Seu de Barcelona
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On som
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
08018 Barcelona
Serveis
Serveis amb cita prèvia
Recollida d'un títol oficial
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Altres Serveis
Bústia per retornar llibres de Biblioteca
De dilluns a dijous, de 8 a 20h, i divendres, de 8 a 15 h.
ATENCIÓ. Dilluns 9 d'octubre no hi haurà servei de retorn de llibres per raons organitzatives.