Mobilitat Erasmus+
Descobreix com la UOC impulsa la teva mobilitat global
En una aposta ferma per la internacionalització, promovem la mobilitat acadèmica de l'estudiantat, del personal docent i del personal de gestió.
Posem al teu abast serveis de suport, beques i ajuts per facilitar-te estades d'aprenentatge, pràctiques o desenvolupament professional en altres universitats, empreses i institucions internacionals durant la teva trajectòria a la UOC. Aprofita l'oportunitat d'ampliar horitzons i fer créixer el teu perfil.
- Erasmus+ estudiantat per a Estudis
- Erasmus+ estudiantat per a pràctiques
- Personal per a docència
- Personal per a formació
Mobilitat per a estudiants a la UOC
Explora les oportunitats de mobilitat internacional i virtual que t'ofereix la UOC.
El nombre d'ajuts que s'ofereix es fa públic en la convocatòria de cada curs, i es configura dels elements següents:
- Beca Erasmus de mobilitat europea
- Complement UOC per a millorar la dotació econòmica final
A més, els estudiants que han obtingut algun dels ajuts que ofereix la UOC, poden optar a les beques de l'AGAUR (convocatòria MOBINT), que es convoca anualment i complementa el paquet d'ajut Erasmus que s'ha concedit des de la UOC.
També és possible optar a les beques del Banco Santander com a estudiant de mobilitat Erasmus+.
Des que es fa pública la resolució de la convocatòria, en el marc del Campus Virtual de la UOC i de la seu electrònica, els estudiants que han obtingut un dels ajuts reben les indicacions necessàries per a preparar la seva estada de mobilitat i les informacions referents als tràmits que han de dur a terme abans, durant i després de la finalització de la seva estada de mobilitat.
Mobilitat internacional per a pràctiques a la UOC
Amplia les teves competències professionals amb pràctiques en un entorn internacional.
Les estades dins de la modalitat de pràctiques han de tenir una durada mínima de 2 mesos i màxima de 5 mesos, compresos dins del període que va de l'1 de juny al 30 de juny de l’any següent. Independentment, cal tenir en compte que la dotació de l'ajut, segons l'import i la durada en mesos previstos, s'estableix i es fa pública per a cada convocatòria anual.
L'ajut econòmic associat a aquesta mobilitat de pràctiques s'estructura de la manera següent:
1. Beca Erasmus de mobilitat europea
2. Complement UOC per a millorar la dotació econòmica final
Les convocatòries i les resolucions es faran públiques en el marc del Campus Virtual de la UOC i de la seu electrònica.
Personal per a docència
En el marc del Programa de Mobilitat Erasmus+ per a l'educació superior, la UOC disposa de places de mobilitat de professors per a impartir docència en universitats estrangeres.
Les condicions per a gaudir d'aquest tipus d'ajut són les següents:
- La mobilitat s'ha de basar en acords interinstitucionals: ambdues institucions han de tenir la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE).
- Les institucions han d'acordar prèviament el programa o l'activitat docent que es farà. Aquesta planificació ha d'incloure objectius, valor afegit de la mobilitat, contingut del programa docent i resultats esperats.
- El professor o professora que s'hi presenti ha de tenir relació laboral indefinida a la UOC.
- El professor o professora que s'hi presenti ha de tenir la nacionalitat d'un dels països participants en el programa o ha de ser reconeguda al país en què resideix.
- La docència impartida (classes, seminaris, conferències) ha de ser d'un mínim de 8 hores.
- La durada de l'estada és de mínim 2 dies.
- La subvenció del fons de la Unió Europea i la de la UOC són de fins a un màxim de 5 dies.
- Hi ha compatibilitat amb els programes de beques regionals o nacionals. Per aquest motiu, es podrà aprofitar aquest ajut durant una estada de recerca sempre que s'imparteixin 8 hores de docència.
Cada candidatura ha de tenir el vistiplau de la seva direcció d'estudis i ha d'aportar l'acord de mobilitat de la universitat de destinació. Per a la valoració i priorització de les sol·licituds rebudes, es tindran en compte els aspectes següents:
- El nivell d'idioma amb relació al lloc de destinació.
- La motivació per a dur a terme l'estada ha d'estar basada en la introducció de millores al lloc de treball i a l'equip.
- El valor afegit que aportarà l'estada en el lloc de treball i als Estudis.
- Una bona descripció i coherència en els objectius i el pla de treball proposats en la sol·licitud.
- L'estada repercutirà positivament en la millora o el desenvolupament d'alguna de les accions recollides en el Pla estratègic de la UOC.
L'estada compta amb la subvenció Erasmus i l'ajut de la pròpia UOC.
Durant l'any s'obre una convocatòria que serà anunciada a la plana d'inici del Campus Virtual. En aquest entorn també es publicarà la resolució de la convocatòria.
Aquestes accions de mobilitat s'han de dur a terme abans del 30 de setembre de l'any acadèmic en curs.
Personal per a formació
En el marc del Programa de Mobilitat Erasmus+ per a l'educació superior, la UOC disposa de places per a accions de mobilitat del personal de gestió per a formació en institucions estrangeres.
Les condicions per a gaudir d'aquest tipus d'ajut són:
- El treballador o treballadora que s'hi presenti ha de tenir una relació laboral indefinida a la UOC.
- La persona que s'hi presenti ha de ser nacional d'un dels països participants en el programa o estar reconegut al país en el qual resideix.
- La durada de l'estada és de mínim 2 dies.
- La subvenció del fons de la Unió Europea i la de la UOC són de fins a un màxim de 5 dies.
Cada candidatura ha de tenir el vistiplau de la persona responsable i cal que vagi acompanyada de l'acord de mobilitat de la institució de destinació.
Per a la valoració i priorització de les sol·licituds rebudes, es tenen en compte els aspectes següents:
- El nivell d'idioma amb relació al lloc de destinació.
- La motivació per a dur a terme l'estada ha d'estar basada en la introducció de millores al lloc de treball/equip.
- Una bona descripció i coherència en els objectius i el Pla de treball proposats en la sol·licitud.
- El valor afegit que aportarà l'estada al lloc de treball i a l'equip.
- L'estada ha de repercutir positivament en la millora o el desenvolupament d'alguna de les accions recollides en el Pla estratègic de la UOC.
Hi ha compatibilitat amb els programes de beques regionals o nacionals.
L'estada compta amb la subvenció Erasmus i l'ajut de la pròpia UOC.
Durant l'any s'obre una convocatòria que serà anunciada a la plana d'inici del Campus Virtual. En aquest entorn també es publicarà la resolució de la convocatòria.
Aquestes accions de mobilitat s'han de dur a terme abans del 30 de setembre de l'any acadèmic en curs.
Beques i ajuts
Imports de les ajudes de la mobilitat d'estudiants i personal de l'Educació Superior
La Unió Europea destina les ajudes econòmiques depenent del nivell de vida del país de destinació així com de la distància entre la institució d'origen i la de destinació.
AGAUR / MOBINT
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya convoca diversos programes de beques per a estudiants i graduats per a la realització d'estades internacionals per a estudis o activitats amb reconeixement acadèmic.
Per a participar-hi, els estudiants de la UOC han de formar part d'algun programa de mobilitat o bé han de realitzar l'estada en el marc d'un conveni bilateral de mobilitat.