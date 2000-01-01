Noms referits a persones, divinitats i éssers mitològics
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Quan han esdevingut noms comuns, fent referència tant a persones com a coses:
Quan designen una col·lectivitat:
Per regla general:
Si el cognom comença per una preposició, la inicial d'aquesta preposició es posa amb minúscula si va després del nom de pila i amb majúscula quan el nom s'omet:
Excepcions: Bartolomé de Las Casas, François de La Rochefoucauld, Jean de La Fontaine, Jean de La Bruyère
Si el cognom comença per article, la inicial d'aquest article es posa amb majúscula tant si va amb el nom de pila com si no:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Quan esdevenen una identificació de la persona mitjançant un sintagma llarg. En aquest cas s'escriuen entre cometes, separats del nom mitjançant una coma:
Els sobrenoms s'afegeixen al nom de la persona. En català s'escriuen amb els articles i les preposicions, si en porten, amb minúscula:
En llengües diferents del català, la inicial de l'article s'escriu amb majúscula: Domínikos Theotokópoulos, El Greco; Juan Martín Díaz, El Empecinado; Giovanni Antonio Canal, Il Canaletto; Josep de Ribera i Cucó, Lo Spagnoletto
Tant els uns com els altres s'escriuen en cursiva si acompanyen el nom complet i en rodona si van sols:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Quan es designen amb un patronímic:
Per regla general i en singular:
Tradicionalment, però, el nom d'algunes dinasties s'ha pluralitzat: els Àustries, els Borges, els Borbons, els Capets, els Plantagenets, els Trastàmares.
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Tant si es fa referència a la persona concreta com si no:
En l'encapçalament de la correspondència, quan el càrrec s'utilitza en comptes del nom de la persona interessada:
Quan els càrrecs van precedits de formes protocol·làries o formen part d'una designació oficial:
Quan els càrrecs o títols han esdevingut un nom literari o artístic, tant en català com en altres llengües:
|Amb minúscula
|Amb majúscula
Per regla general:
Quan els tractaments són en llengües diferents de la catalana:
|Amb minúscula
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|Amb minúscula
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