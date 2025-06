Jornada Anual Alumni 2010 Barcelona

Sobre las relaciones sociales y la educación

Las opiniones de Jones van mucho más allá de la pura tecnología y aplicaciones de Google; son una manera de entender el mundo y la sociedad. Google quiere estar presente en los cambios que han de venir, cambios en el sistema de aprendizaje, cambios en las formas de trabajo, etc.



«Mi ambición es que la gente esté más conectada, tenga más información para ser más inteligente. Espero que todo el mundo tenga un cociente intelectual de veinte puntos más: esto es mi sueño ", afirmó Jones.



«Las tecnologías más importantes en el futuro serán las que conectarán más a la gente, tener un contacto constante con la gente. Lo que importa no es la forma sino la comunicación. Habrá cambios geográficos; Google sólo afecta al 22% de la población para que el 78% restante no tiene acceso a internet. Necesitamos más gente ».



Sobre los medios de comunicación y Google News

Jones ha hablado de la demanda de algunos medios contra Google News: «No es una demanda, es una discusión. Google News indexa los webs en línea con servicios de noticias gratuitos y algunos diarios han considerado que la gente va a Google News y no en el diario; nos han acusado de robar la cuota de mercado en los periódicos, pero nosotros sólo ponemos las primeras líneas de cada noticia. Y luego te vas al diario. Nosotros les decimos que llevamos gente en los periódicos, lo que ellos no han sabido hacer con sus versiones. Murdock dice que no puedes ver el diario si no pagas. Nosotros pensamos que las historias son más ricas si hay cobertura en línea, si hay más información ».



Además, considera que Google ha hecho mejorar la tecnología, pero que «los medios de comunicación, sobre todo escritos, no han utilizado las oportunidades como lo podían hacer. Cada vez que aparece una nueva tecnología el negocio baja. Nosotros hablamos con los medios para que optimicen recursos. Las historias en papel no aprovechan suficientemente la historia ».



«La gente no quiere comprar todo el periódico, sólo quiere algunas noticias concretas. Es más el valor del diario que el valor de las noticias »; esta es la causa, según Jones, de la bajada de ventas de los periódicos en papel. Sin embargo, Jones no cree que las noticias sean muertas. «La democracia necesita información. No puede ser que la gente vote sin saber qué pasa ».



Sobre Google Earth

Google Earth comenzó entre cuatro amigos y ha acabado teniendo una participación masiva. Actualmente tiene más de seiscientos millones de personas viajando por el mundo, no sólo volando sobre países, océanos y mares sino también ofreciendo la información sobre los sitios visitados, y todo en línea. «Es una oportunidad para los seres humanos para entender el planeta. Estoy encantado. Cuando era un sueño, la idea me encantaba. Ahora estoy ilusionado »



El futuro según Google

Consciente de que la información puede ayudar a la gente, Google busca la manera de hacerlo. Una de estas ideas es Google Health: «Si tuviéramos las historias clínicas de millones de personas, sólo con causas y efectos, podríamos encontrar soluciones para los problemas de la gente. Podríamos salvar muchas vidas. Podríamos vivir más años ». En este sentido, Jones explica que «empezamos a hablar con los médicos y les preguntamos si esto funcionaría; dijeron que sí; pedimos historias clínicas y nos dijeron que no era posible. Contestamos que sacaríamos todos los datos personales, pero nos dijeron que no ».



Sin embargo, Jones piensa que dentro de cincuenta años viviremos más, sabremos qué partes de nuestra historia clínica son personales y cuáles no. «Cuando podamos reunir la información, podremos establecer tendencias y ver las cosas que funcionan. La cosa es ver cómo podemos provocar el cambio social para separar lo privado de lo que no lo es. Espero que podamos encontrar una solución que cambie las cosas ».