Campanya de la renda 2025: el que cal saber abans de presentar la declaració
Comença la campanya de la renda 2025 a Espanya. Encara que cada any la qüestió és sempre la mateixa, que els contribuents compleixin amb la seva obligació tributària de presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l'exercici anterior, també és veritat que en cada exercici es produeixen alguns canvis al respecte.
Les dates clau d'aquesta campanya són:
-Del 8 d'abril al 30 de juny: presentació telemàtica de la declaració.
-Del 6 de maig al 30 de juny: presentació assistida per telèfon. La sol·licitud d'aquest servei estarà disponible des del 29 d'abril.
-De l'1 al 30 de juny: presentació assistida de manera presencial. La sol·licitud d'aquest servei estarà disponible des del 29 de maig.
A continuació subratllarem les novetats d'aquesta campanya i a donar alguns consells per a complir correctament amb aquesta cita anual.
Estalvi, habitatge i deduccions mediambientals
En la campanya 2025 augmenta la progressivitat de l'IRPF –és a dir, puja el percentatge d'impostos que paguen les rendes més altes– per la major tributació (passa del 28 al 30%) de les rendes de l'estalvi (dividends, interessos, venda d'accions o immobles) que superin els 300 000 euros.
El mateix increment s'aplicarà a les rendes de l'estalvi dels contribuents que resideixen a l'estranger i als treballadors desplaçats a territori espanyol que tributin per l'Impost sobre la Renda de no Residents.
Respecte a l'habitatge, en aquells municipis en què els valors cadastrals hagin estat determinats, modificats o revisats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva, s'imputarà el 1,1% del valor cadastral de l'immoble en lloc d'aplicar-se el 2% general. Aquesta excepcionalitat es va produir també en les campanyes 2023 i 2024 i només aplica a les modificacions que haguessin entrat en vigor a partir de l'1 de gener de 2012.
Quant a les deduccions per incentius mediambientals, finalment es mantenen les deduccions per les obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges i també per la compra de cotxes elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega.
IRPF 2025 i ingressos individuals
Aquest 2025, els guanys obtinguts pels influencers per la seva activitat com a creadors de continguts digitals passen a ser considerades, en tot cas, rendiments d'activitats econòmiques professionals, independentment de l'epígraf en què es donin d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Per part seva, les persones que hagin percebut l'ingrés mínim vital (IMV) en 2025 hauran de presentar la declaració, però els primers 12 600 euros estan exempts i només tributaran com a rendiment del treball una vegada superin aquest llindar. A més, els autònoms que hagin estat donats d'alta en qualsevol moment de 2025 també estan obligats a presentar la declaració, sigui el que sigui la quantia dels seus rendiments.
La resta de contribuents estan obligats a presentar la seva declaració quan hagin rebut ingressos anuals superiors a 22 000 euros d'un únic pagador, o ingressos que superin els 15 876 euros si es tenen dos o més pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors pagadors superi els 1 500 euros.
Així mateix, el convalidat Reial decret llei 3/2026, de 3 de febrer, ha eliminat l'obligació de presentar la declaració de la renda als beneficiaris de prestacions per desocupació. Per consegüent, aquells que van percebre l'atur durant 2025 hauran de presentar la declaració en les mateixes condicions que la resta dels contribuents, és a dir, quan superin els límits generals d'ingressos anuals. Encara que també podran fer-ho, encara no estant obligats, quan el resultat surti a retornar.
Exempcions tributàries
Entre les rendes exemptes –les que no tributen– es mantenen les establertes en 2024 per als afectats per la dana d'octubre de 2024. També continuen exemptes moltes ajudes públiques per danys personals o per a reparar la destrucció d'elements patrimonials per incendis, inundacions o enfonsaments, erupcions volcàniques o altres causes naturals.
Igualment, estan exempts de gravamen els premis de fins a 40 000 euros de Loteries de l'Estat, de les comunitats autònomes, la Creu Roja i l'ONCE. Les quantitats que excedeixin d'aquest import tributen al 20% (per exemple, d'un premi de loteria de 96 548,32 euros, només tributarà al 20% la quantitat de 56 548,32 perquè els primers 40 000 estan exempts).
Enguany, també queden exemptes del pagament de l'IRPF les anualitats per aliments per als fills, sense necessitat que hi hagi sentència judicial pel mig. N'hi ha prou amb arribar a un acord mitjançant conveni regulador, formalitzat davant secretari judicial o notari. Alguna cosa semblança ocorre amb les indemnitzacions rebudes per danys personals a conseqüència de responsabilitat civil: quan derivin d'un acord de mediació entre les parts, formalitzat davant notari, serà suficient per a considerar-les exemptes.
De la mateixa manera, tampoc es requereix una resolució judicial per a declarar exemptes les indemnitzacions per acomiadament dels treballadors quan s'acordin en l'acte de conciliació davant el Servei administratiu.
Finalment, també estaran exempts els ingressos obtinguts per militars espanyols en missions de l'ONU i l'OTAN a l'estranger, segons sentència del Tribunal Suprem.
Noves reduccions i algunes que cauen
Quant a les reduccions, que s'apliquen sobre la base imposable (el total d'ingressos sobre el qual es calculen els impostos), la primera novetat es troba en els rendiments excepcionals d'activitats artístiques quan la seva quantia excedeixi del 130% de la mitjana dels tres exercicis anteriors. En tal cas, es podrà reduir l'excés en un 30%, amb un límit de 150 000 euros anuals, quan derivi de:
-L'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques.
-La relació laboral especial dels artistes i tècnics que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals.
