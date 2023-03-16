L'U-Ranking 2026 situa la UOC com la millor universitat en línia d'EspanyaLa classificació d'universitats de l'Estat també destaca la inserció laboral de l'estudiantat de la UOC, que està per sobre de la mitjana
La UOC és la millor universitat en línia d'Espanya, segons l'U-Ranking 2026 de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE, per les sigles en castellà). La segueixen la UNED, la UNIR, la UDIMA i la VIU. Si ens fixem en el conjunt d'universitats analitzades, ja siguin presencials o en línia, l'U-Ranking 2026 situa la UOC en el cinquè millor grup de l'Estat. A més, aquesta classificació també destaca la inserció laboral de l'estudiantat de la UOC, per sobre de la mitjana d'universitats de l'Estat espanyol.
Els indicadors d'inserció laboral de l'U-Ranking 2026 assenyalen que la UOC es troba per sobre de la mitjana espanyola, en especial en la taxa d'afiliació a la Seguretat Social dels graduats i graduades amb residència habitual a Espanya, amb 98,8 punts en una escala de 100, per sobre dels 90,6 punts de la mitjana estatal. També en destaca la base mitjana de cotització, amb 94,8 punts, per sobre dels 80,3 punts de la mitjana estatal.
Pel que fa a la investigació i la innovació, la classificació dona a la UOC 47 punts, una xifra molt propera als 52,9 punts de mitjana de la resta d'universitats espanyoles. La UOC destaca per sobre de la mitjana d'universitats en percentatge de publicacions en coautories internacionals i documents científics per PDI doctor i recursos públics competitius per PDI doctor.
Quant a la docència, la UOC obté 58 punts, mentre que la mitjana d'universitats n'obté 78. Els àmbits en què destaca per sobre de la mitjana d'universitats espanyoles són la taxa d'èxit, el PDI doctor per PDI i la taxa de fidelització.
La XIV edició de l'U-Ranking ha analitzat 71 universitats (totes les públiques i 23 privades) i les ordena segons les diferents perspectives considerades pel projecte: rendiment, volum, dimensions i, en aquesta edició, branques d’ensenyament.