Campus

Movilidades internacionales virtuales

Una ventana al mundo sin fronteras

El aprendizaje en línea elimina barreras y hace posible una experiencia internacional real, flexible y accesible para todo el mundo. Conscientes de la importancia de abrirse al mundo durante la etapa universitaria, impulsamos la movilidad virtual del estudiantado en colaboración con instituciones y redes educativas de todo el planeta. Súmate a una vivencia global, conecta con nuevas perspectivas y enriquece tu perfil sin tener que desplazarte.

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Más información en la web de la EADTU

¿Qué son?

Las movilidades virtuales internacionales son experiencias educativas por las que estudiantes de universidades de todo el mundo pueden cursar una o varias asignaturas en las aulas virtuales de la universidad de destino, que son reconocidas en su expediente educativo una vez superadas.

Promueven el intercambio de experiencias en entornos digitales con estudiantado y profesorado de todo el mundo, al tiempo que refuerzan sus competencias globales, sociales y digitales y enriquecen su currículo y perfil profesional.

Las movilidades pueden ser in y/o out, es decir, estudiantes de otra universidad, que realizan una movilidad en la UOC y viceversa, o ambas modalidades a la vez.

La UOC lleva a cabo movilidades virtuales internacionales en el marco de colaboraciones específicas con instituciones de educación superior, así como en programas de movilidad de redes de universidades.

Programas de movilidades virtuales con instituciones

  • Programa de Intercambio Universitario PIU-CINDA

    Programa consistente en la colaboración entre universidades de la red para impulsar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes instituciones. 

Universidades participantes

Desde el año 2016, más de 2.095 estudiantes de América Latina han disfrutado de este intercambio internacional en la UOC, provenientes de universidades como las siguientes:

universidad cooperativa colombia
uniminuto
universidad andina simon bolivar
utpl
iaen
universidad guadalajara
cayetano heredia
talca universidad chile
duocUC

Normativa de movilidad

Consulta los requisitos y condiciones para planificar tu experiencia internacional.

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