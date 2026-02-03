La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en colaboración con la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) han decidido apoyar a profesores y profesoras en activo de instituciones de educación superior de latinoamérica mediante 30 becas académicas para iniciar sus estudios de posgrado a distancia, concretamente para el Máster Universitario de Educación y TIC (e-learning).

Para el primer semestre 2020-2021 la UOC y la SEGIB han convocado 3 líneas de becas en el ámbito de la educación y TIC:

Importante: Las personas candidatas únicamente pueden presentar su candidatura a una de las convocatorias de becas SEGIB-UOC para el primer semestre del curso académico 2020-2021. En el caso de candidaturas a múltiples convocatorias, éstas quedarían excluidas de las mismas.

Plazo de solicitud cerrado.