Projects, con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya como ‘partner’ asociado. El proyecto tiene como objetivo poner en práctica la implementación del Joint European Degree Label. Para ello, combinará el trabajo conceptual con pilotos de evaluación de diferentes titulaciones conjuntas internacionales que se ofrecen en el marco de alianzas de universidades europeas.

En el marco de EQuAL-DOC, AQU Catalunya llevará a cabo el proceso de evaluación para la concesión del Joint European Degree Label al Bachelor in Software Development and Testing, el programa conjunto en el que participa la UOC. Inicialmente, está previsto que este proceso tenga lugar entre septiembre de 2027 y marzo de 2028. Es necesario validar estas fechas antes de publicar la nota, ya que el calendario facilitado es provisional.

AQU Catalunya ya había evaluado el Bachelor in Software Development and Testing siguiendo la metodología del European Approach durante 2025. El proyecto también prevé incluir el coste correspondiente al nuevo proceso de evaluación.

AQU Catalunya ha concedido en 2026 los primeros Joint European Degree Labels. La Agencia se ha convertido así en la primera de Europa en aplicar el proceso de evaluación y conceder este nuevo distintivo europeo, impulsado por la Comisión Europea para reconocer los programas conjuntos impartidos por consorcios de instituciones de educación superior de diferentes países europeos que cumplen un conjunto de criterios comunes. Los estudiantes que obtengan el título tras la concesión de este sello ya recibirán el certificado que así lo acredita.