La UOC es la mejor universidad en línea de España, según el U-Ranking 2026 de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Le siguen la UNED, la UNIR, la UDIMA y la VIU. Si nos fijamos en el conjunto de universidades analizadas, ya sean presenciales o en línea, el U-Ranking 2025 sitúa a la UOC en el quinto mejor grupo del Estado. Además, esta clasificación también destaca la inserción laboral del estudiantado de la UOC, por encima de la media de universidades del Estado español.

Los indicadores de inserción laboral del U-Ranking 2025 señalan que la UOC se encuentra por encima de la media española, en especial en la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados y graduadas con residencia habitual en España, con 98,8 puntos en una escala de 100, por encima de los 90,6 puntos de la media estatal. También destaca al respecto la base mediana de cotización, con 94,8 puntos, por encima de los 80,3 puntos de la media estatal.

En cuanto a la investigación y la innovación, la clasificación da a la UOC 47 puntos, una cifra muy cercana a los 52,9 puntos de media del resto de universidades españolas. La UOC destaca por encima de la media de universidades en porcentaje de publicaciones en coautorías internacionales y documentos científicos por PDI doctor y recursos públicos competitivos por PDI doctor.

En cuanto a la docencia, la UOC obtiene 58 puntos, mientras que la media de universidades obtiene 78. Los ámbitos en los que destaca por encima de la media de universidades españolas son la tasa de éxito, el PDI doctor por PDI y la tasa de fidelización.