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Nombres referidos a cosas

Con minúsculaCon mayúscula
 

Todos los sustantivos y otros elementos del nombre propio, pero no los artículos y las preposiciones:

  • la espada Tizona, la Excalibur, la bomba Little Boy

Con minúsculaCon mayúscula
 

Los nombres propios de medios de transporte y las marcas o modelos:

  • el Orient Express, el Titanic, el Queen Elizabeth, el acorazado Potemkin, el Apollo 13, el Nautilus, el petrolero Prestige
  • Vespa, Montesa, Seat, Peugeot, Pegaso, Rolls-Royce, Cadillac, Boeing

Con minúsculaCon mayúscula

Cuando se toman como nombres comunes:

  • tomar el sol
  • luna llena
  • tomar tierra

Las denominaciones genéricas o descriptivas:

  • el sistema solar, el universo, la estrella polar

Todos los sustantivos y adjetivos:

  • Tierra, Júpiter
  • el Sol
  • la Luna
  • Halley
  • la constelación de la Osa Mayor, el Carro

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Las denominaciones de productos mediante el topónimo de origen:

  • un rioja de primera [pero: vino de Rioja], un tequila suave, un poco de camembert, un bikini negro, unas bermudas estampadas, un gruyer

El producto genérico:

  • una aspirina, un rollo de celo, un motor diésel, un clínex, el rímel

La denominación de origen:

  • Lechazo de Castilla y León, Ternasco de Aragón

El producto concreto:

  • unos Levi's, un Ford, unas Ray-Ban, el Windows Vista

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Nombre propio de la institución, organismo, entidad, empresa o establecimiento

El plural aglutinador o singular en sentido genérico:

  • los ministerios del Gobierno
  • los departamentos de Justicia y de Cultura
  • ninguna diputación puede...
  • los ayuntamientos de Bilbao y Burgos
  • un juzgado social instruirá el caso
  • los registros civiles y mercantiles
  • los índices de la bolsa
  • las universidades tienen que cumplir...
  • lo ingresaron en un hospital
  • actúan en un teatro
  • el hotel es de dos estrellas
  • los miembros del club...
  • el rector ha convocado a los estudios de la UOC

Las denominaciones genéricas de una entidad formalmente constituida:

  • la Real Academia Española
  • el Gobierno Civil de Barcelona
  • el Ayuntamiento de Valladolid
  • el Juzgado de Primera Instancia n.º 1
  • el Registro Civil de Soria
  • la Bolsa de Barcelona
  • la Universidad Complutense de Madrid
  • el Hospital de Sant Pau
  • el Teatro Lara
  • el Parlamento Europeo
  • se alojan en el Hotel Principal
  • los Estudios de Derecho y Ciencia Política [nombre de una de las ocho áreas docentes o facultades en las que se constituye la UOC]

Designaciones de entidades jurídico-públicas, militares y religiosas

Las denominaciones utilizadas en sentido absolutamente genérico o cuando se trata de plurales aglutinadores:

  • las iglesias de todo el mundo
  • una administración eficaz, las administraciones locales, las administraciones públicas
  • los estados europeos, una cuestión de estado, un estado se compone de un conjunto de instituciones
  • el ejército soviético [pero: el Ejército Rojo]

Los sustantivos cuando se refieren a una entidad concreta; los adjetivos y los complementos del nombre se escriben con minúsculas:

  • la Iglesia católica, la Iglesia protestante, casados por la Iglesia
  • la Administración catalana, la Administración pública, los órganos de la Administración pública
  • el Estado español
  • el Ejército español
  • el Gobierno vasco

Designaciones de órganos de gestión, consulta o gobierno

Las denominaciones utilizadas en sentido absolutamente genérico o cuando se trata de plurales aglutinadores:

  • los servicios del Parlamento
  • los trabajos en comisión
  • las secretarías generales deben velar...
  • los consejos escolares de los centros de enseñanza
  • todos los ateneos tienen una junta directiva
  • las vocalías de cultura de las entidades cívicas
  • los consejos de dirección y de gerencia

Las denominaciones de instituciones:

  • la Junta Directiva del Ateneo de Madrid
  • el Consejo de Dirección de la Corporación Catalana de Radio y Televisión
  • la Secretaría General del Departamento de...
  • el Servicio de Estudios del Banco de España
  • el Consejo Escolar del I. B. Antonio González
  • el Consejo de Administración de El País
  • el Consejo de Dirección de la Corporación...
  • la Dirección General de Política Lingüística
  • el Servicio de Profesorado del Departamento de Enseñanza
  • la Comisión de Cultura de la Asociación de...
  • la Comisión de Urbanismo de Barcelona
  • la Vocalía de Montaña de la Unión Excursionista
  • el Consejo Ejecutivo de la Generalitat
  • el Consejo de Ministros de...

