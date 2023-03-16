La UOC i CCOO signen un conveni per oferir formació universitària amb descomptesL'acord proporciona accés a una àmplia oferta educativa amb preus reduïts en programes universitaris oficials i propis de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Comissions Obreres (CCOO) han signat avui un conveni de col·laboració que renovarà l'aliança estratègica entre ambdues institucions. L'acord, que preveu una addenda de descomptes corporatius, permetrà als més d'un milió d'afiliats de CCOO de tot Espanya accedir a estudis universitaris oficials i propis de la UOC amb condicions especials, amb l'objectiu d'impulsar la formació contínua dels treballadors i treballadores del sindicat.
Han signat el document la nova secretària general de CCOO, Belén López, i la rectora de la UOC, Àngels Fitó, totes dues al capdavant d'institucions de gran rellevància a Catalunya. Aquest acord reforça la col·laboració entre la UOC i CCOO, sindicat que té més de 147.000 afiliats a Catalunya i més d'un milió d'afiliats arreu d'Espanya, i reafirma el compromís de les dues institucions amb l'educació i la formació contínua dels treballadors. Aquesta aliança permetrà als afiliats accedir a una àmplia oferta de programes acadèmics en modalitat digital, adaptats a les demandes de l'entorn laboral, amb avantatges exclusius i condicions preferents.
Segons Àngels Fitó, rectora de la UOC, "és fonamental que l'educació universitària sigui una eina que s'adapti a les realitats, als horaris i a les necessitats dels treballadors i treballadores". "La UOC té una llarga trajectòria en la formació en línia, fet que permet a les persones continuar els estudis sense haver de deixar de banda la seva carrera professional. Per a la UOC, renovar aquesta aliança no només és una oportunitat per continuar acompanyant els afiliats de CCOO en el seu desenvolupament professional, sinó també per promoure la igualtat d'oportunitats a través de l'accés a l'educació, una eina essencial per a la millora contínua en l'àmbit laboral", ha afegit Fitó.
Per a Belén López Sánchez, secretària general de CCOO de Catalunya, "aquesta col·laboració amb la UOC, que ja fa anys que està consolidada, ha estat sempre molt ben acollida per les persones afiliades a CCOO, i les dades així ho demostren". "Per a CCOO, la formació contínua dels treballadors i treballadores és una qüestió fonamental, i aquesta col·laboració la facilita de manera clara", ha assenyalat.
L'impacte dels beneficis per als afiliats
Des de l'inici d'aquesta col·laboració, s'han formalitzat més de 6.000 matrícules gràcies als descomptes exclusius pactats entre la UOC i CCOO. Durant el semestre actual, s'han formalitzat 734 matrícules, de les quals el 80 % corresponen a programes de grau. Això reflecteix la contínua incorporació d'afiliats que es matriculen cada semestre i que, en molts casos, allarguen la formació al llarg dels anys.
Dades d'interès sobre la col·laboració
L'acord que es renova avui té una vigència de tres anys i estableix els punts clau següents:
• Descomptes en matrícula: els afiliats de CCOO es podran beneficiar de preus reduïts en les matrícules de programes universitaris oficials i propis de la UOC, llevat d'alguns programes específics, com ara màsters interuniversitaris i formació professional.
• Accés per a tots els afiliats de CCOO a Espanya: tot i que el conveni s'ha signat en el marc de la delegació de CCOO a Catalunya, tots els afiliats d'àmbit estatal podran gaudir d'aquests beneficis.
• Formació contínua: s'ha demostrat que, de les 6.042 matrícules formalitzades des de l'inici de l'acord, una proporció significativa correspon a persones que continuen la formació semestre rere semestre, fet que destaca la importància de l'educació contínua en la vida laboral dels afiliats.