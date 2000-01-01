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Nombres referidos a personas, divinidades y seres mitológicos

Con minúsculaCon mayúscula

Cuando se han convertido en nombres comunes, haciendo referencia tanto a personas como a cosas:

  • Se cree un adonis.
  • Perseguía una quimera.
  • No puedes confiar en él, es un judas.
  • Es el benjamín de la familia.
  • Nos hizo de anfitrión durante nuestra visita.
  • Su padre padece párkinson.
  • Quieren participar en el maratón del domingo.

Cuando designan una colectividad:

  • los ángeles, los argonautas, los cíclopes, las musas, las ninfas, los titanes, las sibilas, las gracias, las pléyades, los dioscuros, los olímpicos

Por regla general:

  • Benjamin Franklin, Judas Tadeo, James Parkinson
  • Dios, la Santísima Trinidad, el Buen Pastor, Jehová, Alá, el Espíritu Santo, Lucifer
  • Cronos, Zeus, Poseidón, Neptuno, Quimera, Medusa, Tifón, Polifemo

Si llevan preposición, o preposición y artículo, la inicial del elemento que va en primer lugar (habitualmente la preposición de) se pone con minúscula si va después del nombre de pila y con mayúscula cuando el nombre se omite:

  • Eugeni d'Ors, Juan de la Cierva, Carles Bosch de la Trinxeria, Leonardo da Vinci, Giovanni Pico della Mirandola, Alexander von Humboldt, Ludwig Mies van der Rohe [pero: D'Ors, De la Cierva, Van der Rohe]

Excepciones: Bartolomé de Las Casas, François de La Rochefoucauld, Jean de La Fontaine, Jean de La Bruyère, Gabriele D'Annunzio

Si el apellido empieza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, se anteponga o no el nombre de pila:

  • Antonio La Merced, Henry Le Chatelier, Le Clézio

Con minúsculaCon mayúscula

Cuando se convierten en una identificación de la persona mediante un sintagma largo. En este caso se escriben entre comillas, separados del nombre mediante una coma:

  • el padre Damián de Molokai, «el misionero de los leprosos»
  • la madre Teresa de Calcuta, «la hermanita de los pobres»
  • Cesare Pavese llamó a Italo Calvino «la ardilla de la pluma»

Los sobrenombres se añaden al nombre de la persona; si llevan artículos y preposiciones, estos se escriben con minúscula:

  • Jaime I el Conquistador, Carlos el Calvo, Luis el Piadoso, Alfonso X el Sabio, Juana la Loca, Felipe el Hermoso
  • Plinio el Viejo, Policleto el Joven, Heráclito el Oscuro
  • Al Capone, Malcolm X, Magic Johnson, Nat King Cole
  • Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid; Dolores Ibárruri Gómez, la Pasionaria; Juan Martín Díaz, el Empecinado

Los seudónimos sustituyen al nombre de la persona:

  • Víctor Català [por Caterina Albert], Bernardo Atxaga [por Joseba Irazu Garmendia], George Orwell [por Eric Arthur Blair], Molière [por Jean-Baptiste Poquelin], Fernán Caballero [por Cecilia Böhl de Faber]

Tanto los sobrenombres como los seudónimos se escriben en cursiva si acompañan al nombre completo y en redonda si van solos:

  • Dolores Ibárruri Gómez, la Pasionaria, fue una dirigente comunista vasca / La Pasionaria fue una dirigente comunista vasca; Leopoldo Alas, Clarín, es autor de La Regenta / Clarín es autor de La Regenta

Con minúsculaCon mayúscula

Cuando se designan mediante un patronímico:

  • los nazaríes, el rey hachemita, una reina sasánida

Por regla general y en singular:

  • los York, los Lancaster, los Brandenburgo, los Borgia, los Tudor, los Valois, los Hannover, los Romanov, los Grimaldi

Tradicionalmente, sin embargo, el nombre de algunas dinastías se ha pluralizado: los Austrias, los Borbones, los Capetos, los Trastámaras, los Julios.

Cuando van en aposición:

  • la dinastía Han, la familia Kennedy

Con minúsculaCon mayúscula

Tanto si se refiere a la persona concreta como si no:

  • el rey Felipe, el príncipe de Mónaco, el conde de Barcelona, el duque de Windsor
  • el alcalde, el concejal de Cultura, el diputado, la gobernadora civil, el presidente de la Generalitat, el presidente González, la directora general de Urbanismo, el consejero de Sanidad, el ministro de Defensa, el embajador soviético
  • el teniente López, el cabo Santos
  • el papa Inocencio III, el obispo de Vic, la abadesa de las Huelgas, monseñor Roca
  • el juez Garzón, el ingeniero Torres, el arquitecto Puig
  • el rector, la vicerrectora, la secretaria del Consejo Social, el secretario general, el director de programa, la jefa de estudios, personal académico, profesor asociado, profesor visitante, profesor emérito, personal de administración y servicios, administrativo, bibliotecaria, becario, telefonista, bedel, personal del grupo I, personal laboral, personal funcionario, doctorando, catedrática
  • es ingeniera de caminos

 

Cuando los cargos van precedidos de formas protocolarias o forman parte de una designación oficial:

  • Su Majestad el Rey, el Magnífico Rector de la UOC, Ilustrísima Señora Alcaldesa, Ilustre Señora

En el encabezamiento de la correspondencia, cuando el cargo se utiliza en lugar del nombre de la persona interesada:

  • Señor Presidente: [encabezamiento de carta]
  • Señora Directora General de la OEA: [encabezamiento de carta]

Cuando los cargos o títulos se han convertido en un nombre literario o artístico, tanto en español como en otras lenguas:

  • el Marqués de Sade, el Duque de Rivas
  • el Arcipreste de Hita, Lord Byron, el Preste Juan, Fra Angélico [pero: fray Luis de León]

Con minúsculaCon mayúscula

Por regla general:

  • san Antonio, santa Teresa de Jesús
  • sor Isabel de Villena, sor Juana Inés de la Cruz, fray Luis de León
  • señor Federico, señora Ramona

También los tratamientos en lenguas extranjeras que no se han adaptado al español (que, además, se escriben en cursiva):

  • sir Winston Churchill, lady Diana de Gales, la detective miss Jane Marple [pero: lord Henry Plumb (puesto que lord, plural lores, ya es una palabra española)]
  • monsieur Dupont, madame de Pompadour
  • frau Maria Braun
 

Con minúsculaCon mayúscula

 

Por regla general:

  • Su Majestad, Magnífico Señor, Ilustre Señora, Su Santidad, Reverenda Madre

Con minúsculaCon mayúscula
 
  • Afmo. / Afma. [abrev. de afectísimo / afectísima]
  • Dir. / Dir.a [abrev. de director / directora]
  • Dr. / Dra. [abrev. de doctor / doctora]
  • Excmo. Sr. / Excma. Sra. [abrev. de excelentísimo señor / excelentísima señora]
  • Ilmo. Sr. / Ilma. Sra. [abrev. de ilustrísimo señor / ilustrísima señora]
  • Lic. [abrev. de licenciado / licenciada]
  • Magfco. Sr. / Magfca. Sra. [abrev. de magnífico señor / magnífica señora]
  • Mons. [abrev. de monseñor]
  • Pdte. / Pdta. [abrev. de presidente / presidenta]
  • Prof. / Prof.a [abrev. de profesor / profesora]
  • Sr. / Sra. [abrev. de señor / señora]
  • S., Sto. / Sta. [abrev. de san, santo / santa]