Dónde estamos
La universidad está presente en el territorio con las sedes, que son los espacios de trabajo de los equipos docente, investigador y de gestión.
La atención al estudiantado se vehicula por medio del servicio de atención del Campus Virtual. Para cualquier otra duda se puede utilizar el formulario del espacio de Contacto.
Campus UOC
Edificio U
Calle Perú, 52
08018 Barcelona
Edificio O
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Edificio C
Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación
Rambla del Poblenou, 154
08018 Barcelona
Oficinas internacionales
Oficina UOC en México
Avenida Álvaro Obregón, 213
Col. Roma Norte, Cuauhtémoc
Ciudad de México
México
Sedes territoriales
Nuestras sedes territoriales son el nexo entre la universidad y el territorio. Acercan el conocimiento a las comunidades locales para impulsar el tejido social y económico de cada región, haciendo que la distancia deje de ser una barrera. Su objetivo es fortalecer las relaciones con el entorno y fomentar la vinculación territorial.
Estos espacios no disponen de servicio de atención al estudiante. Para cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del servicio de atención del Campus Virtual. Si tienes otras dudas, también puedes utilizar el formulario del espacio de Contacto.
Barcelona
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Salt
Carrer de Sant Antoni, 1, 1a. planta
17190 Salt
Lleida
Carrer de Canyeret, 12, 2a planta
25007 Lleida
Tortosa
Carrer de Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Reus
Plaça del Baluard, 3
43201 Reus