Becas de la UOC y la SEGIB para el Máster Universitario Educación y TIC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en colaboración con la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) han decidido apoyar a profesores y profesoras en activo de instituciones de educación superior de latinoamérica mediante 30 becas académicas para iniciar sus estudios de posgrado a distancia, concretamente para el Máster Universitario de Educación y TIC (e-learning).
Para el primer semestre 2020-2021 la UOC y la SEGIB han convocado 3 líneas de becas en el ámbito de la educación y TIC:
Importante: Las personas candidatas únicamente pueden presentar su candidatura a una de las convocatorias de becas SEGIB-UOC para el primer semestre del curso académico 2020-2021. En el caso de candidaturas a múltiples convocatorias, éstas quedarían excluidas de las mismas.
Plazo de solicitud cerrado.
La Maestría (Máster Universitario) incluida en esta convocatoria es la siguiente:
Las maestrías de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.
La docencia se realiza en español.
La duración de la beca es de 5 semestres consecutivos: entre el primer semestre del curso académico 2020-2021 y el primer semestre del curso 2022-2023.
El primer semestre en la UOC empieza en septiembre del año actual y finaliza en febrero del año siguiente.
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando el número de créditos matriculados, por semestre, y por primera vez, sea de 15 créditos ECTS.
Plazo de solicitud cerrado.
Para poder presentarse a las becas, es imprescindible:
- Ser profesor o profesora en activo de una institución de educación superior latinoamericana, y
- Poseer la nacionalidad y/o residencia legal permanente en alguno de los siguientes païses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay o Venezuela.
Los interesados que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:
- Cumplimentar el formulario de solicitud de Beca de la UOC.
- Enviar a la dirección de correo electrónico global_access@uoc.edu, indicando nombre y apellidos - MUETIC SEGIB en el asunto,en formato pdf, la siguiente documentación:
- Copia del pasaporte (solamente es necesaria de la página de datos), en caso de no disponer de este documento, podrá aportar la fotocopia del documento de identificación oficial expedido por la autoridad competente del país de origen del solicitante.
- Copia del Diploma del Título Universitario Oficial de nivel profesional (pregrado, licenciatura, tercer nivel). Deberá ser del Diploma y no del Acta de Grado ya que ésta no acredita legalmente, en España, una titulación universitaria.
- Acreditación de la formación realizada por la persona candidata en relación a su trayectoria académica vinculada a su tarea docente, como pueden ser cursos, seminarios, diplomados, entre otros: Copia del título o certificado constando el título o nombre de la formación, la dedicación en número de horas y el ente emisor del certificado.
- Currículum Vitæ completo sin fotografía.
- Carta de motivación. La carta de motivación no deberá ser inferior a 1000 caracteres ni superior a 3700 caracteres (incluyendo espacios). Deberá entregarse en formato PDF.
- Documento que acredite su vinculación como profesor/a a una institución de educación superior latinoamericana
Importante:
- Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español, o el inglés, deberán incluir, además, una traducción jurada.
- Aquellas personas que resulten beneficiarias de la beca, deberán enviar por correo postal, en el plazo de 30 días desde la fecha de la matrícula, la fotocopia notariada del Diploma del Título Universitario Oficial, debidamente legalizado mediante la Apostilla de La Haya (si ésta no tiene verificación electrónica) o mediante vía Diplomática (en el caso de titulaciones obtenidas en Cuba). Si la apostilla incorpora algún mecanismo de validación electrónica, deberán adjuntarla escaneada en formato PDF, en el plazo de 15 días desde la fecha de la matrícula, a través del Campus de la UOC una copia de la Apostilla.
- Las personas beneficiarias de la Beca que deban enviar físicamente la documentación mencionada en el presente apartado, deberán hacerlo en el plazo y forma que se señalan (no se aceptarán copias simples de los documentos notariados) a cualquiera de las siguientes direcciones postales:
Oficina de la UOC en Colombia
Ref. Documentación de acceso - SEGIB
Carrera 7, 73-47 Oficina 802
110221 Bogotá, D.C.
+57 (1) 743 8091
Oficina de la UOC en México
Ref. Documentación de acceso - SEGIB
Paseo de la Reforma, 265, 1r Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
+52 (55) 55 114206
- La documentación deberá enviarse en el formato indicado y no se aceptarán copias simples de los documentos notariados.
- 26 de julio de 2020: Fecha límite para solicitar la beca.
- 26 de julio de 2020: Fecha límite para entrega de la documentación requerida.
- 4 de agosto de 2020: Publicación listado provisional de las personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 4 al 6 de agosto de 2020: Plazo presentación alegaciones.
- 6 de agosto de 2020: Publicación listado definitivo de las personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 6 de agosto al 14 septiembre 2020: Período formalización matrícula.
- 18 de septiembre: Inicio de docencia.
Aquí tienes disponible el enlace directo a las bases legales de esta convocatoria.
Las bases legales de la convocatoria y, el listado provisional y definitivo de las personas seleccionadas, se publican siempre en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
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