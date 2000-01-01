Mobilitats internacionals virtuals
Una finestra al món sense fronteres
L'aprenentatge en línia elimina barreres i fa possible una experiència internacional real, flexible i accessible per a tothom. Conscients de la importància d'obrir-se al món durant l'etapa universitària, impulsem la mobilitat virtual de l'estudiantat en col·laboració amb institucions i xarxes educatives de tot el planeta. Suma't a una vivència global, connecta amb noves perspectives i enriqueix el teu perfil sense haver-te de desplaçar.
Què són?
Les mobilitats virtuals internacionals són experiències educatives per les quals estudiants d'universitats d'arreu del món poden cursar una o diverses assignatures a les aules virtuals de la universitat de destí, que són reconegudes en el seu expedient educatiu un cop superades.
Promouen l’intercanvi d’experiències en entorns digitals amb estudiantat i professorat d’arreu, al mateix temps que reforcen les seves competències globals, socials i digitals i enriqueixen el seu currículum i perfil professional.
Les mobilitats poden ser in i/o out, és a dir, estudiants d’una altra universitat, que fan una mobilitat a la UOC i viceversa, o totes dues modalitats a la vegada.
La UOC du a terme mobilitats virtuals internacionals en el marc de col·laboracions específiques amb institucions d’educació superior, i també en programes de mobilitat de xarxes d’universitats.
Programes de mobilitats virtuals amb institucions
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Programa acadèmic de mobilitat educativa PAME - UDUAL
Programa que consisteix en la col·laboració entre universitats de la xarxa per impulsar la mobilitat dels estudiants entre les diferents institucions.
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Programa d’Intercanvi Universitari PIU-CINDA
Programa que consisteix en la col·laboració entre universitats de la xarxa per impulsar la mobilitat dels estudiants entre les diferents institucions.