Hablamos con José Manuel Rodríguez Escudero, alumni de la UOC desde 2022, graduado en Administración y Dirección de Empresas y experto en estrategias en Recursos Humanos. Se ha convertido en un colaborador destacado de nuestro Ciclo Talento & RSC. En su primera sesión, titulada "Desarrollo organizativo y su impacto en RRHH", compartió sus conocimientos sobre este tema y las herramientas clave para potenciar al máximo la productividad y los beneficios de una empresa desde el área de Recursos Humanos. ¿Quieres conocer más sobre José Manuel?

¿Cómo te definirías personal y profesionalmente?

Personalmente, me describiría como una persona innovadora. Me atraen los retos y, lejos de conformarme, persigo la superación y el cambio positivo. Intento siempre guiarme por tres valores que considero esenciales: la humildad, que me impulsa a seguir aprendiendo y a comprender que siempre hay más por descubrir; la determinación, que es la fuerza que nos anima a superar obstáculos, y la integridad, que nos orienta hacia hacer lo correcto.

Desde un punto de vista profesional, siento total vocación por el mundo de la empresa y el trato con las personas. La empresa es el escenario donde convergen negocio, personas y desafíos. Aquí es donde potenciamos nuestras capacidades y aplicamos nuestro potencial para generar impacto. Mi motivación profesional es contribuir a aportar soluciones a las cambiantes necesidades del negocio desde una perspectiva organizativa, buscando mejoras objetivas.

¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a tu posición actual como jefe de HR Strategy, Transformation & Performance en Gonvarri Industries?

Antes de incorporarme a Gonvarri Industries tuve la oportunidad de desarrollar mi experiencia profesional en el mundo de la consultoría estratégica de negocio y tecnológica, lo que me permitió adquirir una visión completa del mundo de la empresa. Ya en Gonvarri comencé en el área de Organización y Procesos, y desde ahí a liderar proyectos de desarrollo organizativo y transformación en Recursos Humanos.

Participas en el Ciclo Talento & RSC, promovido por UOC Alumni. ¿Puedes decirnos cuáles crees que son los retos y desafíos que se plantean en el sector de Recursos Humanos en el futuro?

El primer reto que tenemos en el área de Recursos Humanos a corto plazo es la puesta en marcha de programas de recualificación para dar respuesta a las nuevas habilidades (skills) que requieran las agendas digitales que tenga marcadas cada compañía. Por ejemplo, en promedio, hoy los empleados utilizan únicamente entre el 20 % y el 30 % de las funcionalidades y capacidades que ofrecen las herramientas para la analítica de datos del negocio.

Por otra parte, los ejes de competitividad del sector industrial son la tecnología y la innovación. Pero ambos son válidos casi para cualquier otro sector, porque crean ventajas competitivas únicas y barreras de entrada. Si solo tú tienes el conocimiento que has desarrollado innovando es difícil que otros puedan imitarte. Por lo tanto, ¿en qué debemos poner el foco? En la innovación y en la gestión del conocimiento.

En cuanto a la innovación, ¿qué puede hacer Recursos Humanos? Crear espacios para el trabajo en equipo y, juntamente con Negocio, crear retos exigentes y en tiempo limitado.

Se trata de poner el talento en acción. Para ello, es necesario dar libertad, dar recursos, tolerar el error, dar reconocimiento por parte de la dirección y fomentar la meritocracia. Por otra parte, en lo que respecta al conocimiento, primero, debemos preservar nuestro saber hacer, y, segundo, debemos hacerlo crecer. ¿Cómo? Mediante programas de formación exigentes y modelos pedagógicos disruptivos. El objetivo es aplicar de forma temprana la ciencia a la innovación, siendo tecnológicamente avanzados, desarrollando procesos de mejora continua e innovación. Con todo ello, estamos ayudando, además, a crear una marca de empleador atractivo y de referencia que nos permitirá competir contra la escasez de talento.

¿Cómo debe ser el líder transformacional de una organización?

Un líder transformacional en una organización debe ser un promotor activo de la innovación, fomentando competencias, actitudes y conocimientos claves en su equipo. Esto implica que debe enfocarse en ampliar el conocimiento de su equipo, impulsar la adaptación al cambio, asumir riesgos y estimular la creatividad y la iniciativa. Tengamos presente que los equipos siempre superan las capacidades de sus componentes.

