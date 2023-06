Especialització de Planificació Estratègica, Lean Management i Innovació en Processos

Es porta a terme la planificació estratègica d'una empresa a partir d'eines com la visió, la missió, els valors, les anàlisis interna i externa, els indicadors, els quadres de comandament i la corba de valor, entre altres.

Per tal d'analitzar i visualitzar la proposta i la cadena de valor de l'empresa s'utilitza el Business Model Canvas, que permet definir un model de negoci rendible i sostenible. Es presenta el lean management com a model de negoci que ofereix un rendiment superior per als clients, els empleats, els accionistes i la societat en general, centrant-se en el valor del client generat per les accions de diferents persones de tota l'organització. S'adopta una posició segons l'estratègia de diferenciació i d'orientació al client o bé a partir d'una reducció del malbaratament i dels costos. S'aprofundeix en aspectes com ara la gestió avançada per processos, l'orientació al client, la gestió d'equips de millora contínua, la reducció de costos i la gestió de l...