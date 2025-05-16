El pasado 16 de mayo, tuvo lugar en Reus el Encuentro UOC Nexus, un evento que reunió a nuestra comunidad para compartir proyectos transformadores, con un impacto positivo en nuestro entorno. En un ambient dinámico y colabodor, se presentaron 5 proyectos innovadores que destacaron por su originalidad e impacto social.

La jornada contó con la participación de nuestro vicerector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales, pudiendo disfrutar de un especio de networking que fomentó la colaboración y las posibilidades de trabajo conjunto.

Los projectos presentados, abordaron temáticas relacionadas con la divulgación científica, la psicología, la importancia de la oratoria, la abogacía y el arte y la cultura. La diversidad de temáticas presentadas enriqueció la experiencia y generó un debate estimulante entre los asistentes.

El Encuentro UOC Nexus en Reus, ha sido un éxito, demostrando el compromiso de nuestra comunidad con la innovación y la transformación social. Un jornada que, sin duda, ¡nos ha dejado con ganas de más!