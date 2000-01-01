Movilidades internacionales virtuales
Una ventana al mundo sin fronteras
El aprendizaje en línea elimina barreras y hace posible una experiencia internacional real, flexible y accesible para todo el mundo. Conscientes de la importancia de abrirse al mundo durante la etapa universitaria, impulsamos la movilidad virtual del estudiantado en colaboración con instituciones y redes educativas de todo el planeta. Súmate a una vivencia global, conecta con nuevas perspectivas y enriquece tu perfil sin tener que desplazarte.
¿Qué son?
Las movilidades virtuales internacionales son experiencias educativas por las que estudiantes de universidades de todo el mundo pueden cursar una o varias asignaturas en las aulas virtuales de la universidad de destino, que son reconocidas en su expediente educativo una vez superadas.
Promueven el intercambio de experiencias en entornos digitales con estudiantado y profesorado de todo el mundo, al tiempo que refuerzan sus competencias globales, sociales y digitales y enriquecen su currículo y perfil profesional.
Las movilidades pueden ser in y/o out, es decir, estudiantes de otra universidad, que realizan una movilidad en la UOC y viceversa, o ambas modalidades a la vez.
La UOC lleva a cabo movilidades virtuales internacionales en el marco de colaboraciones específicas con instituciones de educación superior, así como en programas de movilidad de redes de universidades.
Programas de movilidades virtuales con instituciones
-
Programa académico de movilidad educativa PAME - UDUAL
Programa consistente en la colaboración entre universidades de la red para impulsar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes instituciones.
-
Programa de Intercambio Universitario PIU-CINDA
Programa consistente en la colaboración entre universidades de la red para impulsar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes instituciones.