Designaciones incompletas o correferentes de instituciones, órganos de gestión...

Cuando no se habla de una unidad en concreto, sino que se hace referencia al conjunto o a la categoría, se utiliza una denominación genérica:

  • la universidad tiene que velar por..., un departamento es...

Cuando, si bien se habla de una unidad en concreto, no se utiliza el nombre propio, sino que se denomina mediante un nombre común de valor genérico o una denominación correferente:

  • esta universidad, esta entidad, este ente, esta institución, este organismo
  • nuestro departamento
  • la cámara catalana, el consistorio zamorano, la corporación municipal de Sevilla

Cuando se designa el nombre de forma incompleta porque se ha mencionado anteriormente o porque se sobreentiende:

  • el Estado [como designación incompleta de, por ejemplo, el Estado español], la Generalitat, el Gobierno, la Administración, las Cortes, el Parlamento, la Comisión
  • el Ayuntamiento ha instituido..., la Diputación aprobó..., el Departamento ha hecho público..., el Consejo considera..., la Junta ha dimitido
  • el regidor de Cultura, el consejero de Gobernación, el ministro del Interior
  • Hacienda recauda..., Economía decidirá antes del verano...

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Festividades cívicas, religiosas y políticas, y celebraciones vinculadas

Cuando hay un sentido genérico o se hace referencia a una parte de la festividad:

  • las fiestas (los fuegos, la noche...) de San Juan
  • la procesión del Corpus
  • la fiesta de la Candelaria, la fiesta mayor caerá en lunes
  • las fallas de Valencia
  • unos sanfermines mojados
  • con el chupinazo se inauguran las fiestas de San Fermín de Pamplona
  • la cabalgata de los Reyes Magos
  • la mona de Pascua

Por regla general, los sustantivos y adjetivos, pero no los artículos y las preposiciones:

  • el Primero de Mayo, la Fiesta Mayor de Sabadell, el Día de Acción de Gracias, el Día de la Independencia, el Corpus, San Fermín, el Día de los Inocentes, Navidad, Carnaval, Pascua, Jueves Lardero, Viernes Santo, Nochevieja, Domingo de Ramos
  • la Janucá, la Fiesta del Sacrificio
  • Noche de los Graduados de la UOC

Periodos históricos y divisiones temporales

Los días, los meses y las estaciones del año:

  • lunes, martes, miércoles
  • enero, febrero, marzo
  • primavera, otoño

Los periodos prehistóricos e históricos:

  • el Paleolítico, el Neolítico, la Edad de los Metales, la Antigüedad, la Baja Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna

Hechos históricos singulares

Cuando toman un sentido genérico o correferente:

  • la primera guerra púnica, las guerras médicas, las guerras carlistas, la guerra civil estalló..., la guerra de sucesión en Polonia
  • el fenómeno de la revolución industrial..., no se puede hablar de una revolución industrial global, la reforma de la Iglesia, una etapa de restauración

El sustantivo genérico de un episodio concreto:

  • la guerra de Troya, la guerra de los Cien Años, la guerra de Sucesión española, la batalla de Las Navas de Tolosa, el desembarco de Normandía, la guerra de las Dos Rosas, el sitio de París, la toma de la Bastilla
  • el compromiso de Caspe, los procesos de Nuremberg, el cisma de Occidente, el tratado de Utrecht, el concilio de Trento, la paz de Westfalia, el proceso de Burgos

Los adjetivos y sustantivos que designan los grandes hechos históricos y los grandes conflictos bélicos y los nombres singulares de los hechos históricos concretos (sobre todo en textos especializados):

  • la Semana Trágica, el Seis de Octubre
  • la Segunda República española, la Guerra Civil, el periodo de la Restauración española comprende desde diciembre de 1874 hasta abril de 1931
  • la Reforma y la Contrarreforma son periodos de la historia del cristianismo  occidental
  • la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Primavera de Praga, el Tercer Reich, el Mayo del 68, la Noche de San Bartolomé, la Noche de los Cuchillos Largos

