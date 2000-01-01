On som
La Universitat és present al territori amb les seus, que són els espais de treball dels equips docent, investigador i de gestió.
L’atenció a l’estudiant es vehicula per mitjà del servei d’atenció del Campus Virtual. Per qualsevol altre dubte, es pot fer servir el formulari de l’espai de Contacte.
Campus UOC
Edifici U
Carrer del Perú, 52
08018 Barcelona
Edifici O
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Edifici C
Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació
Rambla del Poblenou, 154
08018 Barcelona
Oficines internacionals
Oficina UOC a Mèxic
Avinguda Álvaro Obregón, 213
Col. Roma Norte, Cuauhtémoc
Ciutat de Mèxic
Mèxic
Seus territorials
Les nostres seus territorials són el nexe entre la Universitat i el territori. Apropen el coneixement a les comunitats locals per impulsar el teixit social i econòmic de cada regió, fent que la distància deixi de ser una barrera. El seu objectiu és enfortir les relacions amb l'entorn i fomentar la vinculació territorial.
Aquests espais no disposen de servei d'atenció a l'estudiant. Per a qualsevol consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del servei d'atenció del Campus Virtual. Si tens altres dubtes, també pots utilitzar el formulari de l'espai de Contacte.
Barcelona
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Salt
Carrer de Sant Antoni, 1, 1a. planta
17190 Salt
Lleida
Carrer de Canyeret, 12, 2a planta
25007 Lleida
Tortosa
Carrer d'Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Reus
Plaça del Baluard, 3
43201 Reus