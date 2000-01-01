La Seu de Lleida romandrà tancada del 5 d'agost al 2 de setembre, ambdós inclosos.
Seu de Lleida
On som
Adreça
Carrer de Canyeret, 12, 2a planta
25007 Lleida
25007 Lleida
Institució col·laboradora
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