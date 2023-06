Especialització de Periodisme Mòbil i Transmèdia

Els estudiants disposaran de les eines fonamentals per a la definició i disseny d'un documental per a la web (o webdoc), i també la implementació d'un prototip mitjançant l'eina específica online RacontR. Així, es treballaran els trets distintius de les qualitats transmèdia (disseny integral d'un projecte que treballa alhora amb elements gràfics, audiovisuals, son...

El periodisme ja és digital i, per a poder informar de manera correcta i eficaç, cal conèixer les múltiples eines (la majoria de les quals són gratuïtes) que el periodista pot localitzar. Amb aquestes pot produir, editar i difondre millor els seus treballs, a més d'experimentar amb noves narratives. Sense el coneixement d'aquestes eines, el periodista digital veu limitada la funció del seu treball. Aquestes eines permeten treballar amb redaccions virtuals, crear fotografies interactives, timelines, mapes i gràfics.

Els estudiants disposaran de les eines fonamentals per a la definició i disseny d'un documental per a la web (o webdoc), i també la implementació d'un prototip mitjançant l'eina específica online RacontR. Així, es treballaran els trets distintius de les qualitats transmèdia (disseny integral d'un projecte que treballa alhora amb elements gràfics, audiovisuals, sonors o multimèdia), el disseny d'interacció multipantalla, la no linealitat narrativa, les formes d'implicació previstes per a les audiències, etc.