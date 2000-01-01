Nombres referidos a personas, divinidades y seres mitológicos
|Con minúscula
|Con mayúscula
Cuando se han convertido en nombres comunes, haciendo referencia tanto a personas como a cosas:
Cuando designan una colectividad:
Por regla general:
Si llevan preposición, o preposición y artículo, la inicial del elemento que va en primer lugar (habitualmente la preposición de) se pone con minúscula si va después del nombre de pila y con mayúscula cuando el nombre se omite:
Excepciones: Bartolomé de Las Casas, François de La Rochefoucauld, Jean de La Fontaine, Jean de La Bruyère, Gabriele D'Annunzio
Si el apellido empieza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, se anteponga o no el nombre de pila:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Cuando se convierten en una identificación de la persona mediante un sintagma largo. En este caso se escriben entre comillas, separados del nombre mediante una coma:
Los sobrenombres se añaden al nombre de la persona; si llevan artículos y preposiciones, estos se escriben con minúscula:
Los seudónimos sustituyen al nombre de la persona:
Tanto los sobrenombres como los seudónimos se escriben en cursiva si acompañan al nombre completo y en redonda si van solos:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Cuando se designan mediante un patronímico:
Por regla general y en singular:
Tradicionalmente, sin embargo, el nombre de algunas dinastías se ha pluralizado: los Austrias, los Borbones, los Capetos, los Trastámaras, los Julios.
Cuando van en aposición:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Tanto si se refiere a la persona concreta como si no:
Cuando los cargos van precedidos de formas protocolarias o forman parte de una designación oficial:
En el encabezamiento de la correspondencia, cuando el cargo se utiliza en lugar del nombre de la persona interesada:
Cuando los cargos o títulos se han convertido en un nombre literario o artístico, tanto en español como en otras lenguas:
|Con minúscula
|Con mayúscula
Por regla general:
También los tratamientos en lenguas extranjeras que no se han adaptado al español (que, además, se escriben en cursiva):
|Con minúscula
|Con mayúscula
Por regla general:
|Con minúscula
|Con mayúscula