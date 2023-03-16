AQU Catalunya liderarà EQuAL-DOC per avançar en el Joint European Degree Label amb la UOC com a partner associatEl projecte inclourà un pilot vinculat al Bachelor in Software Development and Testing, en què AQU Catalunya durà a terme un procés d’avaluació per a l’atorgament del distintiu europeu
AQU Catalunya liderarà el projecte EQuAL-DOC, concedit en el marc de la convocatòria Erasmus+ European Degree Pathway Projects, amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya com a ‘partner’ associat. El projecte vol posar en pràctica la implementació del Joint European Degree Label. Per fer-ho, combinarà el treball conceptual amb pilots d’avaluació de diferents titulacions conjuntes internacionals que s’ofereixen en el marc d’aliances d’universitàries europees.
En el marc d’EQuAL-DOC, AQU Catalunya durà a terme el procés d’avaluació per a l’atorgament del Joint European Degree Label al Bachelor in Software Development and Testing, el programa conjunt en què participa la UOC. Inicialment, està previst que aquest procés tingui lloc entre el setembre de 2027 i el març de 2028. Cal validar aquestes dates abans de publicar la nota, ja que el calendari facilitat és provisional.
AQU Catalunya ja havia avaluat el Bachelor in Software Development and Testing seguint la metodologia del European Approach durant el 2025. El projecte també preveu incloure el cost corresponent al nou procés d’avaluació.
AQU Catalunya ha atorgat aquest 2026 els primers Joint European Degree Labels. L’Agència s’ha convertit així en la primera d'Europa que aplica el procés d'avaluació i concedeix aquest nou distintiu europeu, impulsat per la Comissió Europea per reconèixer els programes conjunts impartits per consorcis d’institucions d’educació superior de diferents països europeus que compleixen un conjunt de criteris comuns. Els estudiants que obtinguin el títol després de l’atorgament d’aquest segell ja rebran el certificat que així ho acredita.