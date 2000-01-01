Noms referits a coses
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Tots els substantius i altres elements, però no pas els articles i les preposicions:
Mitjans de transport
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Els noms propis de mitjans de transport i les marques o models:
Astres
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Quan s'agafen com a noms comuns:
Les denominacions genèriques o descriptives:
Tots els substantius i adjectius:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Les denominacions de productes mitjançant el topònim d'origen:
El producte genèric:
La denominació d'origen:
El producte concret:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Nom propi de la institució, organisme, entitat, empresa o establiment
El plural aglutinador o singular en sentit genèric:
Les denominacions genèriques d'una entitat formalment constituïda:
Designacions d'entitats jurídico-públiques, militars i religioses
Les denominacions utilitzades en sentit absolutament genèric o quan es tracta de plurals aglutinadors:
Els substantius quan es refereixen a una entitat concreta; els adjectius i els complements del nom s'escriuen amb minúscules:
Designacions d'òrgans de gestió, consulta o govern
Les denominacions utilitzades en sentit absolutament genèric o quan es tracta de plurals aglutinadors:
Les denominacions d'institucions:
Designacions incompletes o correferents d'institucions, òrgans de gestió...
Quan no es parla d'una unitat en concret, sinó que es fa referència al conjunt o a la categoria, s'utilitza una denominació genèrica:
Quan, tot i parlar d'una unitat en concret, no es fa servir el nom propi, sinó que es denomina per mitjà d'un nom comú de valor genèric o una denominació coreferent:
Quan es designa el nom d'una manera incompleta perquè s'ha esmentat anteriorment o perquè se sobreentén:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Festivitats cíviques, religioses i polítiques i celebracions que s'hi vinculen
Quan hi ha un sentit genèric o es fa referència a una part de la festivitat:
Per regla general, els substantius i adjectius, però no pas els articles i les preposicions:
Períodes històrics i divisions temporals
Les divisions temporals genèriques (dies de la setmana, mesos, estacions):
Els períodes històrics:
Fets històrics singulars
Quan prenen un sentit genèric o coreferent:
El substantiu genèric d'un episodi concret:
Els adjectius i substantius que designen els grans fets històrics i els grans conflictes bèl·lics i els noms singulars de fets històrics concrets (sobretot en textos especialitzats):
Moviments artístics i culturals
Quan s'utilitzen com a denominacions d'estils i corrents artístics i culturals:
Quan designen períodes temporals més o menys delimitats (sobretot en textos especialitzats):
Corrents ideològics
Per regla general:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Estudis (facultats) i àrees temàtiques de la UOC
La designació genèrica o coreferent:
Tots els substantius i adjectius:
Cicles educatius i àrees de coneixement
Els tipus o nivells d'estudis:
Els substantius i adjectius que integren les denominacions de graus, postgraus, màsters, doctorats, especialitats, mencions, mínors i àrees de coneixement:
Cursos, assignatures, seminaris i tallers
La designació genèrica:
La inicial del primer mot després de la designació genèrica (tret que aquesta formi part del nom):
Congressos, simposis i jornades
Les categories genèriques:
Els substantius i adjectius que integren la denominació:
Comunicacions, conferències, taules rodones, debats, ponències i discursos
Quan no es tracta de la denominació exacta sinó d'una denominació genèrica:
Només la lletra inicial del títol, el qual s'ha de posar entre cometes:
Festivals, exposicions, fires, cicles, salons i certàmens
Quan és un esdeveniment no periòdic o quan el nom genèric no forma part del títol:
Els substantius i adjectius que componen la designació específica d'un esdeveniment periòdic o d'un esdeveniment no periòdic en què el nom genèric forma part del títol:
Premis i distincions
El nom genèric quan no forma part de la designació específica:
Tots els substantius i adjectius:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Títols de llibres, d'obres teatrals, musicals, cinematogràfiques, d'arts plàstiques i de programes de televisió
La inicial del títol, que s'escriu en cursiva:
Publicacions periòdiques
La inicial del títol, que s'escriu en cursiva, i les inicials dels substantius i adjectius:
Col·leccions de llibres o altres obres
La inicial del títol, que s'escriu en rodona i entre cometes, i les inicials dels substantius i adjectius:
Parts d'una obra o publicació periòdica
Les parts genèriques de les obres i dels documents:
La lletra inicial del títol, que s'escriu en rodona i entre cometes:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Llevat dels noms propis que hi figuren:
Tramitacions i títols de documents oficials
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Títols de documents oficials i de les tramitacions corresponents
Les designacions genèriques de classes de documents i classes de tramitacions:
La inicial de la primera paraula que designa la classe de document i els noms propis que formen part del títol:
Altres tramitacions
La denominació de les tramitacions que no corresponen a un document amb títol propi sinó a una actuació oficial:
Parts genèriques de les obres i els documents legals
Informes, estudis i projectes
El nom genèric quan no forma part de la designació específica, la qual s'escriu amb majúscula inicial (i en cursiva si pot ser confusa):
La inicial del nom genèric quan forma part del títol, que s'escriu en rodona:
Documents acreditatius i carnets
Noms de lloc
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Llocs catalans amb article
L'article i les preposicions que en formen part:
L'article personal en o na dels noms de lloc:
Llocs no catalans amb article
L'article de noms de lloc no catalans però amb forma catalanitzada:
L'article de noms de lloc no catalans i amb forma no catalanitzada:
Demarcacions i divisions territorials
Les denominacions genèriques:
Entitats locals territorials
En català, la inicial de tots els substantius i altres mots, tret dels articles i les preposicions:
En llengües diferents del català, també l'article inicial:
Llocs i accidents geogràfics
La designació genèrica que els acompanya:
Els punts cardinals en sentit genèric:
La inicial de la designació que acompanya els noms de lloc i accidents geogràfics quan és usada absolutament com a nom de lloc i ha deixat de ser genèrica:
Els punts cardinals quan formen part d'un terme geopolític consolidat:
Països i demarcacions
L'adjectiu acompanyant:
Els substantius i altres paraules de denominacions de zones geopolítiques:
Els substantius i altres mots, tret dels articles i les preposicions:
Igualment amb els noms tradicionals o convencionals de zones reals o imaginàries:
Toponímia urbana i interurbana
La designació genèrica que els acompanya:
La designació genèrica quan ha quedat fossilitzada o s'escriu en un idioma diferent del català:
Edificis i monuments singulars
Els substantius comuns que no formen part de la denominació oficial o són considerats genèrics:
Tots els substantius i adjectius quan formen part de la denominació oficial, tant en català com en altres llengües:
Dependències d'edificis
Quan es designen les dependències amb mots genèrics:
La denominació específica d'una estança singular:
Els noms d'edificis o dependències singulars: