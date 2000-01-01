Las movilidades virtuales internacionales son experiencias educativas por las que estudiantes de universidades de todo el mundo pueden cursar una o varias asignaturas en las aulas virtuales de la universidad de destino, que son reconocidas en su expediente educativo una vez superadas.

Promueven el intercambio de experiencias en entornos digitales con estudiantado y profesorado de todo el mundo, al tiempo que refuerzan sus competencias globales, sociales y digitales y enriquecen su currículo y perfil profesional.