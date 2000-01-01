Campus

On som

La Universitat és present al territori amb les seus, que són els espais de treball dels equips docent, investigador i de gestió.

L’atenció a l’estudiant es vehicula per mitjà del servei d’atenció del Campus Virtual. Per qualsevol altre dubte, es pot fer servir el formulari de l’espai de Contacte.

Campus UOC

edifici u uoc

Edifici U

Carrer del Perú, 52
08018 Barcelona

Com arribar-hi
Edifici O uoc

Edifici O

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona

Com arribar-hi
edifici c

Edifici C

Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació

Rambla del Poblenou, 154

08018 Barcelona

Com arribar-hi

Oficines internacionals

Oficina UOC a Mèxic

Avinguda Álvaro Obregón, 213
Col. Roma Norte, Cuauhtémoc
Ciutat de Mèxic
Mèxic

 

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Oficina UOC a Colòmbia

Cra 7 # 73-47 of. 801
Bogotà
Colòmbia

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Seus territorials

Les nostres seus territorials són el nexe entre la Universitat i el territori. Apropen el coneixement a les comunitats locals per impulsar el teixit social i econòmic de cada regió, fent que la distància deixi de ser una barrera. El seu objectiu és enfortir les relacions amb l'entorn i fomentar la vinculació territorial.

Aquests espais no disposen de servei d'atenció a l'estudiant. Per a qualsevol consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del servei d'atenció del Campus Virtual. Si tens altres dubtes, també pots utilitzar el formulari de l'espai de Contacte.

Seu territorial

Barcelona

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona

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Seu territorial

Salt

Carrer de Sant Antoni, 1, 1a. planta
17190 Salt

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Seu territorial

Lleida

Carrer de Canyeret, 12, 2a planta
25007 Lleida

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Seu territorial

Tortosa

Carrer d'Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa

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Seu territorial

Reus

Plaça del Baluard, 3
43201 Reus

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