Oriol Martínez Sanromà
Oriol Martínez Sanromà
omartinezsan@uoc.edu
Oriol Martínez Sanromà
Professor/a dels Estudis de Dret i Ciència Política
Expert/a en:
Dret penal:
Atribució de responsabilitat penal.
Delictes en específic.
Qüestions de filosofia del dret.
Grup de recerca:
VICRIM
