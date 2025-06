Ponente del webinar: ¿Cómo lo dices? La importancia de la comunicación no verbal



Anna, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Cómo te presentarías?

Me considero una persona optimista, con ganas y energía para hacer cosas (y si son nuevas, mejor), pasión por aprender continuamente y transmitir este aprendizaje para ayudar a los demás de manera positiva y cercana. Soy formadora y consultora en habilidades personales y sociales, y me gusta pensar que ayudo a que las personas se sientan mejor, más seguras y con más confianza en el trabajo para que consigan ser quienes quieren ser y cumplir sus objetivos.

Cuando estudiaste Psicología, ¿cómo descubriste tu interés por la comunicación, el liderazgo y lo que se llaman habilidades blandas o soft skills?

Ya tenía interés en la comunicación antes de empezar a estudiar Psicología: me llamaba la atención cómo explicar las cosas y transmitir las emociones. Después, con el paso del tiempo, este interés derivó en cómo puede la comunicación influir de forma positiva en uno mismo (qué comunico y cómo lo hago) y en los demás.

El interés y la profundización en las soft skills fue posterior. Cuando estudié psicología de las organizaciones y del trabajo y apliqué los conocimientos a la realidad del mundo laboral, fue cuando confirmé la gran importancia que tienen el liderazgo personal y de equipos y las soft skills en el éxito en la vida profesional (y también personal) de las personas. Para que veas la importancia de las soft skills, un dato: respecto a la inteligencia emocional, las investigaciones sugieren que determina como mínimo el 80 % del éxito de nuestra vida. Interesante, ¿verdad?

¿Nos puedes decir cinco puntos clave o retos que explicas en tu seminario web?

Destacaría los siguientes:

La comunicación va desde dentro hacia afuera. Comunicar no solo es enlazar palabras, sino que realmente transmites cómo piensas y cómo te sientes. ¡Cuídalo!

Haz un buen autoconocimiento y sé consciente de lo que transmites.

Para que la comunicación sea efectiva, la parte verbal y la no verbal deben ser coherentes.

Adapta la comunicación no verbal al canal comunicativo.

Lee la comunicación no verbal de tu interlocutor para adaptar tu mensaje.

Según tu punto de vista, en el caso de los directivos y jefes que tienen presentes estas habilidades en su día a día, ¿en qué les beneficia poner en práctica estas técnicas en el entorno laboral?

Está demostrado que, a las personas líderes que son conscientes de su comunicación no verbal, que la cuidan y que leen la de los demás, esto les reporta una serie de beneficios. Por ejemplo:

Comunican con mayor seguridad y confianza.

Transmiten la información de forma más clara y efectiva.

Al adaptar su comunicación a lo que comunican los demás, mejoran el liderazgo del equipo.

Mejoran la transmisión de empatía hacia los demás y esto tiene unos beneficios muy importantes en cualquier contexto comunicativo.

Negocian con mayor efectividad.

Y en el ámbito personal, ¿qué beneficios tiene controlar y conocer las principales claves de la comunicación no verbal?

Las personas somos seres sociales y necesitamos comunicarnos, y también somos seres emocionales. Es aquí donde radica la importancia de la comunicación no verbal, tanto en la lectura de los otros como en la transmisión de las emociones propias. Nos comunicamos continuamente con las personas que nos rodean: familia, amigos, vecinos, conocidos, profesionales, compañeros de ocio, etc. Por lo tanto, es una habilidad fundamental para vivir en sociedad. El hecho de ser consciente y practicar unas pautas en la comunicación no verbal hace que la comunicación sea más emocional, más efectiva, y esto tiene como resultado principal una mejora de las relaciones interpersonales y, al mismo tiempo, una reducción de los conflictos, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad.

¿Qué recomendarías a alguien que quiera seguir tus pasos profesionales? ¿Qué tipo de especialización aconsejas y qué es lo que te ha servido a ti?

Para conocerme un poco más, pueden visitar mi sitio web o seguirme en las redes sociales LinkedIn, Instagram y Facebook. Para mí, aprender es una necesidad, no tanto por el trabajo, sino porque forma parte de mí y me divierte. Aprendizaje en cualquier canal: lectura, vídeos, formaciones y más. Me he especializado en la gestión de personas en la empresa, formación en línea y habilidades personales, entre otros.

En cuanto a la comunicación no verbal, me animé a cursar el máster de Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) sobre todo para adquirir un conocimiento científico en la materia, ya que existe mucha información, principalmente en las redes, que no se basa en ningún estudio científico. A partir de aquí, es importante seguir asistiendo a varios cursos, leer de forma específica a los estudiosos de los distintos canales no verbales y, evidentemente, ser curioso, observar, analizar, practicar, etc.