Elena Trilla es Executive Coach, Consultora y Formadora en Liderazgo y Habilidades Directivas. Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, de liderazgo, gestión del cambio y habilidades directivas en los programas MBA’s y Executive Education y en programas de la UOC Corporate.

Miembro del Consejo UOC Alumni, y Grupo Impulsor de Dones de Empresa de la Federación Empresarial del Garraf Penedès.

Ponente del Webinar: Ciclo Skills: "La gestión emocional en el trabajo se entrena"



Elena, nos gustaría conocerte algo más. ¿Cómo te presentarías?

Como una persona curiosa, cercana, práctica y entusiasta. Me apasiona mi trabajo —acompañar a otras personas, equipos y organizaciones— y aprender con cada proyecto y reto me hace ser mejor persona y profesional.

Explicas que, cuando cursaste el máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA) en la UOC, hiciste un clic y decidiste especializarte como asesora ejecutiva para proporcionar herramientas a todas las personas que quieren mejorar sus habilidades personales y profesionales. ¿Cómo fue ese cambio y por qué camino te ha llevado?

Cuando me ofrecieron el reto de dirigir una empresa de servicios de una entidad financiera, tuve claro que tenía que estudiar un MBA y que lo tenía que hacer en la UOC por su flexibilidad horaria y metodología. En la Business Week de este MBA descubrí que lo que realmente me apasionaba de mi trabajo no era dirigir una empresa, sino dedicar mi energía y mi esfuerzo a las personas con las que trabajaba. Fue entonces cuando hice un clic y supe que, aprovechando toda mi experiencia laboral, quería hacer un cambio profesional y acompañar a otros profesionales en la mejora de sus habilidades directivas y de liderazgo. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que este clic ha dado sentido a mi vida y que todo el esfuerzo que supone empezar un nuevo negocio como emprendedora ha merecido la pena, porque mi trabajo es una fuente de aprendizaje constante y una confirmación de que las personas tenemos los recursos para poder evolucionar y crecer personal y profesionalmente.

¿Cómo es tu día a día en el trabajo?

Mi día a día es muy variado, ya que, por un lado, tengo la faceta de formadora, en la cual hago sesiones grupales para trabajar necesidades formativas de las empresas, sobre todo en temas de liderazgo y comunicación; y por otro, tengo la faceta de asesora ejecutiva, en la cual trabajo de forma individual con profesionales que quieren mejorar sus habilidades y conseguir sus objetivos profesionales. Mi trabajo implica preparar las propuestas y ejecutarlas, además de llevar a cabo toda la parte de gestión administrativa y comercial que requiere mi negocio.

¿Nos puedes decir cinco de los puntos clave o retos que explicas en el seminario web "La gestión emocional al trabajo se entrena"?

En el seminario web descubriremos, sobre todo, la importancia de entender que no podemos controlar las emociones —que nos dan información de cómo percibimos y vivimos nuestro día a día laboral— y que podemos adquirir herramientas que nos ayuden a desarrollar y entrenar nuestra gestión emocional para estar mejor personal y profesionalmente.

Según tu punto de vista, ¿las organizaciones o empresas están orientadas a desarrollar una mejor gestión emocional en el entorno laboral?

La inteligencia emocional es una tendencia que ha venido para quedarse. Las empresas se han dado cuenta del enorme poder que tiene en el incremento de los resultados y en la mejora del clima laboral. Aunque todavía queda mucho de camino por recorrer, pienso que cada vez más las empresas están diseñando programas formativos, de orientación y de mentoría destinados a proporcionar herramientas a toda la estructura organizativa para mejorar sus habilidades de gestión emocional. El objetivo es que puedan responder a las necesidades del cambio constante en el que estamos inmersos y construir relaciones fuertes para hacer frente a todas las dificultades que van surgiendo.

En el ámbito personal, ¿qué claves darías para desarrollar esta gestión emocional?

El primer paso es pararse, desconectar el piloto automático con el que vivimos y tomar conciencia de qué es lo que sentimos, qué emociones están más presentes en nuestro día a día laboral y, a partir de aquí, entrenar la adquisición de herramientas y estrategias para responder y para no reaccionar de manera impulsiva o automática.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiera seguir tus pasos en el ámbito profesional? ¿Qué tipo de especialización aconsejas y qué es lo que te ha servido a ti?

A mí, personalmente, haber estudiado un MBA me ayudó mucho a la hora de elaborar mi plan de empresa para poder emprender. Es importante definir qué queremos conseguir, cuál es nuestro propósito, que tiene que estar conectado con nuestros valores, y analizar bien los recursos que necesitaremos para recorrer el camino que nos hemos marcado. También me ayudó el acompañamiento de un mentor y rodearme siempre de personas referentes que me inspiran a ser cada día mejor.

Para acabar, una pregunta sobre la relación que tienes con la UOC como graduada. Formas parte del Consejo Alumni desde hace X años. ¿Puedes explicar qué es el Consejo y cuál es tu tarea?

Desde que me gradué en el MBA en 2011, estoy muy vinculada a la UOC, soy tutora de los MBA y profesora de liderazgo y habilidades directivas en el Área de Economía y Finanzas. Y desde junio de 2019 soy miembro del Consejo Alumni, que es el órgano de gobierno y dirección de UOC Alumni, que tiene como objetivo regir, administrar y representar el colectivo de alumnis, así como velar por sus derechos e intereses.