Movimientos artísticos y culturales

Cuando se utilizan como denominaciones de corrientes y estilos artísticos y culturales:

  • de estil románico, el arte gótico
  • la literatura barroca [pero: la literatura del Barroco]
  • modernismo, romanticismo
  • se entiende por novecentismo...
  • el neoclasicismo en la literatura española
  • cubismo, fauvismo, impresionismo, expresionismo

Cuando designan periodos temporales más o menos delimitados (sobre todo en textos especializados):

  • el Barroco se centró en dos corrientes..., en el Barroco no todo es barroco
  • en el siglo xvii culminó el Siglo de Oro
  • el Renacimiento
  • la Ilustración
  • el Humanismo
  • Eugeni d'Ors y la época del Novecentismo
  • el periodo del Neoclasicismo castellano

Corrientes ideológicas

Por regla general:

  • humanismo, pragmatismo
  • mercantilismo, neoliberalismo
  • radicalismo, federalismo, anarquismo
  • protestantismo, calvinismo, luteranismo
  • racionalismo, positivismo
 

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Estudios (facultades) y áreas temáticas de la UOC

La designación genérica o correferente:

  • los directores de los estudios se pondrán en contacto...
  • la formación de posgrado se divide en diferentes áreas temáticas

Todos los sustantivos y adjetivos:

  • Estudios de Economía y Empresa, Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
  • Competencias Digitales en Artes y Humanidades, Gestión Cultural [áreas temáticas]

Ciclos educativos y áreas de conocimiento

Los tipos o niveles de estudios:

  • la formación profesional
  • la enseñanza secundaria obligatoria
  • el primer ciclo de ESO
  • el preescolar
  • se ha matriculado de una filología
  • un grado
  • una diplomatura
  • un máster
  • un posgrado
  • un programa de doctorado

Los sustantivos y adjetivos que integran las denominaciones de grados, posgrados, másteres, doctorados, especialidades, menciones, mínores y áreas de conocimiento:

  • la carrera de Arquitectura
  • el grado de Historia
  • la diplomatura de Ciencias Empresariales
  • la especialidad de Electrónica
  • el posgrado de Diseño de Materiales Didácticos Multimedia para Entornos Virtuales de Aprendizaje
  • el máster de Análisis del Entorno Económico
  • el doctorado de Formalización de Lenguajes Naturales
  • la especialización de Derecho Comunitario y Aplicaciones Prácticas en los Estados Miembros
  • la mención de Comunicación Audiovisual
  • el mínor de Movilidad Interna
  • el área de conocimiento de Ciudad y Urbanismo
  • la cátedra de Filosofía del Derecho
  • el programa de doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento

Cursos, asignaturas, seminarios y talleres

La designación genérica:

  • el curso de...
  • la asignatura de...
  • el seminario de...
  • el taller de...
  • cursar estudios de...

La inicial de la primera palabra después de la designación genérica (salvo que esta forme parte del nombre):

  • el curso La revisión y la posedición de textos y las nuevas tecnologías de la lengua [pero: Curso de profundización en la lengua catalana]
  • la asignatura de Multimedia y comunicación
  • el seminario sobre La calidad de la lengua oral en los medios de comunicación
  • el taller de Redacción de textos para la mejora de la actividad docente en la UOC

Congresos, simposios y jornadas

Las categorías genéricas:

  • un congreso de médicos
  • las jornadas sobre lengua
  • un congreso de arquitectura
  • un simposio sobre gestión del suelo

Los sustantivos y adjetivos que integran la denominación:

  • el Primer Congreso de Médicos de Cataluña
  • el Décimo Simposio de Psiquiatría Infantil
  • I Jornadas sobre Lingüística Aplicada
  • Congreso de Energía Solar
  • I Simposio de Tecnología de las Membranas
  • X Semana del Libro Técnico y Científico
  • II Encuentro de Asesores Técnicos

Comunicaciones, conferencias, mesas redondas, debates, ponencias y discursos

Cuando no se trata de la denominación exacta sino de una denominación genérica:

  • una comunicación sobre el tratamiento de aguas residuales
  • una conferencia sobre la arquitectura de Gaudí

Solo la letra inicial del título, que se tiene que poner entre comillas:

  • «La tradición administrativa hoy: métodos y problemas» es una ponencia de las Jornadas sobre Técnicas y Métodos de Estudio del Lenguaje Administrativo
  • mesa redonda «El diseño industrial de los noventa»
  • conferencia «Tratamiento fisicoquímico del agua»
  • el discurso «La política española de telecomunicaciones»

