Movilidad Erasmus+
Descubre cómo la UOC impulsa tu movilidad global
En una apuesta firme por la internacionalización, promovemos la movilidad académica del estudiantado, del personal docente y del personal de gestión.
Ponemos a tu alcance servicios de apoyo, becas y ayudas para facilitarte estancias de aprendizaje, prácticas o desarrollo profesional en otras universidades, empresas e instituciones internacionales durante tu trayectoria en la UOC. Aprovecha la oportunidad de ampliar horizontes y hacer crecer tu perfil.
- Erasmus+ estudiantado para Estudios
- Erasmus+ estudiantado para prácticas
- Personal para docencia
- Personal para formación
Movilidad para estudiantes en la UOC
El número de ayudas que se ofrece se hace público en la convocatoria de cada curso, y se configura de los elementos siguientes:
1. Beca Erasmus de movilidad europea
2. Complemento UOC para mejorar la dotación económica final
Además, los estudiantes que han obtenido alguna de las ayudas que ofrece la UOC, pueden optar a las becas de la AGAUR (convocatoria MOBINT), que se convoca anualmente y complementa el paquete de ayuda Erasmus que se ha concedido desde la UOC.
También es posible optar a las becas de Banco Santander como estudiante de movilidad Erasmus+.
Desde que se hace pública la resolución de la convocatoria, en el marco del Campus Virtual de la UOC y de la sede electrónica, los estudiantes que han obtenido una de las ayudas reciben las indicaciones necesarias para preparar su estancia de movilidad y las informaciones referentes a los trámites que tienen que llevar a cabo antes, durante y después de la finalización de su estancia de movilidad.
Mobilidad internacional para pràcticas UOC
Amplía tus competencias profesionales con prácticas en un entorno internacional.
Las estancias dentro de la modalidad de prácticas tienen que tener una duración mínima de 2 meses y máxima de 5 meses, comprendidos dentro del periodo que va del 1 de junio al 30 de junio del año siguiente. Independientemente, hay que tener en cuenta que la dotación de la ayuda, según el importe y la duración en meses previstos, se establece y se hace pública para cada convocatoria anual.
La ayuda económica asociada a esta movilidad de prácticas se estructura de la manera siguiente:
1. Beca Erasmus de movilidad europea
2. Complemento UOC para mejorar la dotación económica final
Las convocatorias y las resoluciones se harán públicas en el marco del Campus Virtual de la UOC y de la sede electrónica.
Personal para docencia
En el marco del Programa de Movilidad Erasmus+ para la educación superior, la UOC dispone de plazas de movilidad de profesores para impartir docencia en universidades extranjeras.
Las condiciones para disfrutar de este tipo de ayuda son las siguientes:
- La movilidad se tiene que basar en acuerdos interinstitucionales: ambas instituciones tienen que tener la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE).
- Las instituciones tienen que acordar previamente el programa o la actividad docente que se hará. Esta planificación tiene que incluir objetivos, valor añadido de la movilidad, contenido del programa docente y resultados esperados.
- El profesor o profesora que se presente tiene que tener relación laboral indefinida en la UOC.
- El profesor o profesora que se presente tiene que tener la nacionalidad de uno de los países participantes en el programa o tiene que ser reconocida en el país en que reside.
- La docencia impartida (clases, seminarios, conferencias) tiene que ser de un mínimo de 8 horas.
- La duración de la estancia es de mínimo 2 días.
- La subvención del fondo de la Unión Europea y la de la UOC son de hasta un máximo de 5 días.
- Hay compatibilidad con los programas de becas regionales o nacionales. Por este motivo, se podrá aprovechar esta ayuda durante una estancia de investigación siempre que se impartan 8 horas de docencia.
Cada candidatura tiene que tener el visto bueno de su dirección de estudios y tiene que aportar el acuerdo de movilidad de la universidad de destino. Para la valoración y priorización de las solicitudes recibidas, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:
- El nivel de idioma con relación al lugar de destino.
- La motivación para llevar a cabo la estancia tiene que estar basada en la introducción de mejoras al puesto de trabajo y al equipo.
- El valor añadido que aportará la estancia en el puesto de trabajo y a los Estudios.
- Una buena descripción y coherencia en los objetivos y el plan de trabajo propuestos en la solicitud.
- La estancia repercutirá positivamente en la mejora o el desarrollo de alguna de las acciones recogidas en el Plan estratégico de la UOC.
La estancia cuenta con la subvención Erasmus y la ayuda de la propia UOC.
Durante el año se abre una convocatoria que será anunciada en la página de inicio del Campus Virtual. En este entorno también se publicará la resolución de la convocatoria.
Estas acciones de movilidad se tienen que llevar a cabo antes del 30 de septiembre del año académico en curso.
Personal per a formació
En el marc del Programa de Mobilitat Erasmus+ per a l'educació superior, la UOC disposa de places per a accions de mobilitat del personal de gestió per a formació en institucions estrangeres.
Les condicions per a gaudir d'aquest tipus d'ajut són:
- El treballador o treballadora que s'hi presenti ha de tenir una relació laboral indefinida a la UOC.
- La persona que s'hi presenti ha de ser nacional d'un dels països participants en el programa o estar reconegut al país en el qual resideix.
- La durada de l'estada és de mínim 2 dies.
- La subvenció del fons de la Unió Europea i la de la UOC són de fins a un màxim de 5 dies.
Cada candidatura ha de tenir el vistiplau de la persona responsable i cal que vagi acompanyada de l'acord de mobilitat de la institució de destinació.
Per a la valoració i priorització de les sol·licituds rebudes, es tenen en compte els aspectes següents:
- El nivell d'idioma amb relació al lloc de destinació.
- La motivació per a dur a terme l'estada ha d'estar basada en la introducció de millores al lloc de treball/equip.
- Una bona descripció i coherència en els objectius i el Pla de treball proposats en la sol·licitud.
- El valor afegit que aportarà l'estada al lloc de treball i a l'equip.
- L'estada ha de repercutir positivament en la millora o el desenvolupament d'alguna de les accions recollides en el Pla estratègic de la UOC.
Hi ha compatibilitat amb els programes de beques regionals o nacionals.
L'estada compta amb la subvenció Erasmus i l'ajut de la pròpia UOC.
Durant l'any s'obre una convocatòria que serà anunciada a la plana d'inici del Campus Virtual. En aquest entorn també es publicarà la resolució de la convocatòria.
Aquestes accions de mobilitat s'han de dur a terme abans del 30 de setembre de l'any acadèmic en curs.
Becas y ayudas
Importes de las ayudas de la movilidad de estudiantes y personal de Educación Superior
La Unión Europea destina las ayudas económicas dependiendo del nivel de vida del país de destino, así como de la distancia entre la institución de origen y la de destino.
AGAUR / MOBINT
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) del Gobierno de Cataluña convoca varios programas de becas para estudiantes y graduados para la realización de estancias internacionales para estudios o actividades con reconocimiento académico.
Para participar, los estudiantes de la UOC tienen que formar parte de algún programa de movilidad o bien tienen que realizar la estancia en el marco de un convenio bilateral de movilidad.