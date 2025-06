Luis Fernando López Martínez es psicólogo, docente, autor de difrentes libros y experto en la prevención e intervención en la conducta suicida.

¿Cómo te presentarías desde el punto de vista personal y profesional?

Soy un profesional del ámbito de la psicología y la salud mental, y me desempeño como psicólogo general sanitario y psicoterapeuta. Como parte de mi contribución al mundo académico, he cofundado y desarrollado el proyecto ISNISS, donde ejerzo la dirección del Área Sanitaria, además de elaborar textos académicos, artículos e investigación en el ámbito de la salud mental, de un modo dedicado a la prevención e intervención de la conducta suicida y la autolesión, con un claro enfoque didáctico y formativo.

Mi dedicación a la investigación ha encontrado su nicho en el estudio y análisis de comportamientos autodestructivos y suicidas en el entorno digital, una problemática emergente en nuestra sociedad tecnológicamente avanzada. Mi formación complementaria a lo largo de estos años incluye varios másteres y estudios de posgrado y doctorado que me han permitido expandir mis habilidades y conocimientos en diversos sectores de la psicología.

Mis especializaciones adicionales incluyen la formación como técnico experto en violencia de género y prevención de riesgos laborales, así como también experto en duelo, y en prevención e intervención en conductas suicidas. Complemento mi labor profesional y académica colaborando en diferentes medios de comunicación y prensa, además de trabajar con asociaciones e instituciones tanto públicas como privadas, compartiendo y promoviendo la importancia del bienestar mental. En la actualidad soy miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental (AEN), miembro de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS), miembro de la Sociedad Internacional de Autolesión (SIA), socio fundador de la Sociedad Española de Suicidología y miembro profesional del grupo de estudio e investigación de la conducta suicida del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, desempeñando el cargo actual de coordinador técnico del programa "Hablemos de... Suicidio".

¿Cómo llegaste a estudiar Psicología en la UOC y a convertirte en un experto en suicidio y autolesión?

Mi viaje en el extenso campo de la psicología comenzó en la UOC que ha jugado un papel trascendental en mi formación académica y profesional, y me ha proporcionado una base sólida y exhaustiva en la teoría y práctica de la psicología. Su metodología me permitió adquirir una profunda comprensión de los principios fundamentales de la psicología, mientras me brindaba la libertad de explorar y desarrollar mis propios intereses dentro de la disciplina.

Uno de los principales motivos por los que decidí seguir este camino fue la constatación de que, a pesar de su gravedad y frecuencia, estas problemáticas a menudo se encuentran envueltas en un silencio atronador. La estigmatización y el miedo, en muchos casos, impiden una discusión abierta y saludable. La falta de diálogo y entendimiento puede aislar aún más a las personas que están luchando con pensamientos autolesivos y suicidas, e intensificar su sufrimiento.

Además, me fascina y me preocupa la manera en la que la tecnología y los entornos digitales están moldeando nuestra vida cotidiana, incluyendo nuestra salud mental. La emergencia de estas conductas en el espacio digital ha amplificado la necesidad de comprenderlas, y creo firmemente que es crucial abordar este tema desde un enfoque preventivo y terapéutico.

¿Cómo es tu trabajo en consulta y como docente?

En mi consulta, llevo a cabo un trabajo que se caracteriza por la atención personalizada, el compromiso y la excelencia profesional. Mi enfoque es integral y basado en evidencia científica, con el objetivo de potenciar el bienestar y la autonomía de cada individuo que solicita mi ayuda. Para ello, hago uso de herramientas y técnicas derivadas de la terapia cognitivo-conductual y de la psicología humanista, ambas complementándose para lograr un tratamiento eficaz.

En cada consulta, el paciente se encuentra en el centro de la intervención. Escucho atentamente sus preocupaciones y sentimientos, para luego establecer, de forma conjunta, los objetivos terapéuticos que queremos alcanzar. Al fomentar la participación activa del paciente en este proceso, se promueve su autonomía y se fortalece la relación terapéutica, que es fundamental para el éxito de la intervención.

Además de trabajar con pacientes individuales, también realizo terapia de pareja y de grupo, siempre buscando prevenir, evaluar e intervenir en las dificultades emocionales y retos que se presenten. Mi enfoque en estos casos es promover la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el apoyo mutuo, siempre en un ambiente seguro y respetuoso.

Como docente, mi labor se basa en impartir conocimientos de forma efectiva, sí, pero también en inspirar a mis estudiantes a descubrir y desarrollar sus propias pasiones dentro de la psicología. En mis clases, fomento la discusión y el pensamiento crítico, desafiando a mis estudiantes a reflexionar sobre los temas presentados y a aplicar lo aprendido a situaciones reales.

La enseñanza no se limita a las aulas; también me dedico a la divulgación científica en varios medios de comunicación y prensa, en donde comparto investigaciones, reflexiones y consejos en materia de salud mental. De este modo, espero contribuir a una mayor comprensión y concienciación sobre la importancia del bienestar mental en nuestra sociedad.

Tanto en mi práctica clínica como en mi labor docente, busco dejar una huella positiva, ya sea ayudando a alguien a encontrar su camino hacia la recuperación o inspirando a un estudiante a seguir sus propios sueños dentro de la psicología. Es un trabajo desafiante pero inmensamente gratificante, y estoy agradecido de tener la oportunidad de hacerlo cada día.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiera seguir tus pasos desde el punto de vista profesional?

Formación sólida. En primer lugar, es esencial obtener una formación sólida y completa en psicología. Recomiendo una educación de calidad que proporcione una amplia comprensión de la teoría y práctica psicológicas.

Especialización. Una vez que tengas una base sólida, es importante especializarte en las áreas que más te interesen. En mi caso, la prevención de conductas suicidas y autolesivas fue una elección consciente, basada en la identificación de una necesidad crítica en la sociedad. Te recomendaría que buscaras aquellas áreas que te apasionan y te mueven.

Investigación. La investigación es un aspecto esencial para cualquier psicólogo. Te permitirá estar al tanto de los últimos descubrimientos y enfoques, y te dará la oportunidad de contribuir a la base de conocimientos de la psicología. Involúcrate en proyectos de investigación, ya sea en tu universidad o en colaboración con otros investigadores o instituciones.

Experiencia práctica. La teoría es fundamental, pero la experiencia práctica te dará la oportunidad de aplicar lo que has aprendido y adquirir habilidades indispensables. Busca oportunidades para obtener experiencia, ya sea a través de prácticas, voluntariado o trabajando bajo la supervisión de un psicólogo experimentado.

Desarrollo personal. La psicología es una profesión que requiere de una gran empatía y comprensión. Para poder ayudar a los demás, es importante que te cuides a ti mismo y comprendas tus propias emociones y reacciones. El autoconocimiento y el autocuidado son herramientas esenciales en este campo.

Compromiso y pasión. Finalmente, la psicología es una profesión que requiere compromiso y pasión. Puede ser emocionalmente desafiante, pero también inmensamente gratificante. Si sientes una verdadera vocación por ayudar a los demás y te apasiona entender la mente humana, entonces estarás en el camino correcto.

Sigue tus instintos, mantén una mente abierta y curiosa, y nunca dejes de aprender. Recuerda siempre que tu trabajo puede tener un impacto significativo en la vida de las personas, y eso es un privilegio y una responsabilidad a la vez.