Festivales, exposiciones, ferias, ciclos, salones y certámenes

Cuando es un acontecimiento no periódico o cuando el nombre genérico no forma parte del título:

  • unos juegos olímpicos, los juegos florales
  • el festival cinematográfico que se celebra anualmente en Sitges
  • la exposición «Cien años de cine» [no periódica], la exposición Art Futura de 2002 [periódica]
  • la feria Expolangues de París

Los sustantivos y adjetivos que componen la designación específica de un acontecimiento periódico o de un acontecimiento no periódico en el que el nombre genérico forma parte del título:

  • los Juegos Olímpicos de 1992, los Juegos Florales de la Villa de Paterna
  • el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges
  • la Exposición Universal de Viena
  • la Feria de Teatro de Castilla y León
  • el Salón Náutico Internacional de Palma

Premios y distinciones

El nombre genérico cuando no forma parte de la designación específica:

  • el premio Ciudad de Barcelona
  • el premio La Letra de Oro
  • entrega de los premios Goya de cine

Todos los sustantivos y adjetivos:

  • el Premio de Honor de las Letras Catalanas
  • los Premios Príncipe de Asturias
  • la Copa de Europa
  • Gran Premio de Oro del Festival de Cine de Biarritz
  • la concesión de los Óscar
  • cuarta edición de los Premios de Creación Virtual de la UOC

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Títulos de libros, de obras teatrales, musicales, cinematográficas, de artes plásticas y de programas de televisión

 

La inicial del título, que se escribe en cursiva:

  • La ciudad de los prodigios, El siglo de las luces, Cien años de soledad  [literatura]
  • La vida es sueño, El jardín de los cerezos, La dama boba [teatro]
  • La familia de Carlos IV de Goya, El viejo guitarrista ciego de Picasso [pintura]
  • El pensador de Rodin, El rapto de Proserpina de Bernini [escultura]
  • Gracias a la vida, Te recuerdo AmandaGaudeamus igitur [música]
  • La vida secreta de las palabras, Operación triunfo [cine y televisión]

Publicaciones periódicas

 

La inicial del título, que se escribe en cursiva, y las iniciales de los sustantivos y adjetivos:

  • Digithum, El Profesional de la Información, El País

Colecciones de libros u otras obras

 

La inicial del título, que se escribe en redonda y entre comillas, y las iniciales de los sustantivos y adjetivos:

  • «Educación y Sociedad en Red», «Manuales y Formularios», «Estudios y Propuestas»

Partes de una obra o publicación periódica

Las partes genéricas de las obras y de los documentos:

  • el índice de materias, véanse los anexos, en el capítulo tercero, en el apartado siguiente

La letra inicial del título, que se escribe en redonda y entre comillas:

  • «Repensar la ortografía», publicado en la revista Arbor

  • «La contra» del diario La Vanguardia

  • Véase el apartado «Morfología y sintaxis» de la Guía lingüística

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Salvo los nombres propios que figuran en la designación:

  • el teorema de Pitágoras
  • el diagrama de Venn
  • las variables de Boole
  • la regla de L'Hôpital
  • la distribución ji cuadrado de Pearson
  • la campana de Gauss
 

 Con minúsculaCon mayúscula

Títulos de documentos oficiales y de las tramitaciones correspondientes

Las designaciones genéricas de clases de documentos y clases de tramitaciones:

  • los proyectos de ley del Gobierno
  • las leyes de Cataluña
  • los estatutos de las comunidades autónomas
  • el BOE publica todas las resoluciones del Congreso de los Diputados
  • se aprobó mediante un real decreto
  • las mociones se pueden presentar...
  • los decretos emanados del Ejecutivo
  • la ley fija unos plazos
  • se ha de emitir la resolución
  • los informes de las comisiones
  • firmar un certificado
  • redactar una memoria

La inicial de todos los elementos significativos (normalmente, sustantivos y adjetivos) del título de los textos o documentos de carácter legal o jurídico:

  • Real Decreto Legislativo 2976/1983
  • Moción 23/II del Parlamento de Andalucía
  • el Estatuto de los Trabajadores, los Estatutos de la Universitat Oberta de Catalunya
  • el Reglamento del Departamento de Física
  • el Proyecto de Ley de Ordenación de las Enseñanzas no Regladas
  • la Ley de Habilitación de Créditos
  • la Resolución 63/II de la Generalitat de Cataluña
  • la Orden, de 20 de marzo de 1985, del Ministerio de Justicia...
  • la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, de Defensor del Pueblo

