Premis i reconeixements
Avalant la nostra voluntat d’excel·lència
Dos anys després de néixer com a primera universitat online, vam rebre el premi Bangemann Challenge de la Unió Europea a la millor iniciativa d'Europa en ensenyament a distància. Des d’aleshores hem rebut diversos premis que avalen el nostre compromís i voluntat d’excel·lència.
Són guardons que reforcen el nostre propòsit: impulsar l’accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn.