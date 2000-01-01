Beques internacionals
El model d'aprenentatge en línia fa factible la diversitat a les nostres aules, on estudiants de contextos geopolítics i socials diferents comparteixen un espai d'intercanvi, interacció i d'enriquiment mutu. Per a aconseguir-ho, impulsem programes de beques internacionals d'estudi amb organismes i institucions internacionals, una de les principals metes de l'ODS 4, Educació de qualitat.
Periòdicament obrim convocatòries per a garantir el dret d'estudiar al llarg de la vida i donar accés a un ensenyament superior en línia de qualitat a les persones amb dificultats per a accedir a la universitat presencial i que volen complementar els estudis en una universitat europea des del seu país de residència.
Beques SEGIB - Iberoamèrica
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i la UOC ofereixen beques d'estudi a professorat universitari iberoamericà en actiu per cursar diferents programes de l'àmbit de l'educació i les TIC.
Beques ICETEX - Colòmbia
L'Institut Colombià de Crèdit Educatiu i Estudis Tècnics a l'Exterior i la UOC ofereixen beques d'estudi als professionals colombians per a cursar màsters universitaris i obtenir una titulació universitària europea.
Beques OEA - estats americans
L'Organització d'Estats Americans i la UOC ofereixen beques d'estudi a les persones residents als països membres per a cursar màsters universitaris i obtenir una titulació universitària europea.
Beques MINEDEC - Equador
El Ministeri d'Educació, Esport i Cultura (MINEDEC) de l'Equador i la UOC ofereixen beques d'estudi a les persones residents a l'Equador per a cursar màsters universitaris i obtenir una titulació universitària europea.
Beques UOC - Perú
La UOC ofereix beques d'ajut a l'estudi a persones amb nacionalitat o residència al Perú perquè cursin diferents màsters universitaris de la UOC. La difusió es fa mitjançant el web del Programa nacional de beques i crèdit educatiu del Perú (PRONABEC).