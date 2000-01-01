Campus

Mobilitats internacionals virtuals

Una finestra al món sense fronteres

L'aprenentatge en línia elimina barreres i fa possible una experiència internacional real, flexible i accessible per a tothom. Conscients de la importància d'obrir-se al món durant l'etapa universitària, impulsem la mobilitat virtual de l'estudiantat en col·laboració amb institucions i xarxes educatives de tot el planeta. Suma't a una vivència global, connecta amb noves perspectives i enriqueix el teu perfil sense haver-te de desplaçar.

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Més informació al web de l'EADTU

Què són?

Les mobilitats virtuals internacionals són experiències educatives per les quals estudiants d'universitats d'arreu del món poden cursar una o diverses assignatures a les aules virtuals de la universitat de destí, que són reconegudes en el seu expedient educatiu un cop superades.

Promouen l’intercanvi d’experiències en entorns digitals amb estudiantat i professorat d’arreu, al mateix temps que reforcen les seves competències globals, socials i digitals i enriqueixen el seu currículum i perfil professional.

Les mobilitats poden ser in i/o out, és a dir, estudiants d’una altra universitat, que fan una mobilitat a la UOC i viceversa, o totes dues modalitats a la vegada.

La UOC du a terme mobilitats virtuals internacionals en el marc de col·laboracions específiques amb institucions d’educació superior, i també en programes de mobilitat de xarxes d’universitats.

Programes de mobilitats virtuals amb institucions

  • Programa d’Intercanvi Universitari PIU-CINDA

    Programa que consisteix en la col·laboració entre universitats de la xarxa per impulsar la mobilitat dels estudiants entre les diferents institucions.

Universitats participants

Des de l'any 2016, més de 2.095 estudiants de l'Amèrica Llatina han gaudit d'aquest intercanvi internacional a la UOC, provinents d'universitats com les següents:

universidad cooperativa colombia
uniminuto
universidad andina simon bolivar
utpl
iaen
universidad guadalajara
cayetano heredia
talca universidad chile
duocUC

Normativa de mobilitat

Consulta els requisits i les condicions per planificar la teva experiència internacional.

Consulta la normativa