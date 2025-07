Inscriu-te a Edutech Emprèn 2025

EduTECH Emprèn és un programa de preacceleració per a projectes emprenedors del sector de l’aprenentatge en línia (e-learning) que té com a objectiu donar suport al desenvolupament del prototip o servei, la definició del model de negoci i la constitució com a empresa o iniciativa emprenedora amb un alt potencial de creixement. El programa consta de dues fases, una de formació i una altra de mentoria personalitzada per a cada projecte, impartides en línia a través de la incubadora virtual de Hubbik amb la col·laboració de personal expert de la UOC i altres institucions del sector. EduTECH Emprèn. Creiem en l’educació. La reinventem amb tu. Programa subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus.