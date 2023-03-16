La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Comisiones Obreras (CCOO) han firmado hoy un convenio de colaboración que renovará la alianza estratégica entre ambas instituciones. El acuerdo, que prevé una adenda de descuentos corporativos, permitirá a los más de un millón de afiliados de CCOO de toda España acceder a estudios universitarios oficiales y propios de la UOC con condiciones especiales, con el objetivo de impulsar la formación continua de los trabajadores y trabajadoras del sindicato.

Han firmado el documento la nueva secretaria general de CCOO, Belén López, y la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ambas al frente de instituciones de gran relevancia en Cataluña. Este acuerdo refuerza la colaboración entre la UOC y CCOO, sindicato que cuenta con más de 147.000 afiliados en Cataluña y más de un millón de afiliados en toda España, y reafirma el compromiso de ambas instituciones con la educación y la formación continua de los trabajadores. Esta alianza permitirá a los afiliados acceder a una amplia oferta de programas académicos en modalidad digital, adaptados a las demandas del entorno laboral, con ventajas exclusivas y condiciones preferentes.

Según Àngels Fitó , rectora de la UOC, "es fundamental que la educación universitaria sea una herramienta que se adapte a las realidades, a los horarios y a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras". "La UOC cuenta con una larga trayectoria en la formación en línea, lo que permite a las personas seguir sus estudios sin tener que dejar de lado su carrera profesional. Para la UOC, renovar esta alianza no es solamente una oportunidad para seguir acompañando a los afiliados de CCOO en su desarrollo profesional, sino también para promover la igualdad de oportunidades a través del acceso a la educación, una herramienta esencial para la mejora continua en el ámbito laboral", ha añadido Fitó.

Para Belén López Sánchez, secretaria general de CCOO de Cataluña, "esta colaboración con la UOC, consolidada desde hace años, ha sido siempre muy bien acogida por las personas afiliadas a CCOO, y los datos así lo demuestran". "Para CCOO, la formación continua de los trabajadores y trabajadoras es una cuestión fundamental, y esta colaboración la facilita de forma clara", ha señalado.

El impacto de los beneficios para los afiliados

Desde el inicio de esta colaboración, se han formalizado más de 6.000 matrículas gracias a los descuentos exclusivos pactados entre la UOC y CCOO. Durante el semestre actual, se han formalizado 734 matrículas, de las cuales el 80 % corresponden a programas de grado. Esto refleja la continua incorporación de afiliados que se matriculan cada semestre y que, en muchos casos, alargan la formación a lo largo de los años.

Datos de interés sobre la colaboración



El acuerdo que se renueva hoy tiene una vigencia de tres años y establece los siguientes puntos clave:



• Descuentos en matrícula: los afiliados de CCOO podrán beneficiarse de precios reducidos en las matrículas de programas universitarios oficiales y propios de la UOC, salvo algunos programas específicos, como másteres interuniversitarios y formación profesional.

• Acceso para todos los afiliados de CCOO en España: aunque el convenio se ha firmado en el marco de la delegación de CCOO en Cataluña, todos los afiliados de ámbito estatal podrán disfrutar de estos beneficios.

• Formación continua: se ha demostrado que, de las 6.042 matrículas formalizadas desde el inicio del acuerdo, una proporción significativa corresponde a personas que siguen su formación semestre a semestre, lo que destaca la importancia de la educación continua en la vida laboral de los afiliados.