Si el título de la ley o documento es una descripción extensa, la mayúscula se limita al primer elemento:

  • Ley 18/2017, de 30 de julio, por la que se regulan los permisos y licencias de armas de caza y deportivas y se modifica el reglamento de tenencia, custodia, transporte y mantenimiento de toda arma de fuego

Otras tramitaciones

La denominación de las tramitaciones que no corresponden a un documento con título propio, sino a una actuación oficial:

  • la interpelación al Consejo de Ministros
  • la comparecencia del ministro de Educación ante la Comisión de Política Cultural
 

Partes genéricas de las obras y los documentos legales

  • en el preámbulo se dice que..., en la disposición transitoria cuarta, las disposiciones finales, la sección octava, el anexo I, lo que dispone el artículo 43, según el apartado b del artículo 2
 

Informes, estudios y proyectos

El nombre genérico cuando no forma parte de la designación específica, que se escribe con mayúscula inicial (y en cursiva si puede confundirse con el resto del enunciado):

  • el proyecto La identidad y el consumo de las TIC en adolescentes en espacios públicos y privados de entretenimiento
  • el estudio La economía española

La inicial del nombre genérico cuando forma parte del título, que se escribe en redonda:

  • Programa de investigación y desarrollo de...
  • Proyecto de remodelación de...
  • Plan general de...

Documentos acreditativos y carnés

  • el documento nacional de identidad
  • el pasaporte
  • la cartilla de la Seguridad Social
  • el carné de la UOC
 

 Con minúsculaCon mayúscula

Lugares con artículo

El artículo de las comarcas, territorios y regiones cuando no forma parte del topónimo:

  • las Alpujarras, la Alcarria, los Monegros, el Bierzo, la Mancha, las Hurdes, la Rioja

El artículo personal en o na de los topónimos catalanes:

  • Castellar de n'Hug, la Vall d'en Bas

El artículo de comarcas, territorios y regiones cuando forma parte del topónimo:

  • La Rioja [comunidad autónoma]
  • La Latina, Las Virtudes, El Arenal [barrios]
  • L'Hospitalet de Llobregat, El Escorial, El Boalo, El Burgo de Ebro, O Grove
  • Los Ángeles, La Paz, El Salvador, La Habana, El Havre, Las Vegas, El Cairo, El Paso

Demarcaciones y divisiones territoriales

Las denominaciones genéricas:

  • la provincia de Tarragona
  • la comarca de las Alpujarras
  • la diócesis de...
  • la región de...
 

Entidades locales territoriales

 

La inicial de todos los sustantivos y otras palabras, salvo los artículos (cuando no forman parte del topónimo) y las preposiciones:

  • las Alpujarras, los Monegros, la Alcarria [comarcas]
  • Cuenca, Golpejar de la Sobarriba [municipios]
  • la Zona Franca, el Barrio Gótico, la Barceloneta, las Letras [barrios]

Lugares y accidentes geográficos

La designación genérica que los acompaña:

  • el mar Mediterráneo, el delta del Ebro, el cabo de Gata, el río Guadalquivir, el macizo de La Pedriza, el lago de Sanabria, el golfo de Vizcaya, la isla de Ibiza
  • el canal de Panamá, las cataratas del Iguazú, el océano Pacífico, el golfo Pérsico, el desierto de Atacama, el trópico de Cáncer, la cordillera de los Andes
  • el círculo polar ártico, el ecuador, el polo norte (extremo del eje de rotación de la Tierra) [pero: el Polo Norte (región geográfica)]

El adjetivo que acompaña a la designación genérica, si deriva del topónimo a que dicho accidente corresponde:

  • las islas británicas, la península ibérica, la cordillera andina, la pampa argentina

Los puntos cardinales en sentido genérico:

  • el norte de la Península, el sur de España, la costa este de EE. UU.

