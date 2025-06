Ester F. Matalí



UOC Alumni - Filología Catalana y máster de Gestión Cultural

¿Cómo te presentarías personalmente…

Soy una mujer de 53 años emprendedora, con curiosidad y siempre con ganas de aprender. Justamente acabo de empezar otro máster (y ya van tres) de dirección de comunicación corporativa. No me canso nunca de buscar objetivos, que son vitales para mi día a día. Me encanta la playa, la naturaleza, hacer grandes viajes, las fiestas con mis amigos y con la familia. Y también las pequeñas cosas, como escuchar música, regar las plantas, bailar zumba o relajarme leyendo en una sombra del patio.

…y profesionalmente?

A pesar de que ya soy sénior, profesionalmente creo que siempre estoy redefiniéndome. He hecho un poco de todo: vender gitanas y toros a los turistas franceses, trabajar en una entidad bancaria vendiendo seguros, conceptualizar un par de webs, gestionar comunidades en línea… Para resumir como me encuentro actualmente diría que estoy en paro debido al proceso de estabilización de los interinos y que hasta marzo tenía un trabajo precioso haciendo de responsable de comunicación en una entidad cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

¿Cómo conseguiste convertir una de tus pasiones en tu empresa?

En 2005 creé un foro para comentar lecturas y libros dentro del Campus Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Tuvo mucho éxito y enseguida creamos una comunidad muy activa y cohesionada. Participé en un concurso de ideas que se hizo también dentro de la UOC, y vi que el proyecto tenía sentido como web también fuera del Campus Virtual. Gracias al apoyo tanto logístico como económico de Alumni, pudimos sacar adelante la iniciativa llibresperllegir.cat (Llxll), al principio con una compañera del propio foro. Pasaron un par de años de mucho trabajo y, finalmente, vendí la plataforma al Departamento de Cultura, que la unificó con una parecida que nació un poco después de Llxll y que también era muy potente. A partir de ese momento, me dediqué exclusivamente a ello, y creé y cohesioné una comunidad lectora catalana de miles de usuarios.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiera seguir tus pasos desde el punto de vista profesional?

Dedicación exclusiva cuando emprendes un proyecto personal, no tener miedo a invertir ni a buscar socios (partners). Ni tampoco tener vergüenza de querer monetizar desde el minuto cero. Esto debe ser una prioridad, junto con la búsqueda de la excelencia de todo el método y los resultados. Y saber que son horas y horas y horas de dedicación y que acabará como seguro que no te imaginas, que es lo que me pasó a mí.

¿Cómo ves el futuro de tu sector y qué necesidades tendrán los profesionales dentro de diez años?

Mi sector lo tiene crudo. Debemos conseguir reconquistar lectores y también crear lectores nuevos, y nadie sabe muy bien cómo se hace esto. Dentro de diez años habrá cambiado tanto (con la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo) que no sé qué necesidades tendrán los profesionales. Podría ser que, como los nórdicos, volvamos al papel tradicional del libro, pero creo que no tienen que ir por aquí las cosas. Lo que está claro es que debemos ir actualizándonos cada día porque, de lo contrario, quedamos totalmente fuera de órbita

¿Qué vinculación tienes con Alumni?

Alumni me ayudó a celebrar presencialmente los aniversarios del foro. Era una fecha muy esperada porque era cuando podíamos hacer contactos (networking) de verdad, aunque "solo" fueran literarios. También me ayudó a sacar la primera web. Alumni ha ido pasando por diferentes estadios, y yo he estado siempre que he podido: fui miembro del Consejo Alumni, monté actividades en la sede de Terrassa —¡que ya no existe!—, fui mentora de nuevos estudiantes, y siempre que puedo me apunto a lo que me piden.

¿Qué representó para ti ser mentora?

Hacer de mentora ha sido una experiencia enriquecedora, porque veías como los estudiantes tenían exactamente las mismas dudas e inquietudes que tenías tú misma como estudiante. Era divertido y gratificante a la vez poder ayudar a las personas que compaginaban trabajo, hijos, estudios, ocio… Cuando les explicabas tu experiencia, sentías como se tranquilizaban. Y, si les dabas cuatro claves para no desfallecer la importancia de los planes docentes, entrar al Campus a menudo, etc.) era incluso mejor. ¡Fue bonito!