Campus

Dónde estamos

La universidad está presente en el territorio con las sedes, que son los espacios de trabajo de los equipos docente, investigador y de gestión.

La atención al estudiantado se vehicula por medio del servicio de atención del Campus Virtual. Para cualquier otra duda se puede utilizar el formulario del espacio de Contacto.

Campus UOC

edificio u

Edificio U

Calle Perú, 52
08018 Barcelona

Cómo llegar
edificio o

Edificio O

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona

Cómo llegar
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Edificio C

Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación

Rambla del Poblenou, 154
08018 Barcelona

Cómo llegar

Oficinas internacionales

Oficina UOC en México

Avenida Álvaro Obregón, 213
Col. Roma Norte, Cuauhtémoc
Ciudad de México
México

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Oficina UOC en Colombia

Cra 7 # 73-47 of. 801
Bogotá
Colombia

 

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Sedes territoriales

Nuestras sedes territoriales son el nexo entre la universidad y el territorio. Acercan el conocimiento a las comunidades locales para impulsar el tejido social y económico de cada región, haciendo que la distancia deje de ser una barrera. Su objetivo es fortalecer las relaciones con el entorno y fomentar la vinculación territorial.

Estos espacios no disponen de servicio de atención al estudiante. Para cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del servicio de atención del Campus Virtual. Si tienes otras dudas, también puedes utilizar el formulario del espacio de Contacto.

Sede territorial

Barcelona

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona

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Sede territorial

Salt

Carrer de Sant Antoni, 1, 1a. planta
17190 Salt

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Sede territorial

Lleida

Carrer de Canyeret, 12, 2a planta
25007 Lleida

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Sede territorial

Tortosa

Carrer de Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa

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Sede territorial

Reus

Plaça del Baluard, 3
43201 Reus

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