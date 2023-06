Especialització d'Entrepreneurship i Innovació

L'altre punt important en el que es basa aquesta especialitat és el concepte d'innovació oberta o Open Innovation. Tothom coincideix en que la innovació és un element estratègic per les empreses, però, com innovar?. Des del paradigma de l'empresa innovadora que confia cegament en la capacitat de la seva unitat de recerca i desenvolupament, les tendències actuals suposen tenir en compte l'expertesa d'empleats, clients i proveïdors, és a dir, de tots els que puguin estar interessats en la creació de valor a partir d'un nou producte o servei. És aquí on la innovació oberta permet donar resposta a la creació de valor, allà on sigui. El plantejament que es realitza, com a totes les assignatures de l'especialitat, és no només conèixer els fonaments de cada apartat sinó sobre tot com es pot aplicar a la realitat professional i empresarials dels participants. Cada assignatura contempla la creació d'un projecte aplicat on l'aportació del participant juntament amb l'expertesa dels profess...

L'altre punt important en el que es basa aquesta especialitat és el concepte d'innovació oberta o Open Innovation. Tothom coincideix en que la innovació és un element estratègic per les empreses, però, com innovar?. Des del paradigma de l'empresa innovadora que confia cegament en la capacitat de la seva unitat de recerca i desenvolupament, les tendències actuals suposen tenir en compte l'expertesa d'empleats, clients i proveïdors, és a dir, de tots els que puguin estar interessats en la creació de valor a partir d'un nou producte o servei. És aquí on la innovació oberta permet donar resposta a la creació de valor, allà on sigui. El plantejament que es realitza, com a totes les assignatures de l'especialitat, és no només conèixer els fonaments de cada apartat sinó sobre tot com es pot aplicar a la realitat professional i empresarials dels participants. Cada assignatura contempla la creació d'un projecte aplicat on l'aportació del participant juntament amb l'expertesa dels professors permeten donar resposta a aquestes necessitats.

El tercer pilar fa referència al finançament de la innovació. Com s'obtenen recursos per innovar en un context de risc i incertesa com són els projectes d'innovació?. Aquesta és la pregunta que aquest apartat permet respondre. En aquest sentit també el finançament de la innovació està subjecta a processos d'innovació propis. A més a més del capital risc i business angels han sorgit altres possibilitats de finançament relacionades amb la innovació oberta, en la seva vessant financera com és el cas del crowdfunding.

En síntesi, els aspectes d'emprenedoria, innovació i finançament permeten realitzar un pla d'acció emprenedora perfectament adaptable a les necessitats de qualsevol entorn empresarial o professional.

Finalment, cal ressaltar un element innovador dins de l'especialitat com és la incorporació de les "soft skills" o habilitats a cada un dels mòduls. Així, per exemple, a l'apartat d'Entrepreneurship es treballa la creativitat aplicada; així com la intel·ligència emocional i la gestió del canvi a finançament de la innovació i open innovation, respectivament.

L'assoliment i desenvolupament de les habilitats directives esmentades permeten considerar aquest programa com altament innovador per tots aquells professionals orientats a l'emprenedoria i la innovació dins o fora de l'empresa.