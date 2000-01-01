Premios y reconocimientos

Dos años después de nacer como primera universidad online, recibimos el premio Bangemann Challenge de la Unión Europea a la mejor iniciativa de Europa en enseñanza a distancia. Desde entonces hemos recibido varios premios que avalan nuestro compromiso y voluntad de excelencia.

Son galardones que refuerzan nuestro propósito: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno.