Nombres referidos a cosas
|Con minúscula
|Con mayúscula
Todos los sustantivos y otros elementos del nombre propio, pero no los artículos y las preposiciones:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Los nombres propios de medios de transporte y las marcas o modelos:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Cuando se toman como nombres comunes:
Las denominaciones genéricas o descriptivas:
Todos los sustantivos y adjetivos:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Las denominaciones de productos mediante el topónimo de origen:
El producto genérico:
La denominación de origen:
El producto concreto:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Nombre propio de la institución, organismo, entidad, empresa o establecimiento
El plural aglutinador o singular en sentido genérico:
Las denominaciones genéricas de una entidad formalmente constituida:
Designaciones de entidades jurídico-públicas, militares y religiosas
Las denominaciones utilizadas en sentido absolutamente genérico o cuando se trata de plurales aglutinadores:
Los sustantivos cuando se refieren a una entidad concreta; los adjetivos y los complementos del nombre se escriben con minúsculas:
Designaciones de órganos de gestión, consulta o gobierno
Las denominaciones utilizadas en sentido absolutamente genérico o cuando se trata de plurales aglutinadores:
Las denominaciones de instituciones:
Designaciones incompletas o correferentes de instituciones, órganos de gestión...
Cuando no se habla de una unidad en concreto, sino que se hace referencia al conjunto o a la categoría, se utiliza una denominación genérica:
Cuando, si bien se habla de una unidad en concreto, no se utiliza el nombre propio, sino que se denomina mediante un nombre común de valor genérico o una denominación correferente:
Cuando se designa el nombre de forma incompleta porque se ha mencionado anteriormente o porque se sobreentiende:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Festividades cívicas, religiosas y políticas, y celebraciones vinculadas
Cuando hay un sentido genérico o se hace referencia a una parte de la festividad:
Por regla general, los sustantivos y adjetivos, pero no los artículos y las preposiciones:
Periodos históricos y divisiones temporales
Los días, los meses y las estaciones del año:
Los periodos prehistóricos e históricos:
Hechos históricos singulares
Cuando toman un sentido genérico o correferente:
El sustantivo genérico de un episodio concreto:
Los adjetivos y sustantivos que designan los grandes hechos históricos y los grandes conflictos bélicos y los nombres singulares de los hechos históricos concretos (sobre todo en textos especializados):
Movimientos artísticos y culturales
Cuando se utilizan como denominaciones de corrientes y estilos artísticos y culturales:
Cuando designan periodos temporales más o menos delimitados (sobre todo en textos especializados):
Corrientes ideológicas
Por regla general:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Estudios (facultades) y áreas temáticas de la UOC
La designación genérica o correferente:
Todos los sustantivos y adjetivos:
Ciclos educativos y áreas de conocimiento
Los tipos o niveles de estudios:
Los sustantivos y adjetivos que integran las denominaciones de grados, posgrados, másteres, doctorados, especialidades, menciones, mínores y áreas de conocimiento:
Cursos, asignaturas, seminarios y talleres
La designación genérica:
La inicial de la primera palabra después de la designación genérica (salvo que esta forme parte del nombre):
Congresos, simposios y jornadas
Las categorías genéricas:
Los sustantivos y adjetivos que integran la denominación:
Comunicaciones, conferencias, mesas redondas, debates, ponencias y discursos
Cuando no se trata de la denominación exacta sino de una denominación genérica:
Solo la letra inicial del título, que se tiene que poner entre comillas:
Festivales, exposiciones, ferias, ciclos, salones y certámenes
Cuando es un acontecimiento no periódico o cuando el nombre genérico no forma parte del título:
Los sustantivos y adjetivos que componen la designación específica de un acontecimiento periódico o de un acontecimiento no periódico en el que el nombre genérico forma parte del título:
Premios y distinciones
El nombre genérico cuando no forma parte de la designación específica:
Todos los sustantivos y adjetivos:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Títulos de libros, de obras teatrales, musicales, cinematográficas, de artes plásticas y de programas de televisión
La inicial del título, que se escribe en cursiva:
Publicaciones periódicas
La inicial del título, que se escribe en cursiva, y las iniciales de los sustantivos y adjetivos:
Colecciones de libros u otras obras
La inicial del título, que se escribe en redonda y entre comillas, y las iniciales de los sustantivos y adjetivos:
Partes de una obra o publicación periódica
Las partes genéricas de las obras y de los documentos:
La letra inicial del título, que se escribe en redonda y entre comillas:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Salvo los nombres propios que figuran en la designación:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Títulos de documentos oficiales y de las tramitaciones correspondientes
Las designaciones genéricas de clases de documentos y clases de tramitaciones:
La inicial de todos los elementos significativos (normalmente, sustantivos y adjetivos) del título de los textos o documentos de carácter legal o jurídico:
Si el título de la ley o documento es una descripción extensa, la mayúscula se limita al primer elemento:
Otras tramitaciones
La denominación de las tramitaciones que no corresponden a un documento con título propio, sino a una actuación oficial:
Partes genéricas de las obras y los documentos legales
Informes, estudios y proyectos
El nombre genérico cuando no forma parte de la designación específica, que se escribe con mayúscula inicial (y en cursiva si puede confundirse con el resto del enunciado):
La inicial del nombre genérico cuando forma parte del título, que se escribe en redonda:
Documentos acreditativos y carnés
|Con minúscula
|Con mayúscula
Lugares con artículo
El artículo de las comarcas, territorios y regiones cuando no forma parte del topónimo:
El artículo personal en o na de los topónimos catalanes:
El artículo de comarcas, territorios y regiones cuando forma parte del topónimo:
Demarcaciones y divisiones territoriales
Las denominaciones genéricas:
Entidades locales territoriales
La inicial de todos los sustantivos y otras palabras, salvo los artículos (cuando no forman parte del topónimo) y las preposiciones:
Lugares y accidentes geográficos
La designación genérica que los acompaña:
El adjetivo que acompaña a la designación genérica, si deriva del topónimo a que dicho accidente corresponde:
Los puntos cardinales en sentido genérico:
La inicial de la designación que acompaña a los nombres de lugar y accidentes geográficos cuando es usada absolutamente como nombre de lugar y ha dejado de ser genérica:
Los puntos cardinales cuando forman parte de un término geopolítico consolidado:
Países y demarcaciones
El adjetivo acompañante:
Los sustantivos y otras palabras de denominaciones de zonas geopolíticas:
Los sustantivos y otras palabras, salvo los artículos y las preposiciones:
Igualmente con los nombres tradicionales o convencionales de zonas reales o imaginarias:
Toponimia urbana e interurbana
La designación genérica que los acompaña:
La designación genérica que ha quedado fosilizada o se escribe en un idioma diferente del español:
Edificios y monumentos singulares
Los sustantivos comunes que no forman parte de la denominación oficial o sean considerados genéricos:
Todos los sustantivos y adjetivos cuando forman parte de la denominación oficial, tanto en español como en otras lenguas:
Dependencias de edificios
Cuando se designan las dependencias con palabras genéricas:
La denominación específica de una estancia singular:
Los nombres de edificios o dependencias singulares: