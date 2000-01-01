Nombres referidos a personas, divinidades y seres mitológicos

Cuando se han convertido en nombres comunes, haciendo referencia tanto a personas como a cosas: Se cree un adonis.

Perseguía una quimera.

No puedes confiar en él, es un judas.

Es el benjamín de la familia.

Nos hizo de anfitrión durante nuestra visita.

Su padre padece párkinson.

Quieren participar en el maratón del domingo. Cuando designan una colectividad: los ángeles, los argonautas, los cíclopes, las musas, las ninfas, los titanes, las sibilas, las gracias, las pléyades, los dioscuros, los olímpicos

Por regla general: Benjamin Franklin, Judas Tadeo, James Parkinson

Dios, la Santísima Trinidad, el Buen Pastor, Jehová, Alá, el Espíritu Santo, Lucifer

Cronos, Zeus, Poseidón, Neptuno, Quimera, Medusa, Tifón, Polifemo Si llevan preposición, o preposición y artículo, la inicial del elemento que va en primer lugar (habitualmente la preposición de) se pone con minúscula si va después del nombre de pila y con mayúscula cuando el nombre se omite: Eugeni d'Ors, Juan de la Cierva, Carles Bosch de la Trinxeria, Leonardo da Vinci, Giovanni Pico della Mirandola, Alexander von Humboldt, Ludwig Mies van der Rohe [pero: D'Ors, De la Cierva, Van der Rohe] Excepciones: Bartolomé de Las Casas, François de La Rochefoucauld, Jean de La Fontaine, Jean de La Bruyère, Gabriele D'Annunzio Si el apellido empieza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, se anteponga o no el nombre de pila: Antonio La Merced, Henry Le Chatelier, Le Clézio