Campus

Seu de Barcelona

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On som

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona

Serveis

Serveis amb cita prèvia

Recollida d'un títol oficial

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Altres Serveis

Bústia per retornar llibres de Biblioteca

De dilluns a dijous, de 8 a 20h, i divendres, de 8 a 15 h.

ATENCIÓ. Dilluns 9 d'octubre no hi haurà servei de retorn de llibres per raons organitzatives.

 