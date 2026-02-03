La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) han dedicido apoyar a profesores y profesoras en activo de instituciones de educación superior de iberoamérica mediante 150 becas académicas para cursar cursos de formación en docencia virtual (e-learning).

Para el primer semestre 2020-2021 la UOC y la SEGIB han convocado 3 líneas de becas en el ámbito de la educación y TIC:

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