Además del trabajo en equipo, la formación de redes de apoyo y de conocimiento interno y externo es clave.

Debe ser un catalizador de la innovación, cultivando un entorno que valore y promueva la capacidad de pensar de forma original y sintética. Esto permitirá que la organización avance en procesos de transformación o cambio de manera efectiva.

¿Cuáles son las prácticas específicas que recomiendas para promover la mejora continua en los equipos de Recursos Humanos y, al mismo tiempo, mantener un alto nivel de motivación y compromiso entre los miembros del equipo?

Por experiencia, la mejor práctica es crear un modelo propio de gestión del talento adaptado a nuestra empresa, un modelo que abarque el ciclo de vida del empleado en la compañía. Asociado a este, un sistema de indicadores sencillos que nos permita medir el impacto de nuestros programas en el negocio y en los empleados. Por otra parte, es fundamental implementar una metodología de experiencia del empleado, comenzando con aquellas áreas en las que generemos mayor impacto.

Para mantener un alto nivel de motivación y compromiso en el equipo, la palabra es CONFIANZA. Delegar totalmente uno o varios módulos del modelo de gestión, o de los programas, y dar capacidad ejecutiva. ¡Resultados!

¿Puedes explicarnos más detalladamente la herramienta que sea clave para esta transformación que comentas?

La metodología employee experience nos permite estudiar la forma en la que los empleados perciben y viven su trabajo en la empresa. Se centra en entender y mejorar su experiencia, considerando aspectos como la cultura de la empresa, las relaciones laborales, el ambiente de trabajo, el liderazgo y el apoyo que reciben. Al medir y gestionar los principales puntos de interacción entre el empleado y la compañía, creamos un entorno más positivo y satisfactorio para los empleados, lo que a su vez puede conducir a un mayor compromiso, productividad y retención de talento y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida en el trabajo y el bienestar de las personas.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo en relación con estas tendencias que estás explicándonos?

Sin duda, lo más gratificante es la satisfacción por parte de la dirección, ya que se superan siempre las expectativas esperadas en cuanto a los proyectos de transformación. Siempre —y esto es mérito de los equipos— se acaba consiguiendo un nuevo valor, una nueva ventaja competitiva o un cambio de calado. En definitiva, la capacidad de generar impacto en el negocio y en las personas.

Te graduaste el año pasado en ADE en la UOC. ¿Qué ha significado para ti profesionalmente esta formación y cómo estás aplicándola?

Lo que más destaco de mi paso por la UOC es su enfoque práctico y sus contenidos totalmente orientados a la realidad de la práctica empresarial, enfrentando casos de negocio de actualidad y complejos.

Así, los programas académicos de la UOC están diseñados para preparar a los estudiantes a enfrentar problemas reales del mundo empresarial actual. Se centran en aplicar los conocimientos en situaciones reales, lo que me ha permitido adquirir buenas competencias en muchas áreas y poder aplicarlas directamente en la empresa.

¿Nos recomiendas alguna lectura, web o artículo sobre este tema tan interesante?

Pues acabo de terminar de leer Ahora dirige el propósito, de Sergio de Miguel, que aborda de una forma muy práctica la transformación cultural y explica claramente los conceptos relacionados con el propósito, proporcionando una guía con los pasos que hay que dar para descubrirlo y dejarse guiar por él.

Y, para finalizar, ¿qué consejos darías a alguien que desee seguir tus pasos profesionales?

Uno de los consejos más valiosos que podría ofrecer es tener claro dónde quieres llegar, visualizarte y estudiar cómo tienes que ser y qué debes hacer y superar para alcanzar esa visión y tu propósito.

A lo largo de mi carrera, he enfrentado dificultades y obstáculos que podrían haberme desviado de mis metas. Sin embargo, perseverar me ha permitido superar esas dificultades y seguir avanzando. En momentos de incertidumbre o adversidad, mantener una visión clara de lo que deseas lograr y estar dispuesto a enfrentar las dificultades con determinación es fundamental para alcanzar el camino profesional que nos propongamos.