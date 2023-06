Especialització de Gestió de la Qualitat

El curs aprofundeix en aspectes de la gestió de sistemes de la qualitat i en els models d'excel·lència empresarial.

Capacita per a dur a terme auditories d'un sistema de gestió de la qualitat, gestió avançada i avaluació, com també per a aplicar tècniques de qualitat, tant bàsiques com avançades. A partir de l'enfocament de millora continua, la gestió per processos i l'orientació al client, es proporcionen als participants les eines i els elements necessaris per a implantar sistemes de gestió de la qualitat seguint la norma ISO 9001.

També aporta una visió global i pràctica per a integrar diversos sistemes de gestió, com ara qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals, responsabilitat social i seguretat de la informació. Així mateix, facilita l'adquisició de competències per a autoavaluar una empresa o organització i planificar un projecte de desenvolupament estratègic a partir del Model EFQM, model de gestió més usat a nivell mundial.