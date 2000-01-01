Becas internacionales
El modelo de aprendizaje en línea hace factible la diversidad en nuestras aulas, donde estudiantes de contextos geopolíticos y sociales distintos comparten un espacio de intercambio, interacción y de enriquecimiento mutuo. Para conseguirlo, impulsamos programas de becas internacionales de estudio con organismos e instituciones internacionales, una de las principales metas del ODS 4, Educación de calidad.
Periódicamente abrimos convocatorias para garantizar el derecho de estudiar a lo largo de la vida y dar acceso a una educación superior en línea de calidad a las personas con dificultades para acceder a la universidad presencial y que quieren complementar sus estudios en una universidad europea desde su país de residencia.
Becas SEGIB - Iberoamérica
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la UOC ofrecen becas de estudio a profesorado universitario iberoamericano en activo para cursar diferentes programas del ámbito de la educación y las TIC.
Becas ICETEX - Colombia
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior y la UOC ofrecen becas de estudio a los profesionales colombianos para cursar másteres universitarios y obtener una titulación universitaria europea.
Becas OEA - estados americanos
La Organización de Estados Americanos y la UOC ofrecen becas de estudio a las personas residentes en los países miembros para cursar másteres universitarios y obtener una titulación universitaria europea.
Becas MINEDEC - Ecuador
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) del Ecuador y la UOC ofrecen becas de estudio a las personas residentes en el Ecuador para cursar másteres universitarios y obtener una titulación universitaria europea.
Becas UOC - Perú
La UOC ofrece becas de ayuda al estudio a personas con nacionalidad o residencia en el Perú para que cursen diferentes másteres universitarios de la UOC. La difusión se hace mediante la web del Programa nacional de becas y crédito educativo del Perú (PRONABEC)