El número de ayudas que se ofrece se hace público en la convocatoria de cada curso, y se configura de los elementos siguientes:

1. Beca Erasmus de movilidad europea

2. Complemento UOC para mejorar la dotación económica final

Además, los estudiantes que han obtenido alguna de las ayudas que ofrece la UOC, pueden optar a las becas de la AGAUR (convocatoria MOBINT), que se convoca anualmente y complementa el paquete de ayuda Erasmus que se ha concedido desde la UOC.

También es posible optar a las becas de Banco Santander como estudiante de movilidad Erasmus+.