La inicial de la designación que acompaña a los nombres de lugar y accidentes geográficos cuando es usada absolutamente como nombre de lugar y ha dejado de ser genérica:

  • Isla de Francia, Sierra Nevada, la Cordillera [de los Andes], el Golfo [de México], la Península [ibérica], los Picos de Europa, la península del Cabo Cod, Río de la Plata, la Selva Negra, las Montañas Rocosas, Islas Cook, Puerto Rico, el Polo Norte (región geográfica) [pero: el polo norte (extremo del eje de rotación de la Tierra)]

Los puntos cardinales cuando forman parte de un término geopolítico consolidado:

  • el enfrentamiento Este-Oeste, el diálogo Norte-Sur, los países del Este

Países y demarcaciones

El adjetivo acompañante:

  • Europa occidental, Asia oriental

Los sustantivos y otras palabras de denominaciones de zonas geopolíticas:

  • los países desarrollados, el primer mundo, el tercer mundo, la zona euro

Los sustantivos y otras palabras, salvo los artículos y las preposiciones:

  • el Principado de Asturias, la Ciudad Condal, la Costa Dorada, el País Vasco, el Valle de Arán, la Comunidad Valenciana

  • Italia, el Reino Unido, Irlanda, Flandes, la Ciudad Eterna, el Próximo Oriente, Occidente, el Nuevo Mundo, Escandinavia, la Tierra del Fuego, los Países Bajos, la República Checa, Sudáfrica, Indochina, América del Norte, la Antártida, el Pacífico, la Reina del Plata

Igualmente con los nombres tradicionales o convencionales de zonas reales o imaginarias:

  • la Arcadia, la Atlántida, el País de Nunca Jamás, el Cuerno de África

Toponimia urbana e interurbana

La designación genérica que los acompaña:

  • la plaza de Oriente, la plaza Mayor
  • el paseo del Espolón, el paseo de Doña Urraca, el paseo de Gràcia
  • la calle Gran, la calle de los Plateros, la calle Nueva
  • la ronda de Sant Pere, la carretera de Burgos
  • el muelle de Cangas, el puerto de Barcelona
  • la avenida de Insurgentes, la avenida Diagonal
  • la glorieta de Embajadores, la cuesta de la Vega
  • la travesía de los Desamparados
  • el parque del Retiro, el parque zoológico de Barcelona, el parque de Miraflores

La designación genérica que ha quedado fosilizada o se escribe en un idioma diferente del español:

  • la Rambla de Barcelona, la Gran Vía de Madrid, el Campo de Marte, la Vía Julia, la Quinta Avenida
  • la Plaza Roja de Moscú
  • Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Potsdamer Platz, Central Park de Nueva York, Hyde Park de Londres

Edificios y monumentos singulares

Los sustantivos comunes que no forman parte de la denominación oficial o sean considerados genéricos:

  • el templo de la Sagrada Familia, la cartuja de Miraflores, el monasterio de Los Jerónimos, la ermita de la Virgen del Ara, el acueducto de Segovia, el alcázar de Toledo, el palacio de la Moncloa, el palacio de la Zarzuela, la plaza de toros de Las Ventas 

  • la torre del Big Ben, las termas de Caracalla, la catedral de Milán, la abadía de Westminster de Londres, el teatro de La Fenice de Venecia, el palacio de Buckingham

Todos los sustantivos y adjetivos cuando forman parte de la denominación oficial, tanto en español como en otras lenguas:

  • la Lonja, la Bolsa, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Estadio Olímpico, el Museo del Prado, el Palacio de Congresos, el Palacio de la Generalitat, el Archivo de la Corona de Aragón, la Casa de Juntas de Gernika, la Torre del Oro, la Giralda de Sevilla, la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, el Casón del Buen Retiro
  • el Coliseo de Roma, el Templo Romano, el Panteón de Roma, la Capilla Sixtina, la Torre de Pisa, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, la Casa Blanca, la Gran Muralla, la Sainte-Chapelle de París, la National Gallery, el Empire State Building, el Covent Garden

Dependencias de edificios

Cuando se designan las dependencias con palabras genéricas:

  • el salón de sesiones del consistorio
  • los salones nobles de...
  • la sala de actos
  • una galería de arte
  • la sala de juntas
  • la sala de grados
  • el campus
  • el módulo D.5
  • la biblioteca
  • el vestíbulo
  • la sede central de la UOC

La denominación específica de una estancia singular:

  • el Salón de Sesiones [en el caso del Parlamento]
  • el Salón de Ciento
  • la Galería de los Espejos
  • el patio de los Leones
  • la Sala de la Columna

Los nombres de edificios o dependencias singulares:

  • Pabellón de Gobierno
  • Torre Girona
  • Aula Capilla
  • Edificio Coderch
  • Cátedra Gaudí
  • Despacho Oval