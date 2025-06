Paloma Lavandeira, abogada por la UOC, mediadora por CICAC y directora del Servicio de Dinamización y Mediación del Barri Vell de Girona, premio ADR Justícia 2021.

Ponente del Webinar: Ciclo Skills: Resolución de problemas



Paloma, nos gustaría conocerte algo más. ¿Cómo te presentarías?

Me considero una persona positiva, resiliente y dinámica; muy autónoma, pero también muy sociable; con una curiosidad innata que me ha ayudado a preservar las ganas de vivir de una forma consciente y constructiva, disfrutando del camino, a pesar de las dificultades, que, sin duda, no han sido pocas, pero que con la perspectiva del tiempo también he aprendido a aceptar e implementar de una forma más saludable, como unas grandes maestras para el crecimiento personal y profesional.

Soy apasionada e intensa, infinitamente afortunada de sentirme muy querida y acompañada.Y estoy ocupada y preocupada por saber querer bien y poder acompañar a las personas que quiero y me importan.

¿Y en el ámbito profesional?

Creo que he sabido trasladar esta pasión e implicación a mi dedicación profesional, persiguiendo desde el inicio el objetivo de tener un impacto positivo en mi entorno laboral, que ha sido muy diverso y variable a lo largo de más de treinta años. De hecho, ahora hace unos días un compañero mediador al que admiro mucho me dijo que era una profesional con una visión "sistémica", y creo que tenía razón.

Lo cierto es que con esfuerzo y constancia he recorrido un camino largo, a veces pesado, que me ha hecho dar muchas vueltas, pero que, finalmente, con la orientación y el acompañamiento de referentes me ha llevado a tener la oportunidad de dedicarme a lo que verdaderamente me emociona y me interesa: las relaciones humanas.

¿Cómo llegaste a estudiar Derecho en la UOC y dedicarte posteriormente a la mediación?

Escoger Derecho en mi caso fue algo absolutamente vocacional; desde muy pequeña había tenido claro lo que quería estudiar.

Recuerdo el acto de graduación de la UOC como uno de los momentos más emocionantes de mi vida, acompañada por mis hijos, mi madre y mi hermano, dedicando todo el esfuerzo y el sacrificio hecho a mi padre, que desgraciadamente nos había dejado hacía tiempo y demasiado pronto.

En cuanto a la mediación, apareció en mi vida en 2012, solo cuatro años después de haberme graduado en Derecho por la UOC, en un momento en el que había decidido mejorar mi capacitación para ampliar mi proyección profesional, que hasta entonces se había focalizado en el derecho administrativo y de extranjería.

Lo cierto es que cuando me inscribí en el curso de Mediación del CICAC conocía muy poco qué era la mediación, cómo funcionaba y cuáles eran las diferencias entre el rol del abogado y el rol del mediador al trabajar con conflictos.

Aun así, tenía la intuición de que la cultura de la mediación encajaría muy bien con mi enfoque y capacidades naturales, además de complementar y reforzar mi formación.

La verdad es que fue así, de manera que desde un principio me sentí muy cómoda incorporando a mis habilidades este nuevo enfoque, además de su metodología.