Nombres referidos a cosas

Lugares con artículo El artículo de las comarcas, territorios y regiones cuando no forma parte del topónimo: las Alpujarras, la Alcarria, los Monegros, el Bierzo, la Mancha, las Hurdes, la Rioja El artículo personal en o na de los topónimos catalanes: Castellar de n'Hug, la Vall d'en Bas El artículo de comarcas, territorios y regiones cuando forma parte del topónimo: La Rioja [comunidad autónoma]

La Latina, Las Virtudes, El Arenal [barrios]

L'Hospitalet de Llobregat, El Escorial, El Boalo, El Burgo de Ebro, O Grove

Los Ángeles, La Paz, El Salvador, La Habana, El Havre, Las Vegas, El Cairo, El Paso

Demarcaciones y divisiones territoriales Las denominaciones genéricas: la provincia de Tarragona

la comarca de las Alpujarras

la diócesis de...

la región de...

Entidades locales territoriales La inicial de todos los sustantivos y otras palabras, salvo los artículos (cuando no forman parte del topónimo) y las preposiciones: las Alpujarras, los Monegros, la Alcarria [comarcas]

Cuenca, Golpejar de la Sobarriba [municipios]

la Zona Franca, el Barrio Gótico, la Barceloneta, las Letras [barrios]

Lugares y accidentes geográficos La designación genérica que los acompaña: el mar Mediterráneo, el delta del Ebro, el cabo de Gata, el río Guadalquivir, el macizo de La Pedriza, el lago de Sanabria, el golfo de Vizcaya, la isla de Ibiza

el canal de Panamá, las cataratas del Iguazú, el océano Pacífico, el golfo Pérsico, el desierto de Atacama, el trópico de Cáncer, la cordillera de los Andes

el círculo polar ártico, el ecuador, el polo norte (extremo del eje de rotación de la Tierra) [pero: el Polo Norte (región geográfica)] El adjetivo que acompaña a la designación genérica, si deriva del topónimo a que dicho accidente corresponde: las islas británicas, la península ibérica, la cordillera andina, la pampa argentina Los puntos cardinales en sentido genérico: el norte de la Península, el sur de España, la costa este de EE. UU. La inicial de la designación que acompaña a los nombres de lugar y accidentes geográficos cuando es usada absolutamente como nombre de lugar y ha dejado de ser genérica: Isla de Francia, Sierra Nevada, la Cordillera [de los Andes], el Golfo [de México], la Península [ibérica], los Picos de Europa, la península del Cabo Cod, Río de la Plata, la Selva Negra, las Montañas Rocosas, Islas Cook, Puerto Rico, el Polo Norte (región geográfica) [pero: el polo norte (extremo del eje de rotación de la Tierra)] Los puntos cardinales cuando forman parte de un término geopolítico consolidado: el enfrentamiento Este-Oeste, el diálogo Norte-Sur, los países del Este

Países y demarcaciones El adjetivo acompañante: Europa occidental, Asia oriental Los sustantivos y otras palabras de denominaciones de zonas geopolíticas: los países desarrollados, el primer mundo, el tercer mundo, la zona euro Los sustantivos y otras palabras, salvo los artículos y las preposiciones: el Principado de Asturias, la Ciudad Condal, la Costa Dorada, el País Vasco, el Valle de Arán, la Comunidad Valenciana

Italia, el Reino Unido, Irlanda, Flandes, la Ciudad Eterna, el Próximo Oriente, Occidente, el Nuevo Mundo, Escandinavia, la Tierra del Fuego, los Países Bajos, la República Checa, Sudáfrica, Indochina, América del Norte, la Antártida, el Pacífico, la Reina del Plata Igualmente con los nombres tradicionales o convencionales de zonas reales o imaginarias: la Arcadia, la Atlántida, el País de Nunca Jamás, el Cuerno de África

Toponimia urbana e interurbana La designación genérica que los acompaña: la plaza de Oriente, la plaza Mayor

el paseo del Espolón, el paseo de Doña Urraca, el paseo de Gràcia

la calle Gran, la calle de los Plateros, la calle Nueva

la ronda de Sant Pere, la carretera de Burgos

el muelle de Cangas, el puerto de Barcelona

la avenida de Insurgentes, la avenida Diagonal

la glorieta de Embajadores, la cuesta de la Vega

la travesía de los Desamparados

el parque del Retiro, el parque zoológico de Barcelona, el parque de Miraflores La designación genérica que ha quedado fosilizada o se escribe en un idioma diferente del español: la Rambla de Barcelona, la Gran Vía de Madrid, el Campo de Marte, la Vía Julia, la Quinta Avenida

la Plaza Roja de Moscú

Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Potsdamer Platz, Central Park de Nueva York, Hyde Park de Londres

Edificios y monumentos singulares Los sustantivos comunes que no forman parte de la denominación oficial o sean considerados genéricos: el templo de la Sagrada Familia, la cartuja de Miraflores, el monasterio de Los Jerónimos, la ermita de la Virgen del Ara, el acueducto de Segovia, el alcázar de Toledo, el palacio de la Moncloa, el palacio de la Zarzuela, la plaza de toros de Las Ventas

la torre del Big Ben, las termas de Caracalla, la catedral de Milán, la abadía de Westminster de Londres, el teatro de La Fenice de Venecia, el palacio de Buckingham Todos los sustantivos y adjetivos cuando forman parte de la denominación oficial, tanto en español como en otras lenguas: la Lonja, la Bolsa, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Estadio Olímpico, el Museo del Prado, el Palacio de Congresos, el Palacio de la Generalitat, el Archivo de la Corona de Aragón, la Casa de Juntas de Gernika, la Torre del Oro, la Giralda de Sevilla, la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, el Casón del Buen Retiro

el Coliseo de Roma, el Templo Romano, el Panteón de Roma, la Capilla Sixtina, la Torre de Pisa, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, la Casa Blanca, la Gran Muralla, la Sainte-Chapelle de París, la National Gallery, el Empire State Building, el Covent Garden