Així mateix, en 2025 es prorroguen les reduccions aprovades per a la campanya 2024 a activitats agrícoles, entre altres, pels efectes de la sequera i de la malaltia de la llengua blava. També les relatives a l'adquisició de pinsos a tercers i a l'ús d'energia elèctrica en terres de regadiu. En canvi, desapareixen les reduccions en activitats agrícoles i ramaderes per a adquirir gasoil i fertilitzants. També se suprimeix, en aquesta campanya, la reducció del 20% per activitats econòmiques en el municipi de Lorca, que es va veure afectat en 2011 per un terratrèmol.
Deduccions vàries
Quant a les deduccions –el que es resta directament de la quota íntegra (l'import final a pagar)–, en aquesta campanya de la renda es podran continuar aplicant deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges:
-Per obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració un 7% o més: una deducció del 20% (sobre un màxim de 5 000 euros).
-Per obres que redueixin el consum d'energia un 30% o més, o que permetin millorar la qualificació energètica de l'habitatge a “A” o “B”: una deducció del 40% (sobre un màxim de 7 500 euros).
-Per obres de rehabilitació energètica d'edificis: una deducció del 60% (amb un màxim de 5 000 euros per habitatge i 15 000 euros en total).
En 2025 també s'apliquen deduccions a la compra de cotxes elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega:
-15% del preu del cotxe nou, sobre una base màxima (preu màxim) de 20 000 euros (de manera que la deducció màxima serà de 3 000 euros).
-15% del cost d'instal·lació del punt de càrrega, sobre una base màxima (cost màxim) de 4 000 euros (en aquest cas la deducció màxima serà de 600 euros).
També es prorroga un any més la deducció per als contribuents amb residència habitual i efectiva a l'illa de La Palma durant 2025. Aquesta deducció es deriva dels efectes de l'erupció volcànica que es va produir a l'illa entre setembre i desembre de 2021.
Finalment, assenyalar les deduccions en l'IRPF vinculades a esdeveniments culturals i esportius d'excepcional interès públic (per exemple, l'Any Sant Jacobeo 2027, el centenari de la Generació del 27 o el Gran Premi de Motociclisme de Jerez), aprovats en el Reial decret llei 8/2025, de 8 de juliol, per les despeses, donacions i aportacions que els contribuents realitzin a aquests esdeveniments d'acord amb la legislació vigent.
Salari mínim interprofessional: exempt
A més, s'introdueix una nova deducció per obtenció de rendiments del treball. Les persones que guanyin menys de 16 576 euros anuals tindran un descompte de 340 euros. A partir d'aquesta xifra, el descompte es va reduint fins a arribar a 0 euros quan s'aconsegueixin els 18 276 euros. D'aquesta manera, es vol garantir que els perceptors del salari mínim interprofessional (SMI) quedin exempts de l'IRPF:
-Rendiments íntegres del treball iguals o inferiors a 16 576 euros: deducció de 340 euros anuals.
-Rendiments íntegres del treball entre 16 576 euros i 18 276 euros: deducció de 340 euros menys el resultat de multiplicar per 0,2 la diferència entre els rendiments íntegres del treball i 16 576 euros.
Deduccions autonòmiques
En funció del lloc de residència del contribuent les deduccions autonòmiques aplicables seran distintes, atès que cada comunitat autònoma disposa del seu propi règim fiscal:
- Andalusia
- Aragó
-Principat d'Astúries
- illes Balears
- Canàries
- Cantàbria
- Castella-la Manxa
- Castella i Lleó
- Catalunya
- Extremadura
- Galícia
- Comunitat de Madrid
- Regió de Múrcia
- La Rioja
- Comunitat Valenciana
Qüestions a tenir en compte
En primer lloc, no s'ha d'esperar a l'últim dia per a per a emplenar i presentar la declaració, el termini és de gairebé tres mesos per a fer-ho. Cal comprovar sempre les dades facilitades per l'Agència Tributària en l'esborrany, i rectificar o afegir els que siguin necessaris. La responsabilitat d'acceptar la informació de l'esborrany és exclusiva del contribuent, que pot ser sancionat pels errors o omissions que contingui.
En el cas de matrimonis, sempre s'han de comparar les declaracions individuals i la conjunta per a saber quina és la més favorable.
Examinar sempre les deduccions autonòmiques segons el domicili de residència: cada any poden haver-hi novetats.
Revisar i confirmar les dades bancàries de la domiciliació.
Si la declaració resulta a pagar, és possible fraccionar el pagament en dos terminis sense interessos (el 60% en el moment de la presentació i el 40% restant al novembre).
Amb caràcter general, no s'han de declarar els ingressos entre particulars rebuts per Bizum o altres mitjans electrònics de pagament, excepte quan siguin rendiments subjectes a imposició (com el cobrament de lloguers), o ingressos pel pagament de béns i serveis (en el cas dels treballadors autònoms).
Per part seva, s'han de declarar els guanys o pèrdues per la compravenda de criptomonedes, ja sigui a canvi de monedes de curs legal o d'altres criptomonedes (permutes).
També s'han de declarar les vendes de segona mà en plataformes digitals, però només si generen un guany patrimonial (és a dir, quan el preu de venda de l'article és superior al d'adquisició), la qual cosa no sol ser habitual.
És important saber que és possible rectificar, completar o modificar la declaració presentada durant la mateixa campanya mitjançant la presentació d'una autoliquidació rectificativa. Com a novetat, enguany també es pot demanar que es tingui per no presentada una declaració quan no hi havia obligació de declarar, podent recuperar el pagat indegudament.
Finalment, és recomanable conservar els documents i factures durant 5 anys, especialment si donen dret a una reducció o deducció.
Bona campanya de la renda 2025!