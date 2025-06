Hablamos con Mireia Marquès, una profesional apasionada por su trabajo y reconocida en el ámbito de los recursos humanos, que actualmente ejerce como directora de Personas en AB Azucarera Iberia. Con su dedicación en el desarrollo del talento, es una mentora clave, que aporta su experiencia y saber en múltiples iniciativas de su organización. En esta entrevista, Mireia comparte sus conocimientos y vivencias sobre el mentoring bidireccional y su impacto en la retención y desarrollo del talento.

¿Cómo te definirías personal y profesionalmente?

Tengo dos niñas de 6 y 8 años. Con ellas aprendo cada día, y veo reflejados en ellas algunos de los valores que nos hacen mejores personas y profesionales en Azucarera.

Me gusta hacer deporte al aire libre, en especial el tenis, descubrir nuevas culturas, leer, y me apasiona el café. Soy nacida en Barcelona y vivo en Madrid. Conocer dos grandes ciudades y poder seguir disfrutando de las dos es algo que me enorgullece y me llena de energía, pues ambas son maravillosas.

Me gusta poder organizar mi agenda para poder hacer equilibrio en mi día a día con mi familia y en el trabajo, ir a la oficina, viajar a los centros operativos y a Inglaterra. Mi principal objetivo es poder conocer a la gente, compartir y "captar" el valor que aportan en sus puestos de trabajo, sus inquietudes. Poder facilitar su desarrollo profesional es algo que considero esencial y estratégico. Conociendo la estrategia de la compañía y sabiendo el valor de las personas que formamos la empresa es más fácil poder encajar todas las piezas del puzle de nuestra compañía.

Cuéntanos tu trayectoria hasta alcanzar tu posición actual como directora de Personas en AB Azucarera Iberia.

Me incorporé en Azucarera el 12 de diciembre de 2012, en el área de Talento. Me vine de Barcelona a Madrid por un nuevo proyecto profesional y con un gran reto por alcanzar. Fue una experiencia muy positiva en los ámbitos profesional y personal: conocer a la organización, implementar nuevos programas, y, lo más importante, conocer al equipo. Cuatro años más tarde, el área de Talento creció y asumí la responsabilidad de selección y formación así como la comunicación interna, y en el 2018 me propusieron la dirección del área de Personas. Fue una promoción interna, y así seguimos, fomentando el crecimiento y desarrollo de las personas.

¿Cuál es el mayor beneficio que el mentoring bidireccional aporta a una empresa en términos de desarrollo y retención de talento?

Conocer las inquietudes profesionales de las personas a través de los mentores que no son miembros de las áreas de personas. Para los mentores, conocer desde otra perspectiva la labor que aporta esta persona, el área… De este programa hay propuestas de que las personas que han participado puedan estar implicadas en proyectos estratégicos de la compañía.

¿Cómo aborda este programa las necesidades tanto profesionales como personales de los participantes?

Hay una formación siempre antes de arrancar el programa, donde se explica y entrega material físico para su utilización. Parte de mi equipo son los que ayudan y se involucran en que todos los participantes tengan los recursos necesarios.

¿Cuáles son las características o competencias clave que buscas en un mentor para garantizar el éxito del programa?

Que conozca el programa y el objetivo, que crea en él, y su sinceridad en su implicación.

Tendrás muchos ejemplos que muestran cómo el programa ha impactado positivamente en tu empresa. ¿Cuál destacarías?

El interés de conocer "qué ocurre" en el programa ya es impactante, porque la gente que ha participado son los mejores promotores; esto es muy positivo, pues solo el captar la curiosidad y las ganas de saber en qué consiste lo veo buenísimo.

¿Cuál dirías que es el mayor desafío al implementar un programa Mentor&Mentee en una organización?

Tener a los mentores bien formados y con la ilusión de su participación año tras año, así como la buena elección de los mentees para poder hacer el mejor match posible antes del arranque del programa. El desafío es que esta "pareja de baile" avance a su ritmo siempre con un objetivo u objetivos por conseguir.

Poder participar como mentora, y más desde el área de Personas, me ha ayudado a "cambiar de sombrero" y meterme en el rol de mentee. Me encanta repetir cada año, y lo que más me gusta es seguir en contacto con los mentees; es algo muy bonito y enriquecedor. He aprendido y sigo aprendiendo que cada mentee tiene intereses, curiosidades distintas, y es siempre un aprendizaje mutuo.

Estás estudiando Psicología en la UOC. ¿Qué significa para ti profesionalmente esta formación y cómo estás aplicándola?

Me encanta poder seguir formándome y complementando mi formación académica. Hay que estar actualizado y tener interés en conocer, pues creo que ser curioso en esta vida es clave para poder desarrollarte. Estudiar y poder aplicar situaciones, estilos, comportamientos facilita, en mi puesto de trabajo, ver reflejada la teoría en la realidad.

¿Cuáles son los indicadores clave que utilizas para medir el éxito y el impacto del mentoring bidireccional en tu organización?

Las personas son la mejor medición. Las personas que han participado siempre contestan a las preguntas que lanza el área de Talento para poder conocer más en detalle la participación de los mentees. Personalmente, cuando hablo tanto con los mentores como con los mentees, creo que puedes entender mejor las respuestas de la encuesta.

Si miramos cinco años atrás, de las personas que han participado en el programa, un 70 % está en otro rol, en otra área o bien en otro programa de desarrollo.

¿Qué consejo darías a aquellos que buscan aprovechar al máximo un programa de mentoring bidireccional ya sea como mentores o como mentees?

A los mentees: primero los felicito porque están en el programa; segundo, quiero decirles que lo aprovechen al máximo y pongan en valor por qué quieren participar o por qué su responsable ha considerado que deberían participar. Es una gran oportunidad de una duración de un año donde podrán vivir y compartir sus inquietudes, dudas, información adicional, conocer a otras personas… Todo suma.

A los mentores: les agradezco su tiempo y entrega en el programa, su buena preparación y sus ganas de poder aportar al mentee; es una oportunidad de conocer a la organización desde otro punto de vista con personas que no han tenido un contacto directo por pertenecer a otras áreas.