López Costa, líder del proyecto Transformando la educación rural: una mirada tridimensional, con el que se ha diseñado la guía, afirma que en la UOC han analizado una gran cantidad de iniciativas del ámbito educativo rural y han concluido que "las escuelas rurales no son peores; al contrario, tienen muchos proyectos de una gran calidad pedagógica".

La guía busca potenciar la transformación de estos centros, preservando el equilibrio entre la identidad rural y la integración de elementos de modernidad, necesarios para el desarrollo de los individuos, la comunidad y el mundo global. Incorpora una serie de recomendaciones prácticas, tanto de política educativa como enmarcadas en el ámbito local, dirigidas a equipos directivos, docentes y administraciones.

Liderazgo, transformación pedagógica, digital y ambiental

Para la elaboración de la guía, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo mediante un cuestionario a 76 direcciones de escuelas rurales de Cataluña. Las respuestas han mostrado una realidad heterogénea, con escuelas pequeñas que guardan fuertes vínculos comunitarios pero con limitaciones sistemáticas y comunes en los centros: inestabilidad y rotación del personal; deficiencias infraestructurales —conexión a internet desigual, escaso equipamiento—; carga burocrática y falta de tiempo para la transformación pedagógica; ausencia de visión pedagógica compartida y falta de liderazgo para articular la transformación; acceso limitado a especialistas y problemas de movilidad y transporte.

Ante estas carencias, el equipo investigador ha diseñado una serie de recomendaciones, que se agrupan en cuatro grandes pilares: impulsar un liderazgo que sea el motor de la transformación de las escuelas rurales, con la implicación de las familias y los agentes locales, para consolidar la escuela como referente territorial; hacer que el proyecto pedagógico evolucione hacia un aprendizaje significativo, contextualizado y holístico; aprovechar la tecnología para la inclusión y la innovación, dentro del pilar de transformación digital; y trabajar la dimensión ambiental, enfocada hacia la sostenibilidad, e integrarse con el entorno natural como parte de la transformación educativa.

En el ámbito práctico, recoge iniciativas que ya se han empezado a aplicar en escuelas rurales de todo el territorio, como por ejemplo trabajar en red y compartir recursos, como hacen en el ZER El Moianès Llevant, donde las escuelas de los municipios barceloneses de Sant Quirze Safaja, L'Estany y Collsuspina trabajan proyectos conjuntos, como el de ayudar a desarrollar vocaciones científicas con la colaboración de ingenieros jubilados de la zona.

Otra recomendación, la de contextualizar el currículum en proyectos vinculados al territorio y que fomenten la sostenibilidad, la aplica la escuela Antoni Tous, del ZER Conca de Barberà (Tarragona), donde los niños salen al entorno natural y hacen actividades como observar huellas de animales e identificar plantas y animales, además de ejercicios motrices.

Preservar la identidad rural incorporando la modernidad

Conservar la identidad rural es esencial para las escuelas de pueblo y, al mismo tiempo, les permite no quedarse atrás en cuanto a innovación docente y tecnológica. Por ello, la guía propone un modelo híbrido para mantener la esencia rural e incorporar la modernidad. Así, se apuesta por diseñar un currículum que enseñe competencias modernas a través de proyectos locales, y por poner la tecnología al servicio de la identidad. Un buen ejemplo es la actividad que lleva a cabo la escuela tarraconense de Valldemur (Conca de Barberà), que desarrolla proyectos STEAM vinculados al patrimonio rural, como las actividades de robótica relacionadas con el entorno ambiental que realizan los niños.

"La digitalización es un reto clave, aunque no es el único ni mucho menos, pero el proyecto la presenta como un catalizador: si se aseguran infraestructuras y formación, la tecnología puede impulsar la innovación pedagógica y la inclusión. Hacen falta soluciones concretas: invertir en banda ancha, impulsar el préstamo de dispositivos y contar con mediatecas y formación para los profesionales, actividad que se realiza en el marco del proyecto DigCompEdu", comenta López Costa, que es investigadora adscrita al centro UOC-FuturEd.

Otro reto es conseguir que el profesorado quiera trabajar en el ámbito rural. La guía propone medidas como garantizar una estabilidad contractual y reducir la rotación, incentivos económicos y apoyo a la movilidad, formación y mentoría específica para el contexto rural, y reconocimiento profesional. También sugiere la construcción de comunidades de práctica y la creación de redes para reducir el aislamiento y compartir recursos, además de mejorar las infraestructuras y la carga burocrática para hacerle el trabajo más atractivo a los docentes.

También es necesario vincular la educación con la economía local, para generar oportunidades futuras. Por ejemplo, la escuela L'Esqueix, de la comarca de El Moianès (Barcelona), ha creado un gallinero que es una fuente de actividades y aprendizajes para niños de todas las edades.

Además, se anima a las escuelas a participar en las decisiones sobre preservación y modernización, y también a diseñar espacios sostenibles que tengan en cuenta criterios bioclimáticos y utilicen materiales locales.

En la guía también han participado los investigadores del centro UOC-FuturEd Guillermo Bautista y Eduard Masdeu, también del grupo GREDU; así como Nati Cabrera, Ludovica Fanni, Lourdes Guàrdia y Marcelo Maina, del grupo de Educación y TIC (Edul@b); e Isabel Ruiz-Mallén, del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab), adscrito al centro UOC-TRÀNSIC.

Esta investigación de la UOC, enmarcada en la misión sobre la educación del futuro, favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 4, de educación de calidad: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.