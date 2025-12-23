Oriol Martínez Sanromà

Oriol Martínez Sanromà

Professor/a dels Estudis de Dret i Ciència Política

Expert/a en:

Dret penal: 

  • Atribució de responsabilitat penal. 
  • Delictes en específic. 
  • Qüestions de filosofia del dret. 

Grup de recerca: VICRIM

